Inquietud en Parque Venecia por el retraso en el soterramiento de las líneas de alta tensión

Es una de las intervenciones más anheladas por los vecinos de Parque Venecia, pero parece que todavía tendrán que esperar un poco más para verla hecha realidad. Las obras de soterramiento de las líneas de alta tensión que discurren sobre este joven barrio todavía no han comenzado ante la inquietud de muchos de sus residentes, que temen que su ejecución se dilate demasiado en el tiempo.

Fuentes municipales, por su parte, aseguran que todo marcha según lo previsto y que los trabajos comenzarán cuando el cauce del Canal Imperial así lo permita, aunque no han proporcionado ninguna fecha estimada para ello.

“Siempre se nos ha dicho que el soterramiento se iba a llevar a cabo y que estaba todo en proceso. La última reunión que tuvimos con el consejero de urbanismo, Víctor Serrano, fue en enero, y nos trasladó que Endesa quería empezar ya las obras”, explica José Antonio Andrés, presidente de la Asociación de Vecinos Somos Parque Venecia. Andrés reconoce que acogieron las buenas noticias “con muchas expectativas”, pero han visto cómo iban pasando los días y no hay ni rastro de la maquinaria o movimientos por la zona. “No tenemos ningún tipo de respuesta”, comenta.

Según Andrés, lo que siempre les han trasladado es que el comienzo de las obras estaría supeditado al vaciado del Canal Imperial, que solo se realiza dos veces al año: en noviembre y en febrero. “Cuando se firmó el convenio en el mes de septiembre se nos dijo que no llegaríamos a noviembre, pero sí a febrero de este año. No se ha llegado ni a una fecha ni a otra, y ya no sabemos por qué”, comenta el presidente de la entidad vecinal.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que “no había un plazo” marcado y aseguran que, “en cuanto se pueda, se acometerá el soterramiento”. “Se estimó que sería en febrero, pero esto es una estimación, porque depende de cómo baje el Canal. Si hay agua no se puede hacer”, añaden fuentes municipales.

NOTICIAS RELACIONADAS Los vecinos de Parque Venecia salen a la calle para pedir infraestructuras educativas

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el organismo con competencias sobre el Canal Imperial, han confirmado que desde hace varios años los cortes de agua programados se realizan en los meses de febrero y noviembre. Sin embargo, por causas justificadas se pueden realizar cortes en otras épocas del año. “Puede haber excepciones por interés particular, pero siempre tiene que haber una petición para poder valorarlo”, explican. En este sentido, la CHE asegura que el consistorio zaragozano presentó la autorización de obra y el proyecto, “pero no planteó una fecha concreta” para su realización.

“Hay mucha gente que piensa que es una lucha inútil”

Desde la asociación de vecinos aseguran haber recibido en los últimos días numerosas consultas relativas al soterramiento de las líneas de alta tensión. Especialmente, de vecinos de los edificios más cercanos y de otro que en estos momentos está en construcción justo enfrente de las torres. “Es gente que compró un piso y a la que le dijeron que esas líneas ya no iban a estar allí cuando les entregaran las viviendas, pero ven que siguen ahí”, apunta Andrés, que manifiesta que muchos vecinos ya se han resignado ante esta situación. “Hay mucha gente que piensa que esto es una lucha inútil”, añade.

Y es que esta no es la primera vez que los residentes muestran su preocupación con respecto a las torres eléctricas. Hace poco más de un año, varias pancartas aparecieron sobre las estructuras para reclamar su desaparición, una acción ciudadana que se llevó a cabo por primera vez ya en 2016.

Buenas noticias que llegaron en septiembre

La noticia del soterramiento se conoció el pasado mes de septiembre, a pesar de ser una reivindicación que surgió en el año 2014. La intervención, cuando se produzca, será posible gracias al Convenio de Colaboración firmado por el consejero de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano, y el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner.

En su día se anunció que el acuerdo permitirá ocultar bajo tierra la línea de alta tensión de 45kV y la de media tensión 10kV, así como la extensión de la red de distribución.