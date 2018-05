Es 'Billions', primo

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, le ha escrito una carta abierta a Juan Carlos Monedero. Las cartas más valiosas son las del desamor. El amor postal es siempre ñoño. El desamor, sin embargo, encuentra en la carta el subrayado que necesita toda bilis para dejar de ser solo secreción hepática y convertirse en argumento.

Kichi, que no se maneja bien con la diplomacia, viene a decirle a Monedero, portavoz oficial de la familia Iglesias-Montero (orden asignado mediante sorteo), que no pueden confundirse de bando. En esa frase ("lo que no nos perdonarán es confundirnos de bando") está sintetizado el ser y el deber ser de Podemos. El alcalde de Cádiz es de una sinceridad reñida con cualquier embajada. Si llega a ser Kichi el que les escribe la epístola ‘a los adefesios’, tal y como hizo San Pablo, en la primera línea ya le sale un "¡pero qué feos sois, desgraciados!".

La esencia del pensamiento kichineriano está en que Podemos no puede confundirse de bando. El populismo exige que haya bandos y que la sociedad horizontal se transforme en vertical. Que haya pobres y ricos, poderosos y desvalidos. El populismo vive de placas tectónicas chocando y de que debajo quede gente atrapada con argumentos para poder culpar a los de arriba. Así que habrá que concluir que Pablo Iglesias ya ha elegido en qué lado de la placa quedarse, y no es el de abajo. Lo cual es tan legítimo como erróneo si tu profesión es la de líder natural de los oprimidos. En ese sentido Pablo Iglesias se ha revelado como el peor populista del mundo.