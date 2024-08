El pueblo de Aragón con 104 habitantes y un original museo al aire libre

Además de ser la provincia con más pueblos bonitos de España, Teruel también tiene los pueblos más altos de Aragón. Es un destino perfecto para una escapada de tranquilidad y desconexión, y su fama no solo se debe a enclaves tan populares como la conocida 'Toscana española', el Matarraña, o la Sierra de Albarracín, cuya capital es uno de los pueblos más visitados de la comunidad. Pero en otros puntos de la región turolense podemos descubrir otros lugares muy sorprendentes que, aunque no son tan conocidos, merecen la pena por su riqueza patrimonial y natural tan particular.

Una de las comarcas que más pasan desapercibidas es la de Cuencas Mineras, con infinidad de rincones que tienen un brillo muy especial. Desde la sierra de Fonfría, las Muelas y Estrechos del río Guadalope y el río Martín hasta el Parque Geológico más antiguo de España, así como pueblos que cautivan al visitante como Hinojosa de Jarque, con un museo al aire libre que seguro que te da ganas de fotografiar sin parar.

Qué ver en Hinojosa de Jarque, un pueblo de Teruel con habitantes muy especiales

Aunque tiene 104 habitantes censados, en este pequeño pueblo de Teruel también hay otros habitantes que carecen de vida propia pero que le otorgan un brillo especial y una de las estampas más típicas de la localidad.

Se trata del Parque Escultórico, que fue levantado en honor a "la memoria de los pueblos". Este 'museo al aire libre' de Hinojosa de Jarque consta de 36 esculturas modernas y creativas que podemos encontrar en cualquier rincón del caserío. Es posible descubrir este parque con una visita guiada que proporcionan desde el ayuntamiento.

En el casco urbano de este pueblo de la comarca Cuencas Mineras destacan los edificios de la iglesia parroquial de San Miguel, situada en lo alto del pueblo y construida a mediados del siglo XIV, y la Casa Consistorial, ambos de estilo renacentista.

A la entrada del municipio se encuentra la ermita de la Virgen del Pilar, una obra barroca que fue edificada en el siglo XVIII y está declarada Bien de Interés Cultural.

En Hinojosa de Jarque merece la pena conocer El Santico. Se trata de una pequeña ermita-capilla que se construyó en la misma casa donde nació Joaquín Royo, el santo o 'santico', un fraile dominico. Data del siglo XIX y está construida en estilo neoclásico.

Además, este pequeño pueblo de Teruel forma parte del Parque Cultural del Maestrazgo gracias a su rico patrimonio natural y cultural. Aquí se combinan una impresionante geología y yacimientos arqueológicos con valiosos ejemplos del gótico levantino, la arquitectura renacentista y el barroco.

Dónde comer en Hinojosa de Jarque

Para comer en este pequeño pueblo de Teruel puedes hacerlo en el Bar Dani y Fátima Hinojosa, que se sitúa en la calle Mayor de Hinojosa de Jarque.

Cómo llegar a Hinojosa de Jarque, en Teruel

Para llegar a Hinojosa de Jarque desde Teruel hay que tomar la N-420 en un trayecto de unos 50 minutos en coche. Mientras que para llegar desde Zaragoza hay que tomar la A-222 y se tarda una hora y unos 45 minutos en coche.

