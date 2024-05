El hotel de montaña para enamorarse del Pirineo de Aragón en un pequeño pueblo de Huesca

Con una belleza extraordinaria, los valles del Pirineo aragonés son algunos de los lugares más visitados de Huesca, y no es para menos. No obstante, la naturaleza no es el único motivo para descubrir esta zona, ya que los bonitos pueblos pirenaicos que la salpican completan una idílica estampa que invita a perderse y desconectar de la rutina. Los Pirineos son uno de los emblemas por excelencia de Aragón, ya que aquí se esconden algunos de los mejores paisajes de España y es una puerta de entrada a la vecina Francia, por lo que las posibilidades para conocer todo su entorno son casi infinitas.

Hecho y Ansó, de Ordesa, de Benasque y Tena son algunos de los valles más populares, y visitar sus pueblos, hacer rutas de senderismo y dormir en sus alojamientos es todo un lujo para desconectar de la rutina en la naturaleza.

Hotel El Mirador en Oto, un pequeño oasis de relax en el Pirineo aragonés

En un pequeño pueblo oscense se encuentra en el Hotel El Mirador, un alojamiento donde desconectar de la rutina está garantizado. Este hotel de montaña de gestión familiar es, como su propio nombre indica, un mirador al espectacular paisaje que lo rodea.

Hotel El Mirador es una puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una de las zonas más populares de los Pirineos. Este rincón es el lugar perfecto para los amantes del senderismo, que encuentran aquí un paraíso digno de admiración por las muchas rutas ideales para realizar en familia o con amigos.

Este alojamiento rodeado de praderas en el pueblecito típicamente pirenaico de Oto ofrece muchos servicios, como sus 17 exclusivas y amplias habitaciones, desde las que podrás disfrutar de hermosas vistas a los paisajes de los Pirineos.

Con restaurante, donde ofrecen desayunos buffet; bar-cafetería y parking exterior, el Hotel de Montaña El Mirador es el lugar ideal para vivir una estancia única con todas las comodidades en un entorno idílico.

De igual forma, se trata de un alojamiento 'pet friendly'. Con un precio de 8 euros por noche, puedes disfrutar de tu estancia en este hotel en compañía de tu mascota, cuyo peso límite es de 40 kilos.

Cómo reservar y precios del Hotel El Mirador en Oto

Si quieres reservar una habitación en el Hotel El Mirador de Oto, puedes hacerlo visitando su página web o llamando al teléfono 974 486 177 y, si quieres obtener más información, escribir un correo electrónico a info@miradorhotel.es.

En el Hotel El Mirador puedes escoger entre la Habitación Doble Confort y la Habitación Doble Superior con Balcón. Los precios por noche oscilan entre los 58,50 euros en régimen de solo alojamiento y los 93,60 euros con desayuno incluido.

El Valle de Broto se puede descubrir desde el Hotel El Mirador de Oto Hotel El Mirador

Qué ver en Oto, un pueblecito pirenaico para disfrutar de la naturaleza

El pequeño núcleo de Oto se halla en la orilla derecha del río Ara, aguas abajo de la confluencia con el barranco de Sorrosal. que pertenece al municipio de Broto.

Este pueblo de 82 habitantes tiene un marcado estilo medieval dominado por sus dos esbeltas torres: la del templo dedicado a San Saturnino y la de don Jorge Laguna, datada en el siglo XVI.

No obstante, el principal atractivo del pueblo es su entorno natural gracias a su privilegiada ubicación. Muy cerca de aquí podemos hacer la ruta a la famosa cascada de Sorrosal, pero también descubrir el Valle de Bujaruelo y su búnker de la Guerra Civil y el valle de Vió, entre los ríos Ara y Cinca, recorrido por el río Aso, que desemboca en el Vellós o Bellós a su salida desde el cañón de Añisclo.

Cómo llegar al Hotel El Mirador, en Huesca

Situado en la Carretera de Oto, kilómetro 0,7, para llegar al Hotel El Mirador, que se encuentra en Oto, desde Huesca hay que tomar la A-23 y la N-260 en un trayecto de una hora y 10 minutos en coche, aproximadamente. Mientras que para llegar desde Zaragoza hay que tomar la A-23 y se tarda casi dos horas en coche.

