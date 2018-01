María José Martínez: “Necesitamos sensores para observar fenómenos inaccesibles”

De cerca Doctora en Física e investigadora ARAID (Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo) en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC-UZ).

Premio Joven Investigadora 2017 en los Premios Aragón Investiga.

Su investigación se centra en la integración de nanomateriales magnéticos en circuitos superconductores y en el desarrollo de sensores nanosquid ultrasensibles operativos bajo campos magnéticos elevados. ¿Qué secreto del magnetismo le gustaría desentrañar?

Durante mi tesis doctoral me dediqué al estudio de moléculas magnéticas con mucho potencial para implementar bits y puertas lógicas cuánticas (conocidas como ‘qubits’ y ‘qugates’). En concreto, demostramos cómo algunas de estas moléculas permitirían almacenar información cuántica durante tiempos lo suficientemente largos para realizar operaciones lógicas de manera eficiente. Desde hace un par de años me dedico a estudiar excitaciones magnéticas protegidas topológicamente. Este término significa que estos estados no pueden ser destruidos mediante una transformación continua.

¿Qué quiere decir esto?