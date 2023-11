Trabajar antes de los 20 años: las caras del empleo juvenil en Aragón

Uno de cada cuatro jóvenes españoles de los 216.200 que buscan su primer empleo tarda más de un año en conseguirlo. Son los últimos datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año, publicados recientemente por el INE. Una situación en la que están detrás la inexperiencia y la falta de formación.

Los jóvenes con bajo nivel educativo presentan unas tasas de empleo bajas: para los de 16 a 24 años, se sitúa en el 17,3%, frente al 25% en el nivel medio de formación mientras que en los jóvenes de hasta 29 años se sitúan en el 27,8% y el 34,5%, respectivamente.

Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, recuerda que el colectivo de los 16 a 20 años es el de mayor nivel de paro. "En torno al 27%-28%. Los sectores donde mayoritariamente se concentran los perfiles tan jóvenes (de 16-18 años) son sobre todo hostelería e industria. Normalmente son personas que trabajan en oficios a través de certificados de profesionalidad o de grados medios de FP", explica. Además, informa de que los contratos de formación en alternancia (de aprendizaje) no llegan al 0,5% y los de prácticas, al 1%. A su juicio, detrás de esos niveles altos de desempleo están la "poca posibilidad" de la práctica profesional y que España lidere las cifras de personas que ni estudian ni trabajan. "Eso les aboca a un paro de larga duración o a trabajos de poca remuneración y a una enorme rotación de los contratos", sostiene.

El gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón, Vicente Pedro Lafuente, asegura que la inserción laboral de sus alumnos es del 100%. El centro cuenta con cinco grados de FP en formación reglada en Zaragoza, que cursan 160 personas. "Nuestra apuesta es que si queremos mano de obra cualificada tenemos que llevar chicos cualificados. Que salgan de aquí con dos años de formación teórica y práctica con un ciclo, con una formación cualificada y una acreditación oficial. La FP no es excluyente, es una pasarela para otros estudios superiores", apunta. Asimismo, indica que los clichés culturales están cambiando. "Cada vez vienen más chicos/as con los padres porque ven que esto es un nicho de trabajo muy interesante. No hay relevo generacional y las empresas están demandando mano de obra; los que se jubilan no se reponen o se reponen difícilmente", dice.

Por su parte, el director del Centro Integrado Público de Formación Profesional Corona de Aragón de Zaragoza, Francisco Valdivia, considera necesario que se consolide la FP Dual para que sea un referente en beneficio del alumnado, las empresas y el Estado. "Aquí todos ganamos. Y la universidad debería dualizarse también", advierte. De los más de 1.400 personas que estudian en este centro, 88 lo hacen en esa modalidad de FP Dual en diferentes especialidades (la mayoría con contratos). "Es un camino correcto. Además de los objetivos que se pretenden hay una madurez personal, intelectual y social que ayuda a que el alumno consiga otras metas mucho más ambiciosas. Esto no corta ni mucho menos su proyección formativa sino que entiendo que la va a aumentar. Los grados superiores, cuando han titulado a través de la FP Dual, les permite continuar en la universidad", subraya. Asimismo, ve "bien" que un joven se incorpore a partir de los 16 años al mercado laboral. "Pero acompañado de una formación profesional reglada y si no no. Tiene que haber un centro docente que esté formando a ese alumno y tanto empresa como centro tienen que ir de la mano", añade.

Cinco jóvenes aragoneses, de 16 a 25 años, cuentan sus experiencias laborales y expectativas de futuro:

Yaiza Ezquerra: "Pones en práctica lo que ves en clase y también aprendes muchas cosas más"

Yaiza Ezquerra, estudiante de 16 años de FP Dual en el Cpifp Corona de Aragón en Zaragoza. Oliver Duch

La zaragozana Yaiza Ezquerra, de 16 años, estudia un grado medio en Gestión Administrativa, en la modalidad de FP Dual, en el Centro Integrado Público de Formación Profesional (Cipfp) Corona de Aragón de Zaragoza. Por las mañanas trabaja (contratada) cuatro horas en una administración de fincas de Cuarte y por las tardes acude al centro (está en segundo curso). "Compaginar los estudios y el trabajo es difícil, pero al final te sientes gratificada porque ves que puedes hacer las dos cosas a la vez y que te salen bien", apunta.

Nunca se imaginó estar trabajando a tan corta edad y la experiencia le está resultando muy positiva. "Pones en práctica lo que ves en clase y también aprendes muchas cosas más. Y es muy satisfactorio que todo lo que haces en el día a día te lo paguen", comenta esta joven, que tiene previsto continuar con un grado superior en Finanzas. "Espero sacarme el curso con buenas notas y, a nivel de trabajo, me gustaría quedarme donde estoy. Me gusta el ambiente y lo que hago", dice.

Yaiza animaría a otros chavales a seguir sus pasos, con la FP Dual. Asimismo, demanda más oportunidades para los jóvenes a nivel general. "Es un poco complicada la incorporación al mercado laboral. Si no tienes experiencia, te descartan. Aunque no tengamos mucha experiencia, hay muchas cosas que sabemos hacer por el hecho de haberlas estudiado", opina.

Alberto Lázaro: "Mi primer contrato fue con 17 años de peón y ahora, con 25, estoy de encargado"

Siempre le había gustado la construcción y decidió ponerse a trabajar a una edad muy temprana porque en aquel momento, dice, no era muy buen estudiante. "Mi primer contrato fue con 17 años de peón en una empresa (del sector) a jornada completa. Me gustó y me dije que tenía que formarme", cuenta Alberto Lázaro, que ahora tiene 25 y está de encargado en la misma compañía.

Con 18 años comenzó una FP de grado medio de técnico en construcción en la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón y a esta le siguió un grado superior en el Cipfp Corona de Aragón. En ambos casos siguió trabajando, pero a media jornada. "Cuando terminé los estudios me volvieron a hacer un contrato de jornada completa. Tengo mi grado superior y en la empresa estoy muy bien. Aconsejaría (a otros) que empezaran con algo: con la FP de construcción o el grado medio. No por la edad sino por la formación. Es un trabajo en el que hay que tener unos mínimos conocimientos. Estás en altura, con herramientas...", señala este joven de Calatorao.

Por otro lado, Alberto resalta que uno de los problemas del sector de la construcción es que hay muy pocos profesionales. "Y además son mayores. Es necesario que se incorpore gente joven", advierte.

Pablo Palacín: "La FP te abre muchas puertas. Como no hay oficios, el futuro es nuestro"

Pablo Palacín es profesor en la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón. Oliver Duch

De alumno a profesor. Pablo Palacín, de 25 años y oscense, está cubriendo desde octubre la baja de un docente en la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón, donde estudió un grado medio que complementó con otro superior en el Cipfp Corona de Aragón. "El trato con los chavales es muy bueno y tienen ganas de trabajar. Me veo bien de profesor", afirma.

De familia de albañiles, Pablo conoce bien el sector. "Desde los 16 años me ha tocado ir a la obra en los veranos porque era mal estudiante", recuerda. Viendo que le gustaba, se decantó por una FP en técnico de la construcción que le ha llevado a tener un contrato tras concluir los estudios en el Corona de Aragón, el pasado junio. "La Formación Profesional te abre muchas puertas. Como no hay oficios, el futuro es nuestro. La gente se decanta mucho por la universidad y no se quiere formar en oficios. Y eso que últimamente hay un repunte fuerte de la FP, sobre todo estos dos últimos años", explica.

Asimismo, resalta que la construcción es un trabajo sacrificado en el que tienen que cambiar "bastante" las condiciones laborales. Y ve bien empezar a trabajar a edades tempranas. "Te muestra la realidad de lo que al final tienes que estudiar", sostiene.

El centro, situado en Villanueva de Gállego, cuenta con 5 grados de Formación Profesional en el sector de la construcción

Samuel Calvo: "Hay muchos puestos libres de trabajo, pero quizá no son los que la gente desee"

Samuel Calvo, de 24 años, en la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón, donde cursa FP Dual. Oliver Duch

De los 18 a los 23 años, Samuel Calvo enlazó trabajos temporales y "precarios" de repartidor, en gasolineras, fruterías... tras dejar Secundaria. "Se me acabó un contrato y aproveché el paro generado para estudiar lo que quería y en su momento desconocía", informa. Se refiere al grado medio de técnico en construcción, que cursa también en la Fundación Labor de la Construcción de Aragón. Está en segundo y es el único alumno de FP Dual. "Estoy realizando la formación teórica a la vez que hago prácticas en una empresa en Zaragoza mediante un contrato formativo como capataz de obra", detalla.

Su idea es continuar con un grado superior de edificación en el Cipfp Corona de Aragón y, después, con una salida universitaria de arquitectura técnica. "El contacto con la FP me ha supuesto abrirme al mundo. El encontrar algo que te gusta y apasiona hace que quieras aprender más y tengas esa disposición que quizá te falta para poder sacar tus estudios adelante. Sentirse bien profesionalmente ayuda a tu personalidad, a tu bienestar", opina.

Pablo, que ahora tiene 24 años, resalta que en los trabajos anteriores no se encontró avalado por la ayuda de profesionales experimentados de ahí que pida que se tenga "paciencia" en el asesoramiento y formación del personal. "Si das unas mínimas condiciones normales, la gente se queda contenta y trabaja bien; aumenta la productividad", resalta mientras agradece la formación de sus profesores en la Fundación. En cuanto al mercado laboral, dice: "Hay muchos puestos libres de trabajo, pero quizá no son puestos que la gente desee y se quedan sin cubrir. Como por los que yo estuve. Lo que hacen es que luego puedas permitirte poder estudiar o ganarte la vida de otra manera".

Hillary Charleize Zúñiga: "Voy a empezar a trabajar de árbitro de voleibol los fines de semana"

La joven Hillary Charleize Zúñiga, en Zaragoza. H. Ch. Z.

La zaragozana Hillary Charleize Zúñiga, de 17 años, estudia 2º de Bachillerato. Le gustaría hacer una carrera universitaria orientada a la rama de sanidad, concretamente enfermería. Pero, al mismo tiempo, quiere compaginar los estudios con el trabajo. "Más que nada para tener mi dinero y no depender de mis padres", cuenta.

Recientemente le comunicaron que ya puede ejercer de árbitro de voleibol tras pasar la última práctica, por lo que ya ha podido empezar el pasado fin de semana a ejercer el arbitraje, tras contar con el asesoramiento de la Fundación San Ezequiel Moreno. "Es la primera vez que trabajo. Me ha costado encontrarlo. Eché currículum en bastantes sitios por diferentes plataformas. También hice una entrevista para trabajar en las Fiestas del Pilar pero no pudo ser porque me dijeron que no era mayor de edad", señala.

Para ella, el mayor hándicap es que piden tener experiencia de uno o dos años en las ofertas laborales que salen. "Se están dando más oportunidades a los jóvenes, aunque en muchos casos exigen experiencia si o si", advierte.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.