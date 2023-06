Comienza la Evau: “He hecho un poco de quiniela para estudiar. Espero tener suerte"

Apuntes, bolígrafo, dni... Todo preparado desde primera hora de la mañana para presentarse a la prueba que marcará su futuro académico más inmediato. Cerca de 6.500 alumnos han comenzado este martes la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) en las diferentes sedes de la Comunidad. El campus San Francisco, en Zaragoza, era un ir y venir de jóvenes desde incluso una hora antes de que a las 11.15 comenzara la primera prueba: Historia de España.

"He hecho un poco de quiniela para estudiar, me he basado en mis estudios y ojalá caiga la II República", ha asegurado Yara Anciso antes de entrar al examen de Historia de España, que ha considerado que está "sobrevalorado", al igual que el de Lengua Castellana y Literatura. "Las importantes son las del miércoles, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Filosofía, que son las que suben la media", ha explicado.

Se ha mostrado segura respecto a su futuro, puesto que ha hecho todos los cálculos posibles y le da la nota para estudiar Pedagogía. "He calculado con un tres, con un uno y me sigue dando. Así que buenas noticias", ha enfatizado. No obstante, tiene previsto utilizar Pedagogía como grado puente para después pasarse a Psicología, ya que es una titulación de Ciencias de la Salud y ella ha cursado Ciencias Sociales en el IES Conde Aranda de Alagón.

Tampoco tenía excesivos nervios Naiara Sánchez, del IES Valdespartera de Zaragoza, quien tiene previsto estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Valladolid, donde la nota de corte apenas es de un 5. "He estudiado lo necesario, pero me veo confiada", ha apuntado. Sin embargo, ha asegurado que "la primera viene fuerte", puesto que Historia es la que peor lleva. "Es más de memorizar y me da miedo quedarme en blanco o contar un tema que no es", ha afirmado.

A escasos metros, Sergio Anciso, de La Muela, revisaba los apuntes a las puertas de la Facultad de Ciencias, en la que espera poder empezar su etapa universitaria en septiembre, puesto que quiere cursar Física. "Literatura es la que más miedo, pero también Matemáticas y Física que, aunque me las he preparado bastante bien, son las que más me ponderan para la carrera", ha especificado, al tiempo que ha destacado que estos últimos días ha tenido "más nervios" y "le ha costado más" concentrarse para estudiar.

La mayoría de los inscritos, 5.792, harán las dos fases: obligatoria y voluntaria. Otros 173 solo harán la obligatoria (con la que se consigue un máximo de 10) y 517 están inscritos solo para la voluntaria (con el objetivo de subir nota). Todo ello para intentar, en la mayor parte de los casos, conseguir la mejor calificación posible.

Ciencias de la Salud continúa al alza

La sensación para para la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, es que la tendencia hacia titulaciones de Ciencias de la Salud se va "afianzando", especialmente, en grados como Medicina o Enfermería. De hecho, no cree que el aumento de 20 plazas en Medicina suponga una reducción de la nota de corte, puesto que cada vez hay más interesados. También cuentan con una alta demanda, ha apuntado, titulaciones como Magisterio, las ingenierías o los programas conjuntos. "Tienen bastante demanda y, aunque son son pocas plazas, cada vez se solicitan más", ha especificado en relación a estos últimos.

También ha aprovechado para poner en valor otras titulaciones menos conocidas como son Geografía y Geología, que tienen "una alta inserción laboral"; y Finanzas y Contabilidad, que lleva años creciendo en los ránquines de calidad. "La Universidad de Zaragoza, en la mayoría de sus titulaciones, está bien posicionada", ha especificado, al tiempo que ha confiado en que, de los casi 6. 500 estudiantes que se examinarán estos días, la mayoría apueste por el campus público aragonés. Y ha hecho un llamamiento a los de otras comunidades, puesto que el distrito único permite esa movilidad.

Respecto a la Evau del próximo curso, ha especificado que tanto la Universidad de Zaragoza como el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón comenzarán a trabajar en ello en septiembre. Y, aunque el modelo final dependerá del resultado de las urnas el 23-J, ha recordado que la nueva ley educativa (Lomloe) incluye "13 asignaturas nuevas y un examen más competencial". "Vamos un poco apurados, pero lo vamos a hacer, somos muy responsables y vamos a trabajar de la mano, como siempre hemos hecho", ha concluido.