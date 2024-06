El pueblo pequeño de Teruel con 46 habitantes para sumergirse en criptas góticas-mudéjares

La provincia con más pueblos bonitos de España es Teruel, con un total de siete representantes que lucen orgullosos esta distinción. No obstante, hay muchos otros lugares -también de Zaragoza y Huesca- tan encantadores que, aunque no formen parte de esta lista, merece la pena acercarse a visitarlos. Tanto por sus entornos naturales como por la riqueza de su patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, esta región de Aragón atesora infinidad de rincones con una particular belleza.

Además, en Teruel hay muchos más pueblos con muy pocos habitantes, algo que les hace tener un brillo especial y los convierte en paraísos de tranquilidad, como este diminuto municipio del Bajo Martín, el más pequeño de la comarca.

Qué ver en Jatiel, un pueblo de Teruel para perderse en arte entre melocotoneros y olivos

Sobre una colina en la orilla del río Martín, y a diez kilómetros de Híjar y frente al pueblo de Castelnou, se alza un pequeño pueblo turolense de tan solo 46 habitantes que esconde un verdadero tesoro: un monumento de alto valor patrimonial por el que es conocido.

Conocido popularmente como la 'Cripta' de Jatiel, es una estancia subterránea de estilo gótico-mudéjar, que data del siglo XIV y sumerge al visitante en plena Edad Media.

Rodeadas de un aura de misterio, no se conoce con certeza quiénes construyeron estas criptas, que alcanzan una profundidad de hasta 11 metros, ni tampoco sus propietarios o su función. Se cree que posiblemente fuese una cilla o almacén de la orden caballeresca de San Juan de Jerusalén.

No obstante, tras un proceso recuperación, hoy en día es perfectamente visitable para todos aquellos que se acerquen al pueblo, y es su principal atractivo. Además, acoge el Centro de Interpretación de la Cripta de Jatiel.

Rodeado por melocotoneros y olivos, es de obligada visita en Jatiel la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, un templo barroco levantado en el siglo XVIII de gran belleza y con un acabado muy singular. Además, junto a ella se levanta una torre de cuatro cuerpos, siempre coronada por los nidos de las cigüeñas.

En los alrededores de este pueblo del Bajo Martín podemos hacer interesantes rutas de senderismo, como la que parte de la vecina localidad de Samper y recorre también Samper de Calanda; y rutas BTT, como la Ruta 6 y la Ruta 7 del Norte de Teruel.

Además, en esta localidad se cultiva el delicioso Melocotón embolsado de Calanda y el olivo, que brinda el exquisito aceite de oliva de la Denominación de Origen del Bajo Aragón.

Dónde comer en Jatiel

Si quieres comer en este pequeño pueblo de Teruel, una opción es hacerlo en el Albergue de Jatiel, en la calle Molino, 9, aunque puede estar cerrado en la actualidad. Otra opción es desplazarse a las localidades cercanas, como La Puebla de Híjar, donde encontramos el restaurante La Flecha de Plata, en el Camino Real, 1; Bar El Brillante, en la plaza España, 1; y Bar del Rana, en la calle Mayor, 13.

Cómo llegar a Jatiel, en Teruel

Para llegar a Jatiel desde Teruel hay que tomar la N-420 en un trayecto de casi dos horas en coche. Mientras que para llegar desde Zaragoza hay que tomar la N-232 y se tarda poco más de una hora en coche.

