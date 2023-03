Comienzan los vuelos baratos de Zaragoza a Bolonia: todo lo que debes ver en 'La Ciudad Roja'

Desde el 27 de marzo y hasta el 27 de octubre Zaragoza y Bolonia volverán a estar conectadas por avión en menos de dos horas de vuelo. La razón: Ryanair recupera los vuelos directos las dos ciudades con una frecuencia de dos días por semana. De lunes a viernes y en los dos sentidos.

De esta forma, Bolonia, apodada 'La Ciudad Roja' por el color de sus edificios, se erige en un destino perfecto para realizar una escapada desde Zaragoza. No solo por su localización, cerca de Milán, Verona, Pisa o Venecia sino porque, además, cuenta con uno los cascos históricos medievales mejor conservados de Italia por no hablar de su gastronomía, conocida en medio mundo y cuna de la salsa bolognesa.

Horarios y precios de los vuelos desde Zaragoza

Los vuelos de Ryanair partirán desde el Aeropuerto de Zaragoza con destino Bolonia todos los lunes a las 18.05 y llegarán a la capital italiana a las 20.00 con un precio del billete inferior a los 20 euros en algunos trayectos.

Los viernes, también se puede volar entre las dos ciudades. En este caso el precio de los billetes resulta algo más caro (desde 47 euros). Los aviones partirán desde Zaragoza a 17.25 y con llegada a Bolonia a las 19.20.

Los lunes, los aviones despegarán de Bolonia a las 15.30 y llegarán a Zaragoza a las 16.50. El trayecto que partirá desde la ciudad italiana los viernes a 14.50 llegará al aeropuerto aragonés a las 16.50. El precio aproximado del vuelo de vuelta (según las fechas) puede llegar a costar menos de 20 euros por billete.

Qué ver en Bolonia

La capital de la Emilia Romagna no deja a nadie indiferente. Recorrer sus calles y rincones medievales y renacentistas es imprescindible tanto se viaja de paso como si se quiere disfrutar de una estancia de unos días. Sea como sea, esto es lo que recomiendan visitar quienes conocen la ciudad.

Las torres gemelas de Bolonia

Torres de Bolonia Unsplash

Durante los siglos XII y XIII Bolonia contaba con más de 200 torres. Hoy en día solo se conservan dos: la de Garisenda y la de Asinelli. La primera mide 48 metros y aparece en la 'Divina Comedia' de Dante. La de Asinelli, de 98 metros fue usada como fortaleza y prisión. Desde allí se pueden ver unas magníficas vistas de la ciudad. El horario de visita es de 09.00 a 18.00 en verano y en invierno de 09.00 a 17.00

Piazza Maggiore y Piazza de Neptuno

La principal plaza que ver en Bolonia es la Piazza Maggiore, se extiende hasta la adyacente Piazza de Neptuno (entre las dos plazas se encuentra la famosa Fontana di Nettuno). Es el corazón del centro histórico de la ciudad y una de las plazas medievales más bonitas de Europa. Está rodeada de columnatas y porches y en ella se encuentran los edificios más representativos de Bolonia: el Palazzo Comunale, el Palazzo dei Banchi, la majestuosa Basílica de San Petronio, el Palacio del Podestà y el Palacio del Rey Enzo. En julio acoge un festival de cine al aire libre con más de 3.000 butacas

Basílica de San Petronio

En la Piazza Maggiore, la basílica de San Petronio se yergue majestuosa. No en vano es la quinta iglesia más grande del mundo, con 132 metros 60 de ancho. Además, tiene una cúpula de 45 metros de alto. Se empezó a construir en 1309 en un órdago para superar a la Basílica de San Pedro pero el Papa bloqueó el proyecto. Su. En su interior acoge los restos de Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón.

Comer pasta a la Bolognesa

Si hay algo de lo que presume Bolonia es de ser la cuna de la pasta bolognesa. En la ciudad hay numerosos restaurantes que miman no solo la calidad de la pasta sino de la salsa que lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo. La Trattoria di Via Serra, en la Via Luigi Serra, es uno de los restaurantes recomendados por la Guía Michelín, pero también se puede probar los platos de La Osteria dell’Orsa, en Via Mentana, 1, pleno centro, con dos plantas con mesas compartidas y bancos corridos.

Santuario de Nuestra Señora de San Luca

Esta basílica se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad. Está situada en lo alto de una colina y su pórtico barroco es el más largo del mundo. Tiene casi 4 kilómetros de largo. En su interior alberga una Virgen con Niño que dicen que fue pintada por el mismo San Lucas.

La puerta de Zaragoza

Puerta de Zaragoza HA

Desde la Piazza di Porta de Saragozza se puede tomar el autobús local para ver el Santuario de Nuestra Señora de San Luca. Lo curioso de este lugar para los aragoneses es que la puerta medieval que da nombre al lugar lleva el nombre de la capital aragonesa. La razón de esta nomenclatura no está clara, hay quien vincula el nombre con la cercanía del Collegio di Spagna, fundado en 1365 para albergar a estudiantes españoles en la Universidad de Bolonia. Otros hablan de que en la zona había unas termas romanas de la época de César Augusto. Y la evolución del término latino durante los siglos posteriores habría sido similar en la capital de Aragón y en Emilia-Romaña.