Yolanda Magallón, ambulanciera y ciclista de Tarazona: "Cuando hay que arrimar el hombro en los pueblos, la gente está"

Yolanda Magallón ha hecho de la hiperactividad controlada un modo de vida que, en su caso, es sinónimo de felicidad. Conduce la ambulancia de la comarca de Tarazona y Moncayo; da clases de natación en la propia Tarazona, donde nació, y además de ser una excelente corredora pedestre se ha especializado en carreras ciclistas de autosuficiencia (bikepacking), que tienen más de aventura que de competición.

Vive en Santa Cruz de Moncayo, a apenas cuatro kilómetros de la capital comarcal; el pasado 6 de agosto comenzó una de sus inmensas travesías, la French Divide, consistente en recorrer 2.200 kilómetros desde Dunkerque (junto al Pas du Calais, norte de Francia) hasta Mendionde, en Iparralde (país vascofrancés) con un desnivel positivo total de 35.000 metros. La primera semana todo fue bien en materia física y anímica, pero el pasado sábado 13, las noticias que le llegaban de casa hicieron que desistiese de su empeño.

“Saber que junto a mi casa había un incendio de tal dimensión -comentaba Yolanda este jueves 18 de agosto desde su casa- fue inesperado, claro, y también desolador. A día de hoy, ya pasado el miedo y la preocupación, aún no he reunido el valor para meterme otra vez por los caminos, y sigo pensando en todos los amigos y conocidos que, además de pérdidas materiales, han sufrido un golpe durísimo en el ánimo; salir corriendo de tu casa sin saber lo que encontrarás a la vuelta es muy duro. Mi amigo Miguel Mena tuvo que salir a toda prisa con su hijo Dani de Trasmoz, uno de los pueblos evacuados; en Litago, aunque no evacuaