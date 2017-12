La devolución de los bienes de Sijena llega a la prensa internacional

BBC también ha anunciado este lunes que "España se lleva las obras de Lérida", en un momento en el que "continúa la tensión entre Madrid y Cataluña por la lucha de la independencia de la región". Asegura además que "Méndez de Vigo usó su poder temporal -sobre Cataluña- para aceptar la orden del juez aragonés". En el texto se pueden ver varias imágenes de las protestas de este lunes en Lérida y un mapa en el que se diferencian claramente Aragón y Cataluña del resto de España.

En su página web, Financial Times también se hace eco de la devolución de los bienes en un artículo titulado "La toma del arte del museo catalán despierta la ira separatista".

Medieval art works have become the latest source of friction between Spain and its independence-leaning Catalonia region https://t.co/7VZqIeXp2f