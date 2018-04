No cultiva demasiado Mariano Rajoy la relación bilateral con los presidentes autonómicos, lo que no es positivo para el funcionamiento del Estado. En el caso de Aragón, Lambán solicitó la reunión en la Moncloa nada más formar gobierno y solo ahora, casi tres años después, se hace efectiva. Hay pendientes cuestiones de fondo muy importantes en las que el presidente aragonés tendrá que esforzarse por transmitir la justicia de los planteamientos de la Comunidad. La nueva financiación autonómica, aún no definida, y la estrategia para hacer frente a la despoblación, un compromiso de Rajoy que no se ha materializado, son quizás los asuntos principales. Pero además el Gobierno central sigue sin cumplir su obligación de sufragar el 50% de los gastos que genera la dependencia y Aragón arrastra un prolongado déficit de inversiones que tiene congeladas muchas infraestructuras esenciales. En este punto, lo ocurrido en el Monrepós resulta paradigmático y Aragón debe forzar el pie para conseguir que se aceleren las obras del eje norte-sur. La coyuntura impone también asegurar unas compensaciones rápidas y suficientes para los daños de la riada. Cuando el Gobierno central está dejando atrás la época de austeridad a ultranza, Aragón tiene que conseguir compromisos financieros concretos para potenciar su desarrollo.