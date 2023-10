Cómo puedo participar en la Ofrenda de Flores 2023 de Zaragoza si no tengo grupo

Este jueves 12 de octubre se presenta, entre otras cosas, muy emocionante y multitudinario. 890 grupos participarán en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar 2023 de Zaragoza, sin duda el plan más esperado dentro de una programación cargada de actividades y eventos para todos los gustos y edades. Pero no es necesario formar parte de uno de esos grupos para llevarle flores a la Virgen, ya que puedes participar de forma individual. A continuación te contamos cómo hacerlo para que tú también puedas pasar a ver a 'la Pilarica'.

Cómo participar de forma individual en la Ofrenda de Flores 2023

Llevar flores a la Virgen del Pilar si no formas parte de un grupo no es un problema, ya que puedes hacerlo individualmente. No obstante, es importante recordar que no está permitida la incorporación espontánea en los diferentes grupos. Para pasar en la Ofrenda de Flores como participante individual hay dos accesos:

Los participantes individuales dispondrán de dos accesos y horarios para hacerlo:

Acceso 1: Por Paseo de Echegaray y Caballero , siguiendo por Don Jaime I hasta la Plaza del Pilar, que estará abierto desde las 7.15 hasta las 15.00 .

, siguiendo por Don Jaime I hasta la Plaza del Pilar, que estará abierto . Acceso 2: Por Plaza de Santa Engracia, continuando por Paseo de la Independencia, Coso y Don Jaime I hasta la Plaza del Pilar, que estará abierto desde las 7.00 hasta las 13.30.

Se trata de accesos libres y espontáneos, por lo que hay que tener en cuenta los horarios y esperas. Por ello, las personas que tengan razones justificadas, como enfermedad, edad avanzada, discapacidad, etcétera, y no pudieran completar el recorrido propuesto, deben haber notificado su impedimento al Ayuntamiento antes del día 30 de agosto, para asignarles un lugar y una hora apropiada a sus condiciones.

Accesos de los grupos para la Ofrenda de Flores 2023

La primera franja horaria abarca desde el inicio del acto, a las 06.30, hasta las 10.00. Los accesos para los grupos en la Ofrenda de este año son los siguientes:

Acceso 1 : Calle Canfranc

: Calle Canfranc Acceso 2 : Plaza de Aragón

: Plaza de Aragón Acceso 3 : Plaza de Santa Engracia

: Plaza de Santa Engracia Acceso 4 : Calle del Marqués Casa Jiménez

: Calle del Marqués Casa Jiménez Acceso 5: Paseo de Echegaray y Caballero - La Lonja.

Cómo saber a qué hora sale mi grupo en la Ofrenda de Flores 2023 de Zaragoza

Este es el buscador para que todos aquellos oferentes que participan englobados en un grupo sepan cuál es la hora a la que sale su formación. Solo hay que teclear el nombre del grupo para saber la hora o buscar por horario: