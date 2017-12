Los bienes llegan por fin a Sijena tras un expolio que ha durado 47 años

Tampoco ha sido fácil este capítulo final, iniciado cuando el 15 de noviembre un juez sustituto invocó el artículo 155 para pedir al ministro de Cultura la entrega de las obras. El operativo montado por el Gobierno de Aragón con sus técnicos de conservación y restauración y el auxilio de la Guardia Civil, iniciado en la medianoche del lunes, culminó a primera hora de la tarde de ayer. Justo a las 15.30, el camión que realizaba el traslado encaró la explanada del monasterio para regocijo de las personas que esperaban desde la mañana. Habían pasado más de 15 horas desde que se activó a los técnicos aragoneses que entraron en el Museo con el fin de localizar, revisar, clasificar y embalar la colección.

El magistrado del Juzgado número 1 de Huesca, Antonio Martín González, que dio como plazo el 11 de diciembre, autorizó a última hora el uso de la fuerza para hacer cumplir la providencia en la que ordenaba ejecutar la sentencia de abril de 2015 que anuló la compraventa de las piezas por parte de la Generalitat.

El camión que transportó las obras de arte formaba parte de un convoy que llegó a Sijena escoltado por varios vehículos de la Guardia Civil, e incluso un helicóptero sobrevoló la zona. En una furgoneta viajaba el equipo técnico, encabezado por el director general de Cultura, Ignacio Escuín. Los especialistas reconocieron que fue una noche "muy dura" (pasaron casi 11 horas en el Museo), con momentos de tensión, tanto en el interior como en el exterior, ya que hubo protestas y cargas policiales. Al llegar al monasterio, los esperaba la consejera de Educación y Cultura, Mayte Pérez, a la que se abrazaron algunos de ellos, viviéndose momentos de intensa emoción.

Junto a ella y al alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, se concentraron a las puertas del monasterio un centenar de personas, la mayoría vecinos de la localidad, aunque tampoco quisieron perderse el momento "histórico" algunos representantes de la vida política y social. La comitiva fue recibida entre vítores y aplausos.

Un lienzo perdido

Las piezas de Sijena por fin están en casa, pero la satisfacción no es plena. Fue la propia consejera la que anunció que en el camión no viajaban 44 sino 43, ya que una de ellas, un lienzo de la Inmaculada del siglo XVIII, no ha aparecido. En el acta levantada figura como extraviada, aunque el director del Museo de Lérida, Josep Giralt, argumentó que no se localizó porque se encuentra en el Palacio episcopal, "estamos buscándola". A esto se suma que media docena de obras están "muy, muy deterioradas" y en determinados casos será "complicada" su recuperación.

Operarios de la empresa de traslado las metieron en el monasterio y no se permitió verlas desempaquetadas, a la espera de un acto hoy con el presidente aragonés, Javier Lambán, donde se mostrarán una docena, las mejor conservadas. El Gobierno de Aragón no tiene fecha todavía para su exhibición, pero será "cuanto antes". Ya tiene encargado el proyecto museístico y el plan director del monasterio, donde lleva invertidos 500.000 euros. Estas obras se suman a las 51 ya enviadas por Cataluña, en julio de 2016, en ejecución de la misma sentencia, y a la espera de la vuelta de las pinturas murales.

También ayer hubo motivo para las discrepancias con la postura del ministro. Íñigo Méndez de Vigo volvió a insistir en que las cosas se han hecho "correctamente, con inteligencia y con prudencia", respetando el Estado de derecho, pero Mayte Pérez le recordó que ha sido una ejecución de sentencia "forzosa". "Ha tenido que ir el Gobierno de Aragón" a Lérida con la Guardia Civil, dijo, porque el ministro, ahora responsable de la consejería de Cultura de la Generalitat, no las ha entregado voluntariamente.