De turista en Zaragoza: ¿Dónde están las mejores vistas de la ciudad?

El turismo es la gran industria del siglo XXI, pero muchos de los que tomamos aviones de compañías 'low cost' para recorrer apresuradamente Europa ignoramos los tesoros que nos aguardan en nuestras propias casas. Los zaragozanos, por ejemplo, conocemos mal uno de los templos más bellos de Aragón. Y, si recibimos alguna visita, la llevamos a la plaza del Pilar y, como mucho, a la Aljafería.

Las mejores vistas de Zaragoza no se obtienen ni en la torre del Pilar ni en la terraza del Museo Pablo Serrano. Están en la torre de la iglesia de San Pablo, a 66 metros de altura y a 157 peldaños de distancia del suelo. Un consejo: a la torre solo se puede subir durante las visitas guiadas, que a partir de abril se programan también por las tardes. Así que espere unos días porque ver el atardecer desde la torre de la iglesia de San Pablo es una experiencia única. Desde el Pilar la vista también es impresionante, desde luego, pero no se ve... el propio Pilar, que queda a los pies del visitante. Desde la torre de San Pablo, sí, y también el Ebro, y toda una ciudad bimilenaria que aún desconoce muchas cosas de sí misma.

La que popularmente se denomina como 'tercera catedral de Zaragoza', aunque no lo sea, merece una visita detallada. Hay dos formas de hacerlo: por libre y en visita guiada, que es lo recomendable. Visitarla por libre no puede ser más sencillo (de martes a sábado, en horario de mañana y tarde, 3 euros de entrada general, 2 la reducida). Tras adquirir la entrada, y gracias a un código QR, tendrá una guía en español, francés e inglés (y próximamente en italiano). Descubrirá cosas que no sabe, pero volverá a casa desconociendo muchas otras. Por eso la recomendación de hacer una visita guiada. Sergio García, gestor de las visitas turísticas y actividades culturales de la parroquia, es uno de los tesoros semidesconocidos de San Pablo. Así que lo mejor es que acuda a la página web de la parroquia para reservar una de ellas. De noviembre a marzo, las visitas guiadas son por la mañana; de abril a octubre, también por las tardes (8 euros la entrada general, 6 la reducida). No le dé importancia al precio, cuando termine la visita le parecerá barata.

El origen de la iglesia fue una ermita dedicada a San Blas erigida en el año 1118, que alcanzó el rango de parroquia y cambió de nombre en 1259. Poco después la ermita se demolió y dio paso a un templo grande de estilo gótico-mudéjar, que fue objeto de sucesicas ampliaciones entre los siglos XIV y XVIII.

El coro de la iglesia de San Pablo tiene un órgano del siglo XV y medio centenar de asientos que dan medida de la cantidad de sacerdotes que llegaron a atender la parroquia. N. C.

En numerosas guías y páginas de internet encontrará abundante información sobre el rico pasado y patrimonio del templo, desde el retablo de Damián Forment a la torre mudéjar. Pero hay que buscar entre lo menos conocido. Por ejemplo, la puerta del Fosal, que no se usa, se llamaba en otros tiempos de los Ahorcados, porque los condenados a muerte rezaban en la iglesia sus últimas oraciones y abandonaban el templo por esa puerta para dirigirse a la plaza del Mercado, donde se les ejecutaba. Tiempo después daba al cementerio del propio templo, donde recibieron sepultura, en la fosa común, héroes de los Sitios como María Agustín, que murió en la más absoluta pobreza, o el barón de Warsage, al que mató un cañonazo de los franceses junto al puente de Piedra.

¿Por qué San Pablo es la 'parroquia del Gancho'?

Y ¿por qué recibe el nombre de 'parroquia del Gancho'? El objeto en sí se trata en realidad de una hoz y su fisonomía parecida a la que utiliza Panoramix para cortar muérdago en las aventuras de Astérix y Obélix. "La ermita estaba situada fuera del núcleo urbano, así que cuando los zaragozanos iban a ella en romería, a menudo se encontraba vegetación, que cortaban con el 'gancho' -relata Sergio García-. El 1 de mayo, por ejemplo, se iba en romería desde San Pablo hasta la ermita de Santa Bárbara, que estaba en Valdespartera, y por eso era necesario a veces 'limpiar' algunos tramos. San Pablo es también la primera parroquia que sale en la procesión del Corpus Christie en Zaragoza, y a su cabeza iba el gancho. Se decoraban las calles con tantas ramas que a veces era útil también para facilitar el paso. El gancho actual es del siglo XVIII, forjado en acero, el último que se hizo con la intención de cortar".

A la derecha, el gancho que da nombre al barrio, que servía para abrirse paso entre la maleza en las procesiones para llegar a los barrios que dependían de San Pablo N. C.

