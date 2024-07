Los cinco lugares con los nombres más largos del mundo: uno está en España, cerca de Aragón

Los nombres curiosos son un atractivo muy interesante para visitar lugares en España. De hecho, hay quienes ven en su denominación un motivo suficiente para conocer enclaves que igual de otra manera no tendrían cierta fama. En Aragón podemos encontrar muchos pueblos con nombres extraños y divertidos que, solo por eso, merecen una visita, como Tronchón, Mianos, Novallas, Bailo... Y cerca de nuestra comunidad tenemos la suerte de poder descubrir el pueblo con el nombre más largo de Europa, que se encuentra en Navarra: Azpilikuetagaraykosaroyarenberekolarrea. No obstante, no es el lugar con el nombre que más letras tiene de todo el mundo. Se encuentra en quinta posición, y le siguen otros cuatro lugares de Nueva Zelanda, Gales, Estados Unidos y Sudáfrica.

Un lugar de Nueva Zelanda tiene el nombre más largo del mundo

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, o simplemente Taumata Hill, es una colina situada en la isla Norte de Nueva Zelanda. Es el lugar con el nombre más largo del mundo, según el récord Guinness, y tiene 85 letras.

Con 58 letras le sigue un pueblo de la isla de Anglesey, en Gales, que se llama Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Mientras que con 45 letras, en el tercer puesto, está un lago en Massachusetts: Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg.

El lugar con el cuarto nombre más largo del mundo es una granja de Sudáfrica, Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein, que tiene 44 letras. Y hasta España volvemos para encontrar el lugar cuyo nombre se encuentra entre los que más letras del planeta tienen: Azpilikuetagaraykosaroyarenberekolarrea.

Este último es un encantador pueblo navarro cuyo nombre se suele abreviar en Azpilkueta por cuestiones prácticas y administrativas y significa en castellano "campo bajo del corral alto". Con 197 habitantes y 39 letras, Azpilikuetagaraykosaroyarenberekolarrea es uno de los grandes desconocidos del Valle de Baztán y ostenta con orgullo el título del pueblo con el nombre más largo de España y Europa.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.