La atención primaria en Aragón suscita el debate en las Cortes: "El sistema está caduco"

La situación de la atención primaria en Aragón ha vuelto a centrar la primera parte del pleno de las Cortes de Aragón este jueves, con cruce de acusaciones sobre las carencias, los "déficits heredados" y la "demagogia" entre el consejero de Sanidad y el diputado socialista Iván Carpi.

El diputado Carpi ha defendido una interpelación respecto a la atención primaria citando una letra del grupo musical Vetusta Morla: "Ustedes vendieron demagogia barata que hoy debería avergonzarles, y lo hicieron para ganar las elecciones, colocar a los suyos en cargos que les vienen enormes, llevarse los médicos a Zaragoza y fiarlo todo a la iniciativa privada". "Su partido ha vuelto a mentir a la ciudadanía", ha dicho, en referencia a la "amortización de plazas médicas", en referencia a Almudévar y Ayerbe. Por escrito a la pregunta planteada respecto a estos centros, ha trasladado: "Responden que en Ayerbe se crean dos plazas de enfermería".

Esta cuestión ha generado reproches entre ambas partes. El diputado socialista ha emplazado al consejero a decir "los códigos de identificación de asistencia sanitaria de estas plazas" porque, según ha señalado: "Si no puede decirlos, es porque no se han creado". Por su parte, Bancalero ha acusado a Carpi de un "desconocimiento de la sanidad aragonesa". Y ha puesto de manifiesto que "en atención primaria la enfermería no tiene" estos códigos, sino que están "adjudicados a los del médico". Una afirmación replicada de nuevo por el diputado socialista, porque es "imprescindible para la indicación enfermera". "Es un tremendo error que le inhabilita para desempeñar el cargo", ha apuntado: "Me duele decírselo así".

También le ha afeado al consejero la reorganización planteada de la atención continuada: "No recuerdo chapuza de este calibre". Y se ha referido a las demoras para conseguir una consulta, que llegan a alcanzar, ha dicho, "los 12, 15 e incluso los 20 días de espera en capitales de provincia". El diputado socialista se ha referido a un "plan de desmantelamiento de la atención primaria".

Bancalero, por su parte, ha defendido la atención primaria como "la columna vertebral del sistema público de salud" y ha señalado que "necesita cambios profundos". Debe ser entendida, ha añadido, como un "equipo interdisciplinar, con distintas categorías profesionales": "No todo es un médico, la población necesita de otros profesionales".

Se ha referido también el consejero a los acuerdos firmados a principios de 2023 con organizaciones sindicales para mejorar la sanidad: "Con medidas que no se cumplieron prácticamente ninguna". En este sentido, ha subrayado la adaptación progresiva de la jornada de 35 horas.

Para Bancalero: "Tenemos mismos problemas que resto comunidades. No podemos estar continuamente recordando los déficit y carencias heredadas, así se desalienta a trabajadores". "Desde el Departamento aplaudimos y ponemos en valor el trabajo equipos de atención primaria para amortiguar el ruido social y político que no ayuda a su mejora sino todo lo contrario, contribuye a que plazas mir para esta especialidad no estén siendo una opción inicial de elección".

Falta de personal

Antes de este debate, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido a una pregunta planteada por el grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe, para abordar la falta de personal sanitario en atención primaria. Azcón ha reiterado dos retos que afectan a este nivel asistencial: "La falta de profesionales" y la necesidad de "llevar a cabo un cambio" porque "el sistema está obsoleto" y funciona "con esquemas del siglo pasado".

Ha recordado que, entre las líneas de actuación, se ha creado la Gerencia Única de Atención Primaria; el objetivo de alcanzar "a medio plazo" el compromiso de destinar el 25% del presupuesto de Sanidad a la atención primaria, como recomienda la OMS; o la pretensión de "reducir tiempos para las citas, implementando sistemas más interactivos con el paciente". En este sentido, ha recordado que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, 35.000 personas no acudieron a la cita ni la anularon.

El Ejecutivo autonómico, ha dicho Azcón, "va a trabajar en la reforma de la atención continuada" y en la modificación del "mapa sanitario", que data de 1985: "Nos comprometidos a cambiarlo, y lo vamos a hacer, no como el equipo de gobierno anterior". Ha hecho hincapié en la orden para fidelizar y retener a los médicos internos residentes (mir) que se han formado en Aragón y para "atraer a quienes lo han hecho en otras comunidades". Para ello, se ofrecerán contratos de hasta tres años, "en lugar de por días", jornadas flexibles, estancias periódicas formativas en hospitales de Zaragoza, méritos, plus económico y medidas de carácter social.

Entre los datos que ha desgranado ha recordado que del total de 230 mir que han terminado la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en los últimos cuatro años (desde 2020 a 2023) 155 se han quedado a trabajar en centros sanitarios del Salud. Es decir, algo más del 32% (tres de cada diez, aproximadamente) han abandonado la Comunidad.