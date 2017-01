Patronal y sindicatos exigen un esfuerzo de diálogo para aprobar los presupuestos

Los dirigentes de las organizaciones sindicales y empresariales de la comunidad han exigido este viernes a los partidos políticos un esfuerzo de diálogo y negociación para conseguir llegar a acuerdos que aprueben el presupuesto de 2017.



Los dirigentes de CEOE-Aragón, Javier Callizo; de Cepyme, Aurelio López de Hita; de UGT-Aragón, Daniel Alastuey y de CC.OO, Julián Buey,este viernesel presidente del gobierno aragonés,, dentro de la ronda de contactos que éste ha mantenido esta semana de forma previa a su participación en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebra el próximo martes en el Senado.Tras el encuentro, López de Hita ha dicho a los medios de comunicación queque los partidos "se traspasan de uno a otro" y "sin tener en cuenta la opinión de las organizaciones sociales".Cepyme plantea que los grupos políticos se dejen de estay lleguen pronto un acuerdo, que es necesario para evitar que se retrase la puesta en marcha de medidas necesarias. Y después, ha pedido que los presupuestos, con un diálogo constante.Poco optimista se ha mostrado por su parte Callizo, para quienAdemás, ha recordado que Lambán ha dicho "por activa y por pasiva" que no pactará las cuentas con los grupos de centro derecha, por lo que o Podemos apoya los presupuestos, algo que ve poco probable a tenor de las últimas declaraciones, o "estos no salen".Por los sindicatos, Alastuey ha emplazado a los grupos a hacer un "esfuerzo de diálogo" para poder implementar políticas que beneficien a los ciudadanos. Pero especialmente, y "el mismo o más que al gobierno", a aquellos partidos que apoyaron la investidura de Lambán para que salieran adelante políticas progresistas.También se ha referido a las declaraciones del líder de Podemos en Aragón,, en el sentido de que la abstención de la formación morada podría valer si se cuenta con el voto a favor de Ciudadanos, que se ha mostrado dispuesto a desbloquear la situación.En UGT no pueden entender, según Alastuey, que haya un fuerza de izquierdas "que pretenda que los presupuestos salgan con el apoyo de la derecha".Por su parte, Julián Buey ha precisado, respecto al contenido del borrador que presentó el miércoles el gobierno, que es positivo el esfuerzo que se hace en materia social, pero también ha destacado que el documento abre "incertidumbres". Entre ellas, que no se sabe si el incremento de la previsión de ingresos será realista, teniendo en cuenta que no se plantea ningún incremento fiscal para conseguirlo.Y a CC.OO le preocupa cómo se va a financiar el proyecto de la renta básica, lay cómo se va a resolver el asunto de la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios y el incremento salarial del 1 por ciento para éstos.