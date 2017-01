Una mujer asesinada y dos agredidas por violencia machista en menos de 24 horas

Una mujer de 33 años, la tercera en lo que va de año, ha muerto este domingo en Huércal de Almería al haber sido degollada presuntamente por su expareja, que ya ha sido detenido, y otras dos han sido agredidas de madrugada por sus antiguos compañeros sentimentales en Galicia, también ellos arrestados.



La tercera víctima mortal de 2017,, no había denunciado a su supuesto asesino, un hombre de 31 años con el que había mantenido una corta relación el pasado mes de diciembre, y el cual ya tenía antecedentes por violencia de género por otro caso.Elque se ha presentado en el domicilio de la víctima tras recibir la llamada de una vecina que ha escuchado sus gritos.Según ha explicadoel hombre ingresó anoche en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas de Almería y "esta mañana se ha escapado, ha ido a casa de la fallecida y la ha degollado".Y ha señalado que el agresor, quecuando ha sido detenido, no tenía orden de alejamiento ni había sido denunciado por la víctima.De confirmarse este asesinatoserían ya tres las víctimas mortales por esta lacra en lo que va de año, que arrancó su primer día con dos asesinadas en tan solo 24 horas en Madrid, una de ellas en fase de investigación.Mientras, otro hombre eradespués de que asestara tres puñaladas a su expareja, que se encuentra fuera de peligro, tras encontrarla a la salida de un pub, en la zona de bares de este municipio, al que ella había acudido tras una cena de empresa con sus compañeros de trabajo.Elen el que había estacionado su vehículo, donde supuestamente consumó una agresión que la víctima no quiso denunciar, aunque testigos del suceso avisaron a la Policía Local.ocurrido en esta comunidad esta madrugada, ya que un varón de 46 años ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Pontevedra tras haber agredido a su antigua compañera, con la que coincidió en el interior de un local de copas del centro histórico de la ciudad.Los agentesde una de las personas que se interpuso entre el agresor y la víctima para que dejara de pegarle.Cuando llegaron al lugar de los hechos, encontraron a la mujer en el exterior del bar, acompañada por varias personas que confirmaron que, cuando se encontraban dentro del establecimiento, el hombre se acercó a ella, la empujó y empezó a golpearla.Tampoco ella quiso presentar denuncia contra su agresor, aunque corroboró la versión aportada por los testigos y reconoció que fue golpeada por su expareja, que pasará a disposición judicial.Ante estos nuevos casos, ely ha animado a las víctimas "a denunciar, a no callarse, a buscar ayuda" porque tienen a su lado a muchos profesionales formados "para atenderlas y acompañarlas en el proceso de recuperar sus vidas y la libertad".