Vuelven los vuelos directos Zaragoza-Lisboa: horarios, precios y qué ver allá

Desde siempre hemos oído que París es la Ciudad de la Luz y el lugar perfecto para que una pareja celebre su amor. Y es cierto, pocas cosas hay tan bonitas como una visita a París, pero aquellos que han visitado la capital gala y también conocen Lisboa suelen tener algo que decir al respecto. Por ejemplo, la ciudad portuguesa de las colinas (como Roma) y el larguísimo puente sobre el Tajo, también es llamada Ciudad de la Luz o Ciudad Blanca, es una de las más románticas del planeta, y que oír un fado o una balada en portugués hace que este idioma pueda pelear con el francés por ser el lenguaje oficial del amor. A las dos las tenemos cerquita en España, y a las dos se puede llegar desde Zaragoza con Ryanair, ya que la compañía irlandesa ha recuperado su ruta con Lisboa, donde vuelve a volar desde el 1 de noviembre.

Cuánto cuesta volar de Zaragoza a Lisboa

Los precios son suficientemente atractivos para pensarlo poco. Salidas los martes y sábados, con regresos esos mismos días. El día 1 (salida a las 14.15) se vuela por 25,24 euros, hablando siempre de tarifas básicas, antes de que los extras por equipaje, elección de asiento o uso de tarjeta engorden un poco el precio final. La vuelta, el 5 (18.55: se puede aprovechar el último día del viaje), sería por 26,99.

Otra posibilidad de viaje en estos primeros días de servicio sería saliendo el sábado a las 22.15 por 26,99 euros; hay que recordar que en Lisboa es una hora menos, por lo que se aterriza a las 22.50 hora local tras una hora y 35 minutos de viaje. El primer regreso sería el martes 8 a las 10.55 por 15,99 euros. En noviembre no se alocan mucho más los precios, oscilando entre los 15 y los 35 euros, con alguna excepción ligeramente superior. En el puente de la Constitución y la Inmaculada, las salidas más lógicas son el día 3 (70.79 euros) o el 6 (69,80). En los regresos es donde la cosa sube: 82,39 el día 6 y 227.26 el día 10. El viaje de ida más barato hasta final de año es el 13 de diciembre, por 9,99 euros. El regreso más económico es el 3 de diciembre por 18,99.

Qué ver en Lisboa

Cualquier guía se queda corta con Lisboa. Hay algunas visitas que deben considerarse siempre, pero en un viaje corto es obligatorio elegir si no se quiere tener luego la sensación de haber corrido como locos sin disfrutar de nada. Lo que no se pueda esta vez, a la próxima, y si lo de ahora gusta, a repetir; los viajes no son deberes del colegio, sino ocasiones para disfrutar. El paseo por el barrio de la Alfama y el viaje en el tranvía 28 es un atractivo turístico de los más típicos, y vale la pena. Lo mismo ocurre con La Torre de Belem y los pastelitos del mismo nombre, una delicia, que aparecen por toda la ciudad.

El castillo de San Jorge es una magnífica visita, al igual que las plazas de Rossio o del Comercio para tomar un café o una cerveza en un ambiente perfecto. En el centenario elevador de Santa Justa siempre hay largas colas, pero la vista desde arriba merece la pena tanto como el propio viaje, que parece un túnel del tiempo. Escuchar un fado mientras se come un bacalhau a bras, recorrer las librerías de viejo, ver un partido de fútbol del Sporting de Lisboa, acercarse a Sintra o ir de compras a LX Factory junto al gran puente sobre el Tajo son otras ideas que se compartirán con muchos turistas y que a pesar de todo, dejan buen sabor de boca.

Descubre más vuelos directos desde Zaragoza.