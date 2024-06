Adiós al pasaporte español: los países a los que no se puede entrar sin visado

En un mundo globalizado, el poder de un pasaporte puede ser la llave para explorar nuevas culturas, oportunidades de negocio y aventuras inolvidables. Sin embargo, recientemente, la situación ha cambiado para los ciudadanos de España que deseen viajar a ciertos destinos. Ahora, hay países que requieren un visado, a pesar de que anteriormente no era necesario.

La política de visados es un reflejo de las relaciones diplomáticas y de las preocupaciones de seguridad de un país. Las razones detrás de estos cambios pueden ser variadas, desde ajustes en las políticas de inmigración hasta respuestas a situaciones políticas y de seguridad.

Por eso, al contrario de lo que muchas personas piensan, el pasaporte español puede no ser suficiente para viajar a determinados países, de hecho, un viajero podría verse envuelto en un problema legal casi sin saberlo.

Países que ahora requieren visado para españoles



Aunque el Programa de Exención de Visado (VWP) permite a los ciudadanos españoles viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin visado por hasta 90 días, es necesario obtener una autorización de viaje ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Sin embargo, para estancias prolongadas o para otros propósitos, un visado es obligatorio.

Reino Unido también ha cambiado tras el Brexit. Los españoles necesitan un visado para trabajar, estudiar o permanecer más de seis meses. Sin embargo, para estancias cortas de turismo, no se requiere visado.

No obstante, estos no son los únicos países que presentan nuevas complicaciones si queremos viajar desde España. Rusia, por ejemplo, ha endurecido sus requisitos de entrada, y ahora los ciudadanos españoles deben obtener un visado para cualquier tipo de visita. Este proceso puede ser complejo y requiere una invitación formal, entre otros documentos. Tal y como informan desde la web de Ministerio de Asuntos Exteriores de España: "Es muy importante tener en cuenta que las autoridades rusas son enormemente estrictas con relación al tema de la caducidad del visado. Si en el momento de salir del país el visado ha caducado, aunque sea por unas horas, no podrá viajar".

Lo mismo se explica de China: "Antes de entrar en territorio chino, deberá obtener el correspondiente visado, permiso de residencia o de trabajo, a través de la Embajada o Consulado General de la R.P. China en España o en su lugar de residencia", apuntan desde el Ministerio.

Por tanto, es fundamental consultar con la embajada correspondiente qué requisitos necesitamos para poder viajar a ciertos países. Algo que tendremos que hacer con tiempo, previamente a iniciar la planificación de nuestro viaje.