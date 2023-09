Terremoto en el Pirineo: "Vaya susto que nos pegamos, fue un estruendo que duró 4 o 5 segundos"

Mercé Palacín, de 81 años, y su hija, también Mercé, de 44, estaban el 28 de agosto en su casa de Viñal, un pequeño pueblo del municipio de Montanuy, cuando se produjo el último terremoto de Ribagorza. "Vaya susto que me pegué porque lo sentí muy fuerte. Estaba sentada en el sofá y de repente oí un ruido muy extraño. Creí que se estaba cayendo una pared de piedra", recuerda la primera. En alguna ocasión habían sentido los efectos de seísmos de pequeña magnitud, "pero nunca lo que pasó ese día", recalca.

También su hija fue testigo. "Acababa de entrar a la ducha y al estar en la segunda planta de la casa, de pie y descalza en ese momento, lo noté bastante. Fue como un estruendo que duró unos cuatro o cinco segundos. Pensé que alguien estaba moviendo muebles aunque al segundo ya me di cuenta de que era un terremoto", explica. Ella también había notado hace años otros temblores "pero como esta vez no". Luego también pudo sentir las réplicas, "sobre todo una de 3 grados cerca de media noche, porque las que ya son de una intensidad más baja no se notan", afirma.

Ambas inspeccionaron su casa pero por suerte no vieron ni grietas ni que se hubiera caído nada, "pero el susto ya nos lo llevamos", insisten. En la misma vivienda tienen un alojamiento de turismo rural y los clientes que estaban en ese momento en el apartamento les comentaron que sí habían visto vibrar los cristales de las ventanas con el temblor.

"Se movió toda la casa"

A Laura Isla, vecina de Bono, otro pueblo de Montanuy, aún se le ponen los pelos de punta cuando recuerda el terremoto. «No había sentido algo así nunca, me quedé asustada. Oí un ruido y mi primer pensamiento fue que nos habían tirado una bomba. Después se movió toda la casa y Menos mal que solo fueron cinco o seis segundos porque pasé miedo», asegura esta mujer de 85 años que estaba sola. Luego vio que con el temblor se habían caído unos marcos de foto de una mesa.

En cuanto se recuperó del susto salió al balcón y se encontró con otra vecina que estaba en la calle con las manos en la cabeza. "Me preguntó qué había pasado porque a ella le parecía que había bajado la montaña de golpe", relata. Ella también había sido testigo de otros temblores pero nunca de esta magnitud. Y es que el epicentro de situó a apenas 10 km.

Según el IGN, el seísmo se dejó notar con intensidad III en poblaciones como Anciles, Aneto, Benasque, Montanuy, Castanesa, Castejón de Sos, Cerler, Chía, Laspaúles, Sahún o Villanova; y con intensidad II en Bielsa, Graus, Gistaín y Plan pero también incluso en Utebo o en Zaragoza.