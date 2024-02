Pueblos con nombres graciosos en España que esconden tesoros

En España hay pueblos con nombres dignos de ser escenarios para un gran chiste. Incluso, en Aragón hay localidades con mucha Guasa, como el municipio oscense. No obstante, que el nombre de un pueblo suene gracioso en español, no quiere decir que no esconda maravillas arquitectónicas o naturales.

Como es el caso del precioso castillo de Burgalimar, 'la fortaleza de los siete reyes', un imponente monumento que se ha ganado el título de castillo más antiguo de España y se encuentra en el término municipal de Guarromán, una localidad de Jaén con un nombre también chistoso.

El Castillo de Burgalimar, entre Guarromán y Bailén al norte de Jaén, fue construido en el siglo X por orden del califa al-Hakam y se le ha reconocido como el castillo más antiguo de España y el segundo de Europa. Y, es un ejemplo de pueblo con nombre de chiste, pero con joyas dignas de visitar.

Los pueblos de España con los nombres más graciosos

Guarromán (Jaén) , con el castillo más imponente y antiguo de España.

, con el castillo más imponente y antiguo de España. Guarros (Almería). Donde descubrir la ermita, las ruinas de una iglesia mudéjar y hasta la cascada.

Donde descubrir la ermita, las ruinas de una iglesia mudéjar y hasta la cascada. Peleas de Arriba y Peleas de Abajo (Zamora) , dos localidades de la comarca Tierra del Vino, que toma su nombre de la abundancia de viñedos que hubo desde tiempos remotos.

, dos localidades de la comarca Tierra del Vino, que toma su nombre de la abundancia de viñedos que hubo desde tiempos remotos. Villapene (Lugo). No podía faltar en la lista el nombre de localidad que tantos chistes ha generado, pero lo que mucha gente no sabe es que en este pueblo se encuentra un cementerio cuyas tumbas poseen cruces góticas dignas de visitar.

No podía faltar en la lista el nombre de localidad que tantos chistes ha generado, pero lo que mucha gente no sabe es que en este pueblo se encuentra un cementerio cuyas tumbas poseen cruces góticas dignas de visitar. Alcantarilla (Murcia) . En esta localidad destaca su museo etnológico, su noria de agua y la Casa de las Cayitas.

. En esta localidad destaca su museo etnológico, su noria de agua y la Casa de las Cayitas. Novallas (Zaragoza). Esta localidad zaragozana es de sobra conocida en Aragón, pero lo cierto es que hay que ir, a pesar de lo que dice el nombre, ya que la Casa de Novallas alberga un museo que recrea el aspecto y modo de vida de una casa de agricultores de Novallas de principios del siglo XX, entre otras joyas turísticas.

Esta localidad zaragozana es de sobra conocida en Aragón, pero lo cierto es que hay que ir, a pesar de lo que dice el nombre, ya que la Casa de Novallas alberga un museo que recrea el aspecto y modo de vida de una casa de agricultores de Novallas de principios del siglo XX, entre otras joyas turísticas. Calamocos (León). Merece la pena de visitar este pueblo, aunque sea solo por la bella comarca de El Bierzo en la que se encuentra.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.