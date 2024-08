De viajar solo a vivir experiencias únicas en grupo: "Creas nuevas amistades para siempre"

Solo, pero en grupo. Esa es la manera perfecta de viajar, escogida cada vez por más personas para recorrer mundo. Aunque puede sonar contradictorio, la idea es simple: quieren vivir experiencias únicas en otros lugares, pero no tienen con quién hacerlo o no saben cómo gestionarlo con sus allegados. Entonces, recurren a agencias de viajes para que les organicen una hoja de ruta con otras personas que se encuentran en su misma situación. Así es como surge una forma de viajar "única", según sus usuarios, que permite crear "vínculos de amistad" duraderos con personas de diferentes ciudades.

Una manera de hacer turismo que hace unas décadas era inconcebible. "Antes, con 25 años, pensabas en comprarte una casa, tener hijos y un coche, ahora inviertes en experiencias, en planes de ocio o en viajes para hacer incluso solo", explica Fernando Cerro, co-fundador de la agencia online Huakai. Y es que reconoce que la vida ha cambiado mucho. Ahora el viajar se ha convertido en algo así como "una necesidad vital". Las vacaciones de verano son para muchas personas sinónimo de viajes.

De eso fue plenamente consciente Fernando cuando vio "una oportunidad en el mercado" y decidió lanzarse al mundo de las agencias, pero no las convencionales, de las que solemos hablar a diario, unas un poco diferentes. "Aquí la gente viene sola", sostiene.

Solas, aunque pronto están acompañadas. En las agencias dedicadas a organizar este tipo de viajes se encargan de crear grupos de unas 15 personas de edades parecidas. "Es muy importante que tengan unas similitudes y que estén en etapas iguales, por ello cerramos grupos de 25 a 35 años y de 35 a 45", sostiene Cerro. Con ellos viaja un coordinador que haría el papel del "amigo organizado", aquel que toma las decisiones y se encarga de la parte logística, porque coincidir en un grupo tan grande, a veces, es complicado.

Los usuarios pueden elegir si comparten habitación o prefieren dormir solos. Eso sí, hay opciones en las que no es posible elegir para así vivir una experiencia plena. Por ejemplo, 10 días en Egipto en agosto, con algunas comidas incluidas, alojamiento compartido, excursiones y seguro de viaje cuesta unos 1100 euros.

Una agencia zaragozana

En Zaragoza, en la plaza de España, hay una agencia que también acoge a estos viajeros. El nombre no deja lugar a la imaginación, Viajar Solo, toda una novedad cuando surgió allá por el 2002. "Antes sí que era raro, pero ahora todo el mundo lo entiende", explica Hellen Faus, responsable del negocio. Ella lleva viajando sola desde pequeña y, a menudo, tenía problemas para encontrar compañía. Entonces, pensó en crear un negocio en el que la gente pudiera irse de viaje acompañado y ha sido un éxito.

Ofrecen todo tipo de viajes. Desde un fin de semana en España o un tren-hotel por el Norte hasta visitar atolones en las Maldivas. Los precios varían dependiendo del lugar escogido, aunque por lo general, este tipo de experiencias son algo más caras. Eso sí, en estos trayectos especiales más allá de conocer lugares únicos, se crean vínculos de amistad. "Creas una conexión entre viajeros única y puedes hacer nuevas amistades para siempre en varios puntos del país", sostiene el co-fundador de Huakai. Algo en lo que coincide María Hernández, que viajó el año pasado a Filipinas con una agencia online. "De esa experiencia hice amigos que conservo a día de hoy", recuerda.

Esta zaragozana no sabía con quién irse de vacaciones en el verano de 2023, así que recurrió a esta forma de viaje. "Fue especial. Al principio tienes miedo por si no congenias con la gente, pero luego todo va sobre ruedas porque toda la gente va como tú", confiesa María que ya está pensando en repetir: "Aunque este año voy con mis amigas, si en algún momento no sé con quién ir, volveré a recurrir a esta agencia porque me encantó la experiencia de viajar sin conocer a nadie en un principio".

Literalmente solo

Hay personas que prefieren organizar su itinerario a medida, según sus gustos personales, sin necesidad de acudir a una agencia de viajes. Es el caso de Luis Fraguas, un zaragozano que ha visitado Asturias, el Pirineo e Italia consigo mismo. "Es lo mejor porque no dependes de nadie para hacer el plan que a ti te apetezca, haces lo que quieres en cada momento", confiesa este joven de 23 años. Pese a organizar todo solo, asegura que le gusta "conocer a gente que viva siempre" en los sitios que visita.

"En Asturias coincidí con unos chicos de allí y al final es la mejor forma de conocer el lugar porque te lo enseña gente que vive en las ciudades y conocen perfectamente todos los sitios, no vas a modo turista", reconoce Fraguas.

Dos formas de viajar distintas a las que suelen utilizar muchos turistas, pero igual de efectivas. "Se visitan nuevos países, desconectas de la rutina, haces nuevas amistades y también se desmiente el tabú de que viajar solo no es recomendable para recorrer mundo", concluye Fraguas.

