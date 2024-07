Un negocio sobre ruedas: "Viajar en autocaravana es una experiencia para hacer al menos una vez en la vida"

Cada vez son más las personas que se lanzan al mundo camper. La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) ha calculado que este verano circularán por las carreteras españolas en torno a 225.000 caravanas que desplazarán unas 675.000 personas. Una cifra que no sorprende para nada a sus usuarios. Dicen que "es la mejor forma de viajar" porque de esta manera han podido descubrir sitios inconcebibles si pernoctaran en un hotel o apartamento. Y es que el fenómeno de las autocaravanas nació en los años 60 del siglo pasado, pero a día de hoy no cesa su efervescencia.

Son fáciles de conducir y están equipadas perfectamente para pasar en ellas unos días de vacaciones de verano. Las campers son uno de los reclamos más interesantes para muchas personas que buscan no solo abaratar costes, sino mayor libertad en sus desplazamientos. "Este año ha sido la primera vez que probaba una autocaravana y ha sido una experiencia muy guay", relata Cristina Sánchez.

Su viaje comenzó en Zaragoza y pasó por Córdoba, Mérida y gran parte de Castilla y León. Había destinos que le encantaron, otros no tanto, aunque al ir en autocaravana pudo diseñar su hoja de ruta a medida. "En Mérida íbamos a quedarnos dos noches, pero lo vimos todo en un día, entonces nos fuimos. En cambio si hubiéramos estado en un hotel nos tendríamos que haber quedado", cuenta Cristina enfatizando la libertad que proporciona este medio de transporte a sus viajes.

Una autocaravana estacionada Autocaravanas Movid

No obstante, la acampada no se puede realizar en todos los lugares. Es importante diferenciar entre pernoctar y acampar. Pernoctación es dormir dentro de la camper, pasar la noche dentro del vehículo estacionado en un lugar. El término acampar está relacionado con ocupar un espacio con mesas y sillas o tiendas de campaña en una zona exterior al vehículo. Así, en la mayoría de lugares está permitido la pernoctación, pero no la acampada.

"Mi viaje de novios fue en autocaravana y me gustó tanto que nada más volver a España me compré una"

Para pernoctar, existen aplicaciones como 'park4night' que busca los sitios más acordes a cada persona. Esta 'app' fue la aliada perfecta para Cristina durante su viaje. "Mirábamos los sitios donde podíamos parar, donde se encontraban los entornos más bonitos y también podíamos mirar si eran gratuitos o había que pagar", asegura esta joven que tiene claro que repetirá la experiencia pronto.

Forma de negocio

El éxito de esta forma de viaje hace que incluso haya personas que encuentren ahí una oportunidad de negocio. "La idea de montar 'Autocaravanas Movid' llevaba un tiempo rondando por mi cabeza, es una cosa que cada vez atrae a más gente y decidimos lanzarnos", asegura Andrés Molinero, gerente de la compañía que en la primavera de este año montó esta empresa de alquiler de autocaravanas en La Muela.

Todo se le ocurrió durante su viaje de novios a Australia en autocaravana. "Me gustó tanto que nada más volver a España me compré una furgoneta y la reformé a mi gusto. Puse la iluminación, las mesas, la cama, todo", cuenta Andrés.

Una autocaravana de Movid por dentro Autocaravanas Movid

"Mis hijos están hechizados, les alucina viajar en autocaravana"

Él siempre había sido más de ir a hoteles o apartamentos, pero ahora, gracias a este cambio, ha podido descubrir una forma de viaje mucho más especial para él. "A no ser que vayas en autocaravana no puedes por ejemplo despertarte en la playa con unas maravillosas vistas o elegir el lugar perfecto para quedarte", confiesa. Y es que con su autocaravana ha recorrido parte de la geografía española con su familia, siempre eligiendo los destinos que más les gustaban.

"Cuando fuimos al sur, no sabíamos donde íbamos a ir. Por ejemplo, fuimos a Marbella que pensábamos no ir y estuvimos 3 días -sostiene-. Ese es el principal beneficio, que podemos decidir cada viaje como queremos en el momento", manifiesta. Pero si alguien está encantado con esta alternativa de turismo son sus hijos. "Están hechizados, les alucina viajar en autocaravana, llegamos incluso a ir al safari de Madrid y los animales se metían dentro, los niños alucinaron", concluye.

Todo eran ventajas para él en esta forma de viajar, así que este año decidió lanzarse de lleno junto a su socio David Laviña y pusieron en marcha 'Auotcaravanas Movid'. Por el momento, cuentan con tres vehículos con todo tipo de comodidades y esperan ampliar su flota debido a la gran acogida. "Pensamos en adquirir para el año que viene otras dos, pero visto el éxito ya estamos buscando porque cada vez viene más gente", explica. Sus primeros clientes eran de municipios cercanos o personas conocidas, aunque ahora ya se están dando a conocer a través de redes sociales y tienen incluso clientes extranjeros.

Las autocaravanas han experimentado una transformación vital desde aquellas campers de los años 60. Ahora, la mayoría están perfectamente equipadas, son automáticas, tienen calefacción, aire acondicionado, ducha, gps e incluso Smart TV con plataformas de 'streaming'.

Los precios varían dependiendo de la compañía en la que se alquilen, pero por ejemplo, en 'Autocaravanas Movid', este verano en temporada alta oscilan los 175 euros para cinco personas con todo incluido. Una alternativa al turismo tradicional mucho más barata y cómoda para sus usuarios.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.