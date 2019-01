Real carta

Si fuera niña, y tuviera ya la experiencia que da la vida, escribiría la siguiente carta:

Queridos Reyes Magos, os escribo con la esperanza de que cumpláis mis deseos. Sé que no hacéis milagros, porque ni sois reyes, ni magos ni nada por el estilo. Sé que miráis al cielo, pero no sé si veis estrellas de las que existen o de las que no. Así que os pediré algo fácil: sentido común para mis progenitores. O sea, que no me monten en un patinete para cruzar la ciudad sin caminar en un chisme veloz cuya carrocería es mi propio cuerpo en frágil equilibrio. Que no me compren un monopatín, y si lo hacen, que me digan que tengo que cambiar de pierna para no acabar con una desviación en mi columna vertebral, o con algo peor. Que no me regalen un móvil para tenerme entretenido con cambios continuos de imágenes que provocarán que mi cerebro no sea capaz de concentrarse ni en el presente ni en el futuro. Que no le hagan la ola a los que anuncian apuestas ‘online’, sean futbolistas, respetados que ya no respetables entrenadores, actores guapos o presentadores de televisión. Que no me apunten a ningún concurso de cocina en los que se prostituye la inocencia infantil para que los mayores se entretengan con sus lágrimas y sus angustias: si cualquiera de mis maestros me hiciera pasarlo tan mal como los mal llamados profesores de esos programas, mis padres lo denunciarían sin dudarlo. Cumplid mis deseos, majestades, porque si me convierto en cardiópata, ludópata o psicópata, la culpa será vuestra.

Ana Alcolea es escritora