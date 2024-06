Naval promociona su sal como patrimonio culinario y relajante

El Salinar de Rolda, el balneario al aire libre de aguas saladas terapéuticas de Naval, ya ha abierto sus puertas al público a una temporada que llegará hasta el 8 de septiembre y en la que pretenden promocionar la sal mineral extraída del milenario enclave natural como producto gastronómico gourmet.

La gestión de este espacio comunal quiere potenciar su apuesta por la sostenibilidad, los productos naturales y artesanales, cualidades atribuidas a la sal que ha dado fama mundial a la localidad del Somontano. Así se ha renovado la página web (salinardenaval.com) y en breve se podrá vender desde ella la sal extraída de las piscinas, así como en tiendas de productos de proximidad. Y se está trabajando para preparar catas de sal entre otras propuestas agroalimentarias “para poner en valor la sal".

"Hemos trabajado con el Instituto Aragonés de Fomento para poner en valor nuestro producto: una sal de manantial, que no tiene microplásticos, se recoge de forma artesanal, no tiene aditivos ni apelmazantes y no se refina. La sal común viene del mar que está contaminado, pero aquí proviene de un mar que tiene más de doscientos millones de años”, explica la gerente del Salinar, Marta Aparicio.

Por lo que respecta a los baños, como novedad, los asistentes al Salinar de Rolda tendrán la posibilidad de disfrutar del oficio de dos masajistas que ofrecen masajes relajantes, para embarazadas, tailandeses, profundos, etc. El precio es de 6 euros y tienen una duración de 45 minutos. Para reservas, teléfono del Salinar: 652061030. Con ello se da un paso más en la apuesta por este tipo de turismo de relajación para todo aquel visitante que busca desconectar o beneficiarse de las propiedades terapéuticas de las aguas de estas piscinas que tienen más concentración salina que el Mar Muerto.

El Salinar de Rolda cuenta con cinco piscinas con agua salada, tres que no cubren y dos con 2,20 metros de profundidad, si bien la alta salubridad impide sumergirse. El aforo está limitado a 325 personas para garantizar el disfrute de los bañistas y evitar así las aglomeraciones en especial los fines de semana de hace unos años. Se cuenta con hamacas y jaymas, zona de pic nic y servicio de restaurante con menú diario.

Asimismo, se han iniciado este verano visitas guiadas (a las 10.00 y a las 17.00) al complejo salinero que se espera continúen el resto del año para desestacionalizar el turismo.

El Salinar se ha convertido en la principal industria estival del municipio con diez empleados más una quincena contratados por el restaurante. Todos ellos para atender a unos 17.500 visitantes, cifra registrada en las últimas dos temporadas. Su actividad ha permitido recuperar un patrimonio monumental, como las salinas, e intangible como la extracción de sal que se realizaba desde la Edad Media y que se distribuía por Aragón y Francia.

Beneficios terapéuticos

Los baños en el agua salina de Naval tienen beneficios dermatológicos y está recomendada para personas que sufren soriasis, eccemas, mejora la circulación cardiovascular, combate la artrosis y las inflamaciones de articulaciones, así como tiene efectos diuréticos, libera toxinas de los músculos en la deshidratación con lo que se consigue una sensación de relajación y bienestar, ideal para personas con fatiga, estrés o insomnio. “Al final vendemos salud y bienestar y queremos que lo aproveche la gente. Es algo muy especial que tenemos en la zona y hay muy pocos sitios que se parezcan al salinar. Hay que poner en valor un sitio que tenemos en Aragón, Huesca y el Somontano”, cuenta Marta Paricio.

