Cómo inscribirse en la San Silvestre 2021 en Zaragoza: precios, plazos y premios

Tras un año de ausencia por la pandemia, la próxima Nochevieja regresa a Zaragoza la tradicional Sansilvestre, que se denomina oficialmente XVI San Silvestre zaragozana El Rincón. La prueba arrancará el 31 de diciembre de 2021 a las 18.00, con la salida prevista en la calle Coso, a la altura del Teatro Principal. Será el retorno de una de las carreras que aglutinan en un mayor grado deporte y fiesta en la capital aragonesa.

Inscripciones, precios y plazos para la San Silvestre en Zaragoza

Las inscripciones para la cita ya están abiertas, con diferentes vías y precios en función de la fecha. Del 18 de noviembre al 12 de diciembre, el precio será de 12 euros. Mientras que del 13 al 25 de diciembre, costará 15 euros. Dos euros del precio de la inscripción serán donados a AFEDAZ y a la Asociación de Parkinson Aragón.

Es posible inscribirse, de forma presencial, en club Running (calle Ricla número 2), en Zennit (calle María Guerrero número 14) y en Fartleck Sport (Tomás Bretón número 46). Además, también es posible formular las inscripciones en Internet a través de www.sansilvestrezaragozana.com o a través de www.atletismozurita.com. El último momento para formalizar las inscripciones es el domingo 26 de diciembre a las 23.59, unos días antes de la prueba, que está programada para el viernes 31 de diciembre a las 18.00 en Zaragoza.

Recorrido de la San Silvestre 2021 en Zaragoza

El recorrido será de 5 kilómetros y transcurrirá por: Coso, Puente de Hierro, Paseo de la Ribera, Avda. de Cataluña, calle Valle de Zuriza, calle Caminos del Norte, calle Martín del Rio, calle Sangüesa Castañosa, Puente de Piedra, Paseo de Echegaray y Caballero, calle San Vicente de Paul y Coso.

Se establecen dos categorías únicas de mujeres y hombres, tanto para participación como para premios. Podrán participar tanto los atletas nacionales que posean ficha federativa como los que no la posean. Por norma general y de acuerdo a la normativa general de la Real Federación Española de Atletismo, no podrán participar atletas extranjeros que no tengan licencia por la Federación Aragonesa de Atletismo. La edad mínima para poder participar será tener cumplidos los doce años el día de la celebración de la prueba (nacidos antes de 1 de enero de 2010).

Premios de la San Silvestre 2021

Se darán premios en metálico de 400, 300, 200, 100 y 50 euros respectivamente a los 5 primeros clasificados de cada categoría. Trofeo a los 3 primeros de cada categoría.

Se concederá un premio especial El Rincón de pan gratis durante un año (365 vales de 1 barra), al mejor disfraz (individual o de grupo). La entrega de dorsales y camiseta oficial se realizará única y exclusivamente durante los días 29 y 30 de diciembre en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00.

