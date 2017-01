El Salud dice que la pérdida de un radiofármaco no ha supuesto riesgo

El director gerente del Salud, Javier Marion, ha enviado un mensaje de "" ante un hecho que, ha recordado, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado en el nivel 1 en la escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) y lo ha calificado como "anomalía".Ha explicado que el incidente se produjo en las instalaciones que ocupa en el propio centro hospitalario la empresa externa IBA Molecular, que suministra algo más de un centenar de radiofármacos al mes a los hospitales del Salud, y se trata de un ry no afecta ni a los pacientes, ni al personal, ni a la población, ni al medio ambiente.También ha destacado que el extravío del radiofármaco, que todavía no ha sido encontrado, se habría producido como consecuencia de unPor su parte, el gerente del sector Zaragoza III del Salud, Ignacio Barrasa, ha insistido en que desde el CSN han insistido en que el riesgo ha sido "inexistente", aunque tuvieron que realizar un informe por escrito tras las conversaciones telefónicas con el organismo, y que además. Ha asegurado que el CSN les ha comunicado verbalmente que el asunto está cerrado y están a la espera de recibir "el acta final del cierre del caso".El jefe del servicio de Física y Protección Radiológica, Miguel Canellas, ha subrayado que el medicamento extraviado, que se emplea en, es "emisor de partículas alfa, que son pesadas y de poco alcance", por lo que el propio vial que lo contiene frena su emisión. En este sentido ha explicado que se trata de un producto que las personas que lo manejan lo realizan sin ningún tipo de protección.Marion ha insistido en que el riesgo que se ha corrido ha sido "inexistente" y que "da igual dónde esté" y su extravío lo ha comparado con una persona que ha perdido "un paracetamol y no sabe dónde lo tiene".En la información ofrecida por el CSN se señalaba que era una caja que contenía una dosis de un radiofármaco compuesto de Radio 223 (Ra-223) que había sido gestionada "incorrectamente dado que, cuando se iba a dispensar la dosis del radiofármaco, se vio que no estaba en la gammateca donde debía estar almacenado".El Ra-223 es principalmente un emisor alfa, cuyo período de semidesintegración es de 11,43 días, según el CSN, que detalla que "dase descarta el riesgo de irradiación externa".