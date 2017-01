¿Por qué Manolo Escobar tiene una calle en un pueblo de Teruel?

Hastay todavía permanece el recuerdo deen los años 70, de la cual Escobar era uno de los socios. Un negocio que casi le costó la ruina.En el año 1978,Triunfaba en los escenarios de toda España y también en el cine con títulos tan socarrones como 'La mujer es un buen negocio', 'Préstamela esta noche' o 'Donde hay patrón...'. El 24 de julio de aquel año, lunes, se celebraba en la plaza de toros de Zaragoza una gala musical conManolo Escobar, acompañado de “La máxima figura de la canción española”, Maruja Lozana y otros artistas, tal y como rezaba la publicidad de la época.

"Tienes que venir a mi pueblo"

Apenas un mes después, Escobar volvía a tierras aragonesas para ofrecer un concierto en una pequeña localidad turolense,Días antes, el 13 de agosto, había sido nombrado hijo adoptivo. “A partir de entonces una de las calles de La Cuba paso a llamarse. Este gran artista actúo en La Cubay convirtiendo al pueblo por un día en el centro de todos los pueblo de alrededor”, según detalla el Ayuntamiento de La Cuba en su página oficial.“Se pagó a la orquesta y a sus hermanos, que le acompañaban en los conciertos pero-recuerda un vecino de la localidad que prefiere no revelar su identidad y que fue testigo de aquel acontecimiento-. Cuando llegó, como no había casi coches y llevaba un Mercedes lo aparcó en una cochera del actual hotel El Cantón Rural".El motivo de que Manolo Escobar actuase en La Cuba fue que “un hijo del pueblo era empresario de varias plazas taurinas, entre ellas la de Morella. En aquel tiempo, además de espectáculos taurinos también llevaba allí a artistas importantes. Le llamaban Lazarito. Y por aquel entonces contrataba bastante a Manolo Escobar. Le dijo:Y al final Escobar aceptó la invitación”, recuerda el vecino.

Visita de Manolo Escobar a Escatrón​

Hacia el año 1976, la empresainstaló en la localidad zaragozana una fábrica de pantalones. El responsable de la factoría “provenía de la localidad tarraconense de Batea y cuando se inició la actividad no había ninguna nave en Escatrón para acometer el proyecto que tenían, así que comenzaron en la escuela de párvulos que estaba libre. Allí empezaron a trabajar unas 12 o 14 mujeres”, explica, vecino de Escatrón y estudioso de la historia de esta localidad.La empresa fue prosperando y el Ayuntamiento“por un precio social. Entonces, no teníamos ni idea de queera uno de los socios”, añade. Se construyó en él la nave yEran mujeres, en su mayoría, y algunos mecánicos. Entre las trabajadoras, se encontrabapresidenta de la Asociación de Mujeres Virgen del Pilar, quien también ha sido alcaldesa dedurante 8 años.Sin embargo, en el año 80, el negocio empezó a ir mal. Previamente, Manolo Escobar hizo una visita a la fábrica: “Vino y nos presentó lo que había allí.cuenta Antorán.Ante la imposibilidad de Confecciones Busson de reflotar la empresa se hizo cargo de estade Híjar que, además de pantalones, se dedicaba a la fabricación de otras prendas. “Funcionó un par de años, pero no como se esperaba y Chueca también desistió. Después se creó laen el mismo edificio, que aguantó hasta 1985. Trabajaban casi medio centenar de personas, algunas de ellas provenían de Castelnou. Según acta del Ayuntamiento de Escatrón, el 31 octubre de 1980, Busson se deshizo finalmente de la fábrica y el Consistoriorelata Antorán.La quiebra y el cierre de la fábrica de pantalonesque vio como muchos de sus vecinos perdían su puesto de trabajo. También fue unal contraer una deuda millonaria que estaría pagando durante buena parte de su carrera. Tras el cierre definitivo, la antigua fábrica fue convertida por el Ayuntamiento en un local social para el municipio.