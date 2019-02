La primera vez que oí la palabra ‘garrapata’ me produjo un enorme repelús. Era muy pequeño. Sin entender nada, escuché a mis mayores hablar de esa ‘cosa’. Recuerdo que, mientras mi imaginación creaba un monstruo sin dimensiones y chupasangres, me empezó a picar todo el cuerpo. Entonces medio entendí que eran unos seres diminutos peligrosos. Mis mayores hablaban de lo mal que se encontraba la hija de unos amigos de un pueblo vecino. Uno de esos bichos se había agarrado a su cabeza y casi había taladrado su cerebro. Exageraban, claro. Pero a mí me parecía absolutamente cierto. Decían que habían tenido que recurrir al gasóleo y no sé cuántas peripecias añadidas para desprenderla de la piel. Después de aquello, aprendí a ver las garrapatas en más de un perro pulgoso. Me inquietaba pensar que me pudiera pasar a mí.

Más tarde descubrí que tampoco era para tanto. Con los años, estos parásitos pasaron a formar parte del paisaje. Están ahí. Solo hace falta tener cuidado y saber dónde se pisa, con qué animales se trata y cómo actuar cuando uno de estos ‘ixodoideos’ muerde. Pero no es para tomarlo a broma, porque lo peor son las fiebres y enfermedades que transmiten. Son vectores de una lista enrevesada de dolencias que arruinan la salud e incluso pueden terminar matando. Y no es una exageración. Estos minúsculos arácnidos se alimentan de la sangre de vertebrados mientras están hospedados causando más daño que bien.

Lo ‘curioso’ de estos parásitos es su carácter temporal. Vienen, se instalan y se van. No son como los piojos que se multiplican infinitamente en un mismo huésped. El ciclo vital de las garrapatas recorre tres fases -larva, ninfa, adulto- y necesitan sangre ajena para conseguirlo. Durante entre tres y diez días se aprovechan hasta saciarse. Y entonces, cuando ya están maduras, se dejan caer al suelo y ponen los huevos de la siguiente generación. Si tienen las condiciones favorables de temperatura y humedad, en un par de semanas eclosionan, listas para volver a parasitar al primer vertebrado que pase por su lado. Se enganchan en el hospedador correspondiente con un anclaje sofisticado y firme. Si se quieren ‘extirpar’, ha de hacerse con mucho cuidado. No se puede aplastar sin más, porque provoca que se expandan las enfermedades que portan en sus fluidos. Eso es lo peor, lo que llevan dentro, no tanto sus ocho patas y sus quelíceros -esas piezas pre-bucales que clavan como cuchillas-. La mordedura como tal puede pasar desapercibida y no provocar nada más, salvo cuando se inoculan los correspondientes virus y bacterias. Es un comportamiento que tiene múltiples paralelismos con la vida social.