El rehabilitado recinto fortificado de la Torre Mocha en Calatayud ya se puede visitar

El castillo de la Torre Mocha de Calatayud forma parte del conjunto fortificado islámico de la localidad y es uno de los espacios menos conocidos. En los últimos años, el Ayuntamiento ha ido realizado mejoras y rehabilitando algunos elementos. La última intervención se ha dirigido a la torre y también se han ejecutado trabajos para facilitar las visitas turísticas, como la instalación de una serie de miradores y el acondicionamiento de un espacio de interpretación de este monumento histórico.

Por otro lado, se han ejecutado obras para acondicionar el sendero que da acceso al torreón desde la entrada. Se trata de un camino peatonal que facilita la llegada a los distintos puntos de interés. Durante el recorrido, se pueden ver varios paneles explicativos que hablan del desarrollo histórico del conjunto y contextualizan la visita. Con los trabajos ya finalizados, y con el objetivo de dar a conocer este espacio que luce su mejor versión, el departamento de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Calatayud organiza una serie de visitas guiadas. La próxima cita son los días 8, 10 y 11 de diciembre, aprovechando el festivo y el puente. Se realizarán tres pases cada día, a las 11.00, a las 12.00 y a las 13.00, y en cada uno podrán participar 20 personas.

La duración estimada de la visita es de 50 minutos y, aunque es gratuita, requiere inscripción, al tener aforo limitado. Una vez inscritos, los participantes deberán acudir diez minutos antes al punto de encuentro de inicio de las visitas, en la puerta de la Torre Mocha a la que se accede desde la cuesta de Santa Ana o por el Barranco de Soria y la calle Barrio Verde Bajo.

Tanto si es con estas visitas guiadas como por libre, a partir de ahora, vecinos y turistas pueden visitar el recinto, acceder hasta el torreón y disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de Calatayud. El mirador está situado prácticamente en la misma cota del castillo de Doña Martina y, desde allí, se ven los barrios que conducen al castillo de Ayud y a las zonas habitadas más antiguas de la localidad.

Una de las cinco fortificaciones islámicas

El castillo de la Torre Mocha es una de las cinco fortificaciones que componen el conjunto islámico. Se encuentra sobre uno de los cerros que dominan Calatayud, en el barrio de Consolación. Se localiza entre el barranco de la Rúa y el de las Pozas y forma parte de un conjunto defensivo de cinco castillos y una muralla. El de la Torre Mocha, más que un castillo es un recinto cerrado, que tiene en lo más alto del cerro un torreón octogonal. Dicho espacio fue cedido al Ayuntamiento de Calatayud en 2011 y, desde entonces, se han ido realizando mejoras para su puesta en valor.

Las inversiones comenzaron en 2017, empezando por el torreón, a cuya rehabilitación se destinaron casi 99.000 euros. Estos primeros trabajos se dirigieron, fundamentalmente, a garantizar la estabilidad de las fábricas y asegurar su conservación. Más adelante, en 2019, se actuó sobre el arco de acceso y en la portada del recinto. Por último, el año pasado concluyeron los trabajos de consolidación de estructuras y accesos, así como el arreglo de un tramo del lienzo de la muralla orientada al barrio Puerta de Soria. En este caso, la inversión fue de algo más de 77.000 euros.

A su vez, la calle que da acceso al recinto también se ha adecentado en los últimos años. Se llama también Torremocha y ha experimentado una renovación integral. Así, ha sido posible habilitar dos miradores en este espacio de vistas privilegiadas. A pesar de las mejoras, el recorrido por el recinto no está adaptado a personas con movilidad reducida y, de cara a las visitas de este puente y a todas las demás, se recomienda llevar el calzado adecuado para un terreno campestre y empinado.

Además, se advierte al visitante de que solo se puede circular por los caminos señalizados para el recorrido y que no está permitido salirse de estas zonas habilitadas. “Ni siquiera para realizar fotografías”, puntualizan, al mismo tiempo que inciden en que las barandillas son delimitadoras del recorrido, y no están destinadas a ser punto de apoyo. Al tratarse de un recinto protegido, no se pueden recoger materiales de su interior, ni subirse en las estructuras ni, por supuesto, dañarlas. Las visitas están abiertas a todos los públicos y edades, pero los menores de 12 años deberán realizar el recorrido acompañados de un adulto y no se puede ir con perros u otras mascotas.

Toda la información sobre las visitas se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Calatayud, a través de la que también se accede al formulario de inscripción a la actividad de los próximos 8, 10 y 11 de diciembre.

