Un chaflán emblemático de Zaragoza, vendido por 1,5 millones de euros

En la plaza del Portillo se erige uno de los edificios más bellos de Zaragoza. Su arquitectura resalta por sus formas esbeltas y por la dificultad de levantarlo en una parcela esquinada, además de su clara inspiración en el Vaticano. Este inmueble, proyectado por Teodoro Ríos, apareció a la venta por un montante superior a los 1,5 millones de euros en un conocido portal inmobiliario. A día de hoy, ya ha sido adquirido.

No obstante, no se trata de una operación de suma importancia. El edificio era propiedad de Ibercaja y "ha pasado de una cartera a otra", declaran fuentes conocedoras de esta venta, llevada a cabo por Publipisos, que lo anunciaba por 1.540.000 euros. "Lo ha adquirido un fondo", añaden. Por lo tanto, no se esperan actuaciones en este inmueble en un futuro cercano.

La superficie total del edificio es de 1.355,05 m2 ,y según los datos catastrales del inmueble, la superficie construida es de 1.406 m2. Tiene cinco plantas alzadas y un sótano, y su altura es de 27,65 metros. "Se trata de una parcela de 223,78 m2 y la ocupación de suelo en planta baja es del 100%", se podía leer en el anuncio de este chaflán emplazado a la altura del 101 de la calle del Conde de Aranda.

De hecho, este edificio fue encargado en el año 1938 por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Lo más singular es que el inmueble hace esquina pero en su planta evita los ángulos rectos haciendo una suerte de rotonda. Destaca también la balaustrada y la cúpula de su pequeño torreón. El autor del proyecto fue el prestigioso arquitecto Teodoro Ríos Balaguer, autor de otras obras como el edificio del Cine Elíseos o la sede de la Diputación Provincial, entre muchas otras.

La curiosidad es que este llamativo inmueble presenta reminiscencias del Vaticano, y comparte con los palacios romanos algunos rasgos distintivos. Ríos estudió una y otra vez los planos del gran templo de Bernini para la construcción de este chaflán, ya que era un profundo conocedor de la arquitectura religiosa. Salvando las distancias, se pueden encontrar parecidos en su fachada, al igual que con la iglesia de San Carlos Borromeo de Viena.

Está catalogado como como de interés arquitectónico de grado B. Según su ficha de Patrimonio, está protegido por ser "un bello ejemplo de la arquitectura clasicista que se generalizó en los años 20 del pasado siglo". En realidad, se construyó dos décadas más tarde de que en Zaragoza llegase aquella tendencia clasicista. Fue hace ahora cien años cuando se construyeron decenas de casas solariegas, si bien la mayoría de las que pueden verse por los alrededores del Coso, Don Jaime I o, incluso, de Santa Engracia.

El edificio de Ríos, que tuvo dos redacciones diferentes en 1938 y 1939 debido a las complejidades del solar, se ideó para destinarlo a oficinas y viviendas. Lo que el arquitecto absorbió de los planos vaticanos fue la resolución de los ángulos en rotonda, así como la terraza balaustrada con torreón coronado por cúpula en el chaflán de la casa. Por su parte, el torreón de Conde de Aranda es un pequeño espacio "con vanos en arco de medio punto abiertos entre columnas de orden toscano", según se puede leer en las fichas del archivo municipal. No obstante, hay más elementos que evocan al clasicismo italiano como la pequeña cúpula con vanos circulares sobre el propio torreón o el orden de las enormes pilastras que alcanzan en la fachada hasta tres plantas entre los vanos adintelados.

A muchos zaragozanos este edificio les puede recordar también a otro emblemático en pleno centro, que igualmente cuenta con una cúpula pero mucho más singular al ser dorada. Se trata del edificio del número 47 del Coso zaragozano, que curiosamente fue sede del Banco Zaragozano y hoy ocupa Caixabank.