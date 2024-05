Víctor Fernández no da pistas sobre el relevo de Toni Moya y abre una puerta a Mollejo

“Adelantar a los de atrás, retrasar a los de delante o usar a los que juegan en el medio”. Esas son las opciones que Víctor Fernández ha manejado esta semana para solucionar el boquete abierto en el centro del campo del Real Zaragoza por las bajas y donde Jaume Grau es el único mediocentro disponible de la primera plantilla de cara al duelo contra el Racing de Ferrol. “Todas las alternativas, que son cuatro, las hemos estudiado, trabajado y preparado, y tienen una resolución desde hoy. Ya sabemos todo", señaló el entrenador. Esas vías son adelantar a Alejandro Francés, retrasar a Maikel Mesa o apostar por uno de los dos mediocentros que estarán en la convocatoria para el domingo, Lucas Terrer o Alberto Vaquero. Todo apunta a que a nivel de nombres a Toni Moya lo relevará un atacante, Germán Valera, aunque Mollejo tiene opciones de ser titular. Así que la recomposición del centro del campo dependerá de si se cambia el dibujo o no: si se mantiene el 5-4-1, Maikel Mesa jugaría algo más retrasado y si se cambia el sistema a defensa de cuatro hombres Alejandro Francés adelantará su posición.

“Tenemos que jugar muy bien como equipo, pero en las dos facetas, la defensiva y la ofensiva. Sí puedo decir que va a salir muy buen equipo, con muchas posibilidades. Va a haber claridad y energía y lo único que no sé es el nivel de acierto que vamos a tener”, apuntó Víctor Fernández, quien confirmó que Toni Moya no está disponible después de que el Comité de Apelación desestimara el recurso enviado por el club a la segunda amarilla que vio contra el Oviedo y que propició su expulsión. “Toni Moya está descartado. Desde el club me han informado de que no hay nada que hacer”, aseguró el técnico del Real Zaragoza, quien sí confirmó la presencia de Alberto Vaquero en la lista aunque no emitió señales de que pueda ser titular: “Lamentablemente para el filial tengo que contar en esta jornada con Vaquero por la sanción a Toni Moya”.

A quien sí le abrió una opción en el once Víctor fue a Mollejo, recién recuperado de una lesión que le ha tenido fuera dos meses: “Es una opción para jugar. Hemos sido muy prudentes con su recuperación, porque su lesión era importante, de un alcance considerable. Esta semana ha entrenado bien y vamos a ver lo que juega, porque lleva dos meses sin jugar. Pero tiene una mente sólida y limpia. Es un ganador que transmite alegría, energía y ganas, y eso ahora es fundamental para nosotros”.