Las curiosidades y leyendas en torno a la iglesia de San Pablo son numerosas. Fíjese, siendo una iglesia católica, se venera en ella un icono bizantino. Y más: siendo la tabla de origen oriental ¿por qué se le llama la Virgen del Pópulo? "Hay varias teorías al respecto -apunta Sergio García-. Al parecer la depositó un vecino del barrio y, en el siglo XVII llegó a Zaragoza un soldado italiano que había estado cautivo y regresaba a su país. Se le había aparecido la Virgen, que le había pedido que rezara ante la primera imagen suya que encontrara, y fue la de la iglesia de San Pablo. Él fue quien le dio el nombre de Virgen del Pópulo".

Otro dato que no encontrará en las guías: si usted se fija en la bellísima Virgen de los Dolores (la fiesta, el 15 de septiembre) quizá aprecie en ella un ligero estrabismo. No, no es que el artista que la realizó tuviera mala mano, sino que se trata de un autómata del siglo XVII que tiene movimiento, aunque no funcione. La Virgen puede verse en la capilla del Santísimo.

Más curiosidades. La iglesia tiene una 'momia' y con un historia curiosísima detrás. El cuerpo momificado perteneció a un religioso, Sebastián Lancis, que un día acogió bajo su protección, y durante más de 10 años, al hombre que había asesinado a su padre, hasta que la peste se llevó su vida. Era un hombre de tanta santidad que se le quiso hacer proceso de beatificación pero no llegó a culminar. No se hace exhibición pública de su cuerpo.

Tampoco se sabe que es el único templo de Zaragoza que aún conserva en su campanario una gran matraca, instrumento musical que usaba en la Semana Santa. No funciona, pero se podía restaurar como hizo recientemente Toledo con una que posee.

Las puertas del altar mayor de la iglesia de San Pablo de Zaragoza se cerraron el pasado 10 de marzo, durante el concierto de Cuaresma con el órgano como protagonista. Las puertas del altar mayor de la iglesia de San Pablo de Zaragoza se cerraron el pasado 10 de marzo, durante el concierto de Cuaresma con el órgano como protagonista.

Además de las curiosidades físicas están las curiosidades temporales. A lo largo del año la iglesia de San Pablo tiene varias fechas marcadas en el calendario, ya sea porque en ellas tiene lugar alguna tradición destacada o porque se celebran festividades populares. Entre las primeras hay una vinculada al retablo. De esta obra maestra de Damián Forment poco se puede decir ya, y el visitante haría bien de emplear cualquier guía para descubrir todas sus interioridades. Pero hay otro detalle que pocos conocen. "Es el único retablo de Zaragoza que aún conserva sus puertas -señala Sergio García-. Lo tuvieron los retablos de la Seo y el Pilar, entre otros, pero no lo conservaron". Las puertas del retablo solo se cierran en ocasiones especiales o en algún concierto, y muestran al visitante entonces cuatro grisallas con episodios de la vida de Cristo antes de su Pasión y Muerte.

Luego están las sanpabladas, que es como los abuelos del barrio de San Pablo llaman a las fiestas que se celebran en la iglesia. Una de las más destacadas es San Blas, el 3 de febrero, que tiene su procesión y un roscón para chuparse los dedos. Está Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio; San Roque, el 16 de agosto.; y el Rosario de la Aurora, el 12 de octubre. Y sobre todo, la primera del año, San Antón, el 17 de enero, que es cuando el párroco bendice los animales. "Antiguamente estaba vinculada a ganados y caballerías, porque eran vitales para las familias; hoy la festividad se ha quedado reducida a las mascotas y animales de compañía -apunta Sergio García-. La cofradía de San Antón es de las más antiguas de la ciudad, se remonta al siglo XIII, y llegó a San Pablo tras una desamortización, que afectó al convento que llevaba el nombre del santo". Lógicamente, en las fiestas comunes a toda la Iglesia, como es Semana Santa, San Pablo tiene un plus de vistosidad.

Esas son las fechas más conocidas, pero hay otras que lo son menos. Por ejemplo, casi nadie sabe que el 1 de mayo la pequeña Hermandad de Mancebos Carpinteros de Zaragoza celebra en su interior una misa por San José carpintero.

Hay que visitar San Pablo, en una visita guiada, o en una de estas fechas. Además, la parroquia es una de las que mima con mayor cariño a quienes acuden a verla. Además de las visitas guiadas ya citadas, ofrece algunas especiales, como 'Al otro lado de la reja' (se accede a lugares del templo habitualmente cerrados al público), 'De tumba en tumba' (sobre la muerte y el mundo funerario) o 'San Pablo, extramuros' (vida cotidiana del barrio). "La del mundo funerario es la más exitosa de todas -concluye Sergio García-. Empezamos haciendo dos al año y ahora organizamos 20 y las plazas se agotan a las pocas horas de salir a la venta las entradas". Para más información sobre días y horarios de las visitas guiadas se puede consultar la web de la parroquia: www.sanpablozaragoza.org o solicitar información al correo electrónico visitas@sanpablozaragoza.org.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.