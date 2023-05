EsCoolers: una vuelta de tuerca a iconos del calzado femenino

De piel, hechos en España bajo la filosofía del ‘slow fashion’. Son tres de los ingredientes fundamentales de la receta de EsCoolers, una nueva marca aragonesa de zapatos que apuesta por aunar comodidad y elegancia, una elegancia, eso sí, versátil y todoterreno, tan intemporal como conectada a las necesidades actuales.

Soraia Ejea y Gonzalo Bailo –perteneciente a una familia de larga tradición en el mundo del calzado– son los creadores de la firma, que bebe, cuenta ella, "de modelos clásicos, incluso icónicos, de la historia del calzado femenino reciente, conocidos para la mayoría, pero a los que hemos querido darle una vuelta de tuerca", siempre con un ojo puesto en las últimas tendencias.

Zapatos EsCoolers. Oliver Duch

No se trata solo de modernizar por modernizar, sino de ir un poco más allá, de poner el foco en un tipo de zapato que favorece pero que, sobre todo, «puede ser tan cómodo o más que una zapatilla deportiva».

Soraia, que aspira a que este tipo de zapatos sea tan habitual en la calles como el deportivo, habla como diseñadora y como usuaria: "He llevado muchas zapatillas, pero me he dado cuenta de que con un zapato de este tipo se puede ir igual de confortable, que son muy combinables, que se quitan y se ponen muy fácilmente. Una vez que te los pones pasan a ser tu primera opción del día a día”.

Zapatos EsCoolers. Oliver Duch

Escooler se lanza con una primera colección en la que hay diversos tipo de merceditas (también conocidas como Mary Janes) y bailarinas. Algunas con un claro guiño al modelo estrella de Chanel, con puntera de color. O que remiten a los modelos de Roger Vivier con su espectacular hebilla cuadrada en el empeine. Para el buen tiempo llega también zapato abierto y tonos pasteles muy primaverales.

EsCoolers se venden a través de la web de la marca y en las zapatería Primor de la capital aragonesa.