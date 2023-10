Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Andorra se lleva un trabajado partido ante el Mallén

ANDORRA 2-0 MALLÉN

Andorra: Ricón, Villanueva, Domingo, Blasco, Montañés (Miranda, 60), Ginés (Guía, 87), Pescador (Corral, 87), Jaime, Cubero, Giménez (Lucano, 81) y Mombiela (Juárez, 46).

Mallén: Espino, Marco, Láinez, Urbez, Yeray (Sisamón, 66), Mikel, Belio (Gil, 89), Espeleta (Lizer, 89), Lahuerta, Andrés e Iván.

Goles: 1-0, min. 80: Miranda, de penalti. 2-0, min. 89: Jaime.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Ginés, Jaime; a Belio, Lahuerta y Lizer.

Comentario: El Andorra sacó una trabajada victoria ante el Mallén en un partido donde los locales comenzaron generando peligro desde el primer momento, aunque el poco acierto o bien la gran intervención de Espino evitó el gol de los del Endeiza. En la segunda parte, la tónica general se mantuvo, aunque dos errores de los andorranos dieron oportunidades de peligro al Mallén, aunque no llegó a golpear a portería. Finalmente, en un penalti que transformó Miranda y en un buen gol de Martínez tras un gran pase de Carlos Corral se llevó la victoria el equipo de Carlos Gil.

FLETA 0-2 ALCAÑIZ

Fleta: Mainar, Arostegui, Darío, Jorge (Ibáñez, 46), Aarón, Sorinas, Said, Vitaller (Andrés, 70), Marlon (Navaridas, 46), Nguema (Aranda, 81) y Santiago (Cornago, 46).

Alcañiz: Raimundo, Jalal, Muniesa (Samuel, 73), Pueyo, Llombart (Nacho, 84), Cardiel, Lacueva (Guillermo, 73), Guillén (Escuin, 61), Bruno, Bagan y Leiva (Tomás, 84).

Goles: 0-1, min. 29: Bagan. 0-2, min. 67: Mainar, en propia meta.

Árbitro: Omar Diop. Amonestó a Andrés, Ibáñez; y Cardiel.

Comentario: El Fleta no pudo estrenar su casillero de victorias recibiendo a un Alcañiz que suma cuatro jornadas consecutivas puntuando. El partido estuvo muy bien controlado por los turolenses que desde el inicio del partido tuvo calma en la construcción del juego combinando y teniendo llegadas gracias a Muniesa y Cardiel. Justo antes de que se pasara la primera media hora, en el rechace de un lanzamiento de falta Bagán cabeceó el balón para hacer el 0-1.

Tras el paso por vestuarios el Fleta subió sus líneas y dificultó el juego del Alcañiz, teniendo sus oportunidades en jugadas a balón parado. No obstante, los visitantes dieron más sensación de peligro y en el minuto 67 Mainar dobló la ventaja del cuadro alcañizano. A partir de ese momento, a los pupilos de Alberto Pórtoles no les quedó más que seguir controlando el encuentro y esperar a que el colegiado pitara el final.

MORÉS 1-1 LA ALMUNIA

Morés: Salvador, Molina (Alamán, 73), Pardo, Mendoza, Trasobares, Fall (Mazas, 90), Enamorado, Ballester (Zapata, 73), Serrano, Osorio y Cristian Arenaz.

La Almunia: Lorente, Posso, Izan, Héctor, Ciriano, Ibáñez, Andrés, Trejo, Embid, Hugo (Gil, 61) y Júdez.

Goles: 1-0, min. 19: Enamorado. 1-1, min. 55: Romanos, de penalti.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Fall, Serrano, Osorio, Arenaz (2), expulsado en el 84’; Ibáñez, Posso, Júdez, Ciriano, Gil y Héctor.

Comentario: Partido de poder a poder el disputado entre el Morés y La Almunia que empezó con los visitantes siendo mejores, pudiéndose adelantar a balón parado con un remate de Romanos a la cruceta. No obstante, el Morés fue el primero en adelantarse. Lo hizo tras un lanzamiento de falta lateral que, tras varios rechaces, acabó con Enamorado anotando el 1-0.

Tras el paso por vestuarios La Almunia volvió a salir mejor al terreno de juego y, tras un penalti transformado por Romanos, la igualada volvió al electrónico. Tras el gol del empate, el Morés tuvo ocasiones para recuperar la ventaja, pero Lorente se encargó de evitarlo. Tras la expulsión de Arenaz, los locales se concentraron en no encajar para perder el punto.

CASETAS 1-0 MAGALLÓN

Casetas: Ortí, Abad (Morcillo, 46), Perales, Arroyave, Molina, Marcos, Izquierdo, Valero (Da Costa, 61), De Castro (Mora, 89), Moreno (Llorente, 76) y Piñero (Marín, 46).

Magallón: Peña, Falcón, Adrián Aznar (Víctor, 89), Aitor, Aibar (Pablo Aznar, 81), Saúl (Rubio, 89), Segura, Lasauca (Yuste, 85), Roy, Jorge Aznar y Martín.

Goles: 1-0, min. 44: Izquierdo.

Árbitro: Gimeno Barrabés. Amonestó a Arroyave, Molina; a Adrián Aznar, Lasauca y Pablo Aznar.

Comentario: Victoria del Casetas en un partido muy igualado en el que los locales empezaron con mayor posesión del balón pero el Magallon estaba cómodo pese a no generar excesivas ocasiones. En la primera parte, hubo una gran oportunidad de Castro que detuvo Peña. Poco después, en una acción a balón parado, Pablo Aibar sacó bajo palos un remate de Molina. Justo antes del descanso, en una segunda jugada desde la frontal, Izquierdo convirtió el que a la postre sería el gol del triunfo del Casetas. En la segunda parte, el Magallón mejoró y dispuso de dos ocasiones claras. Por un lado, un larguero de Cucheta en una falta lateral y unos minutos después llegó una oportunidad de Pablo en el segundo palo que detuvo el guardameta del Casetas, evitando así el empate en los minutos finales.

QUINTO 3-0 CELLA

Quinto: Mallor, Úbeda, Adriel, Garrido, Budría, Juanjo (Isaac, 10) (París, 78), Escudero (Usón, 61), Gonzalo (Anglés, 61), Juan, Hugo (Urmeneta, 78) y Balfagón.

Cella: Mario, Argilés (Alberto, 10), Adrián (Julio, 60), Martín, Fuertes (García, 60), Javier, Cercos, Pescador, Hernández, Navarrete (Mesías, 76) y Royo (Mateo, 76).

Goles: 1-0, min. 35: Budría. 2-0, min. 56: Escudero. 3-0, min. 89: Urmeneta.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a los visitantes Martín y Hernández.

Comentario: El Quinto firmó un gran partido y fue muy superior a su rival, el Cella, que apenas se acercó al área de Mallor. La primera mitad empezó siendo muy igualada, pero con el paso de los minutos el Quinto fue acumulando ocasiones de gol y el primer gol acabó llegando. Tras un centro lateral y una mala salida de Mario, Budria hizo que el 1-0 subiera al marcador.

Ya en el segundo tiempo, el Quinto acabó de hacer un partido muy serio defensivamente haciendo que la presencia de Mallor fuera prácticamente testimonial. Tras una buena triangulación Escudero dobló la ventaja de los locales. El 3-0 fue obra de Urmeneta después de que Usón le cediera el balón.

ATLÉTICO TERUEL 0-2 ESCALERILLAS

At. Teruel: Aitor, Smaali (Lorien, 67), Úbeda, Marc (Sánchez, 67), Alejandro, Artajo, Soriano (Navarro, 67), Enrique Ferrer, Orriols, Nicolás (Oroel, 85) y Marco (Morales, 55).

Escalerillas: Moriano, Crespo, David (González, 62), Campos, Fron (Jorge, 62), Algaba (Borja, 62), Pina (García, 78), Alejandro, César, Ramírez y Raúl (Pellejero, 78).

Goles: 0-1, min. 37: Nicolás. 0-2, min. 88: García.

Árbitro: González García. Amonestó a Alejandro, Enrique Ferrer, Navarro; a Pina, Moriano y González. Expulsó por doble amonestación al visitante Raúl (89’).

Comentario: El Atlético Teruel no pudo repetir la victoria de la jornada pasada en su duelo contra el Escalerillas. Tras un primer cuarto de hora de dominio turolense, el Escalerillas empezó a protagonizar acercamientos al área rival con centros laterales que no acabaron de concretarse. No obstante, en el minuto 37, fruto de una presión alta bien ejecutada, el balón le llegó a Nicolás y este, desde fuera del área, mandó el balón directo a la escuadra de la portería defendida por Moriano.

Ya en la segunda mitad el Atlético Teruel dio un paso adelante y se lanzó a por el gol de la igualada, obligando al Escalerillas a reordenarse. Finalmente, cuando el partido ya agonizaba, García robó el balón y aprovechando que Moriano se encontraba muy adelantado, batió al portero con una vaselina que sirvió para que el 0-2 subiera el marcador.

CHIPRANA 2-4 VILLA DE ALAGÓN

Chiprana: Leyk, Catalán, Guardia (Poblador, 62), Pablo, Vidal, Perdiguer, Moreno (Buisán, 80), Eko, El Fellah (Valls, 76), Nicolás (Piazuelo, 62) y Piquer.

Villa de Alagón: Ansó (Sanz, 64), Iglesias, Pueyo, Osorio (Quílez, 77), Ndiaye (Modrego, 60), Cepeda, Diego, Juan, Ávila (Ducuré, 60), Andrés (Huerta, 77) y Tomás.

Goles: 0-1, min. 20: Cepeda. 0-2, min. 28: Tomás. 1-2, min. 44: Piquer. 1-3, min. 45: Cepeda. 2-3, min. 62: Nicolás, de penalti. 2-4, min. 80: Ducuré.

Árbitro: Pérez Gorbe. Amonestó a Nicolás; y a Diego.

Comentario: Victoria en un partido de muchos goles para el Villa de Alagón en el campo del Chiprana. Un encuentro de mucha ida y vuelta en los primeros minutos, en los que los visitantes estuvieron mejor plantados sobre el terreno de juego. De esta manera aprovecharon una contra y una acción mal despejada por el Chiprana para ponerse en ventaja con un 0-2. Una acción por la banda derecha permitió al Chiprana acortar distancias. Parecía que el 1-2 les dejaba con un buen sabor de boca para el descanso, pero unos segundos después llegó el 1-3 para el Villa de Alagón con un remate desde fuera del área que fue un jarro de agua fría para los locales.

En la segunda parte, empezó ligeramente mejor el Chiprana, con una ocasión de gol en una llegada por banda. En otra acción similar, el árbitro señaló penalti y Nicolás lo transformó para dejar el partido vivo en la media hora final. Sin embargo, el Villa de Alagón no se amedrentó y supo remar contra corriente en los minutos en los que más empujaban los locales para terminar senteciando con el gol de Ducuré.

SAN JOSÉ 2-0 ATLÉTICO CARIÑENA

San José: Jorge, Alejandro, Cea, Hernández (Soria, 86), Gómez (García, 45), Ceperuelo (Fernádez, 67), Solans, Óscar, Diloy, Víctor (Kyei, 89) y Barbero (Barrero, 67).

At. Cariñena: Nivela (Pintilie, 38), Sola, Fabre, Fernando, Báguena, Jon Ander, Muñoz (Miñana, 45), Burriel (Lorente, 58), Chabier (Nassim, 88), Ibáñez (Gutiérrez, 58) y Valios.

Goles: 1-0, min. 6: Pablo.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Barbero, Diloy, Hernández; a Burriel, Báguena y Fabre.

Comentario: El San José venció al Cariñena en un partido que comenzó con un claro control de los locales, en cuanto a la posesión, y transformando una de las primeras llegadas, en una jugada individual de Pablo Hernández donde poco pudo hacer Nivela. Con el paso de los minutos el dominio de los de David Rincón se mantuvo y al Cariñena le costó hacer daño a su rival. En la segunda parte, los visitantes dieron un paso al frente y metieron a los azulones en su área, aunque se defendieron bien. Sin embargo, la más clara hasta el momento de los pupilos de Galindo fue una llegada en el 88 donde Jorge tuvo que actuar de forma magistral. Ya en la prolongación, el San José tuvo el segundo en un mano a mano pero que finalmente no vio portería. El Cariñena ya no tuvo más tiempo para intentar una nueva acción de ataque sobre Jorge.

MEQUINENZA 1-2 ATLÉTICO CALATAYUD

Mequinenza: Djiby, Anass (Edgar, 73), Gonzalo (Didier, 60), Dueso, Cabistañ, Burillo (Oprea, 73), Julen, Joel, Jhon, Ruiz (Palau, 88) y Paulo (Giménez, 73).

At. Calatayud: Gusi, Pascual (Agustín, 81), Dani, Gumiel (Sergio, 75), Rute, Lorente, Diego (Cortés, 81), Negredo, Pablo, Panocha y Fran (Adrián, 81).

Goles: 1-0, min. 5: Jhon. 1-1, min. 44: Negredo. 1-2, min. 86: Cortés.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó al local Didier.

Comentario: El Atlético Calatayud se llevó los tres puntos del campo del Mequinenza en un encuentro en el que tuvo que remontar. Y es que Jhon Jairo Gil se sirvió de un rechace para adelantar a los locales cuando apenas se llevaban transcurridos cinco minutos de juego. Cuando parecía que el 1-0 sería el marcador al descanso, un tanto de Negredo permitió al Calatayud poner las tablas e irse con buen sabor de boca justo al término de la primera parte. En la segunda parte, hubo ocasiones para ambos conjuntos, pero el Mequinenza no fue capaz de aprovechar las suyas, con un remate rozando el palo. Quien sí acertó fue Jorge Cortés en el 86’ para darle la victoria al Atlético Calatayud en un final vibrante.