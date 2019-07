Los 5 mejores momentos de la final de 'Supervivientes 2019'

'Supervivientes 2019' ha llegado a su fin. Lo ha hecho de una manera apoteósica, con unas audiencias que han superado todas las marcas anteriores del concurso al congregar al 40,6% de los espectadores, 4,1 millones de personas. Omar venció con un 53,7% de los votos. Si no ganó Isabel Pantoja, bueno es su exyerno.

Pero durante las cuatro horas que duró la gala final, hubo otros momentos con los que disfrutó la audiencia. Desde la llegada de los supervivientes en helicóptero hasta un apasionado beso.

1. La llegada en helicóptero

¡Nuestros supervivientes ya están en Mediaset! ¿Puede haber algo mejor que te reciba Lara? https://t.co/0FBgMJbayp #SVFinal pic.twitter.com/r8i1iZcfU1 — Supervivientes (@Supervivientes) July 18, 2019

Un clásico del concurso. Raudos y directos desde Honduras, aunque sin imágenes en directo a causa la de normativa que impide el tránsito aéreo nocturno, los cuatro supervivientes que podían alzarse con la victoria llegaron a Mediaset y fueron recibidos por Lara Álvarez.

Con un salto temporal del día a la noche para pasar al directo, aún no eran ni las 23.00 cuando se anunció que la audiencia había salvado a Albert y no a Mahi, que fue la primera de la noche en saber que no ganaría el concurso. Fabio ensalzó a la superviviente: "Ella es la ganadora", dijo.

2. La derrota de Omar en la prueba exterior

Hubo un momento de la gala en el que pareció que Omar se quedaba fuera de la carrera por ganar el concurso: cuando fue derrotado en la pirámide de Morgan. Una prueba realizada en el exterior de Mediaset, donde acudieron varias personas para presenciar a través de la valla la gran final, en la que el concursante fracasó estrepitosamente.

Cuando Albert consiguió escalarla, él solo había colocado correctamente un peldaño. Luego, el ex de Chabelita reconoció su ineptitud. "Yo estrategias las justas, ya me has visto con los puzzles", le soltó a Jorge Javier.

3. El vikingo con gripe

Entre que preparaban la segunda prueba y Mahi se reencontraba con sus familiares, pudimos ver algunas de las últimas imágenes de los supervivientes en Honduras, incluyendo sus primeros vistazos en el espejo tras meses de aventura. Albert no pudo ser más sincero. Omar, por su parte, insistió en las habilidades que le han llevado a la victoria.

4. La confesión de Fabio

Todo el mundo sabe que la prueba de la apnea es la más difícil de 'Supervivientes', pero este clásico no podía faltar en la edición de este año. La tarea es simple: aguantar bajo el agua el máximo tiempo que se pueda -ojo, porque hacer esto por cuenta propia puede causar serios problemas-.

Al ser los más adelantados, Albert y Fabio se enfrentaron en un duelo. El primero volvió a ganar y eliminó de la carrera al segundo, pero el argentino hizo una dura confesión que rompió los corazones de los espectadores: sus problemas con el agua en la infancia. Luego, se reencontró con Violeta.

5. Una gran victoria

No podía faltar. El duelo final se decidió por muy pocos votos: Omar ganó con solo el 54% de los apoyos. Pero su victoria fue celebrada con una apoteosis de aplausos, abrazos y cámaras que se meten en el encuadre equivocado. La anterior ganadora de 'Supervivientes', Sofía Suescun, fue la encargada de entregar el cheque de 200.000 euros al exyerno de Isabel Pantoja y, con ello, cerrar esta edición de 'Supervivientes'. Ahora, solo queda esperar a la siguiente.