El Niño reparte millones en Valencia y deja un pellizco en Zaragoza

Alicia Ginés, esposa del propietario y quien despacha habitualmente en el establecimiento, ha explicado a Europa Press queeste número porque ha sido dispensado por terminal.No obstante, ha comentado que, lo que supondría haber repartido 75.000 euros, algo que hasta este sábado por la mañana no lo podrá confirmar.ha señalado con ilusión Ginés, que ha manifestado que ha sido un número muy repartido. En su caso,desde que el estanco está abierto, hace once años.Además,Según ha apuntado, suelen vender "a gente del barrio" ya que esta no es una zona de paso. El estanco ha permanecido cerrado este viernes, 6 de enero, ya que sus propietarios se encuentran fuera de la ciudad."El Niño" es valenciano.y también en Valencia se han quedado los, vendido íntegramente en Benetússer, así como un "pellizco" del segundo premio que también ha viajado a la comunidad.Muy repartidos han estado los 11,25 millones del segundo premio, que ha llevado la suerte a localidades de 36 provincias, así como a las ciudades de Madrid, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza , Albacete, Almería, Barcelona, Cádiz, Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia y Valladolid.Lay ciudadanos particulares son algunos de los afortunados que se van a repartir los 90 millones de euros del primer premio (08.354), según ha explicado la gerente de la administración número 3 de esta localidad valenciana, María José Sanfélix, que hasta este viernesy se ha repartido especialmente a la Hermandad del Santo Sepulcro y a particulares", ha señalado Sanfélix, que se hizo cargo de la administración en 2006 después de que la regentara su madre durante 34 años.Unason algunos de los afortunados poseedores del número 85.073, tercer premio, vendido íntegramente en la administración número 2 de Benetússer, en el centro de la localidad, que ha acaparado los 11.250.000 euros.Una empleada ha indicado que, además de la falla y el bar, de los que no ha querido facilitar más datos,un número todavía indeterminado de series.Unha dejado un buen "pellizco" en. La única administración de Calasparra ha distribuido 7,5 millones de euros, ha informado la propia lotera, Esperanza Navarro, que ha vendidoA esta cantidad hay que añadir otros 75.000 euros de un boleto vendido pory otro expedido por el mismo sistema en un punto mixto de la calle Carlos III de Cartagena, que también se quedan en la Región.Hastaha viajado El Niño para repartir en el archipiélagoo, vendido en 12 administraciones de la comunidad.Por islas, en, en Gran Canaria 225.000 euros y 75.000 euros en Fuerteventura.La mayor parte se la ha llevado la localidad barcelonesa de Moià, donde se ha vendido una serie completa (diez décimos premiados con un total 750.000 euros).Tocada con la varita de la fortuna este año,, que se ha vendido en administraciones y despachos de loterías de Castellón, Valencia y Alicante., han sido también agraciadas con el segundo premio de este sorteo, que ha llevado 375.000 euros a Castilla-La Mancha, 225.000 euros a Extremadura y 150.000 euros a La Rioja.A partir de este viernesgracias a los 630 millones de euros que ha repartido El Niño, un sorteo que supone el colofón de las fiestas navideñas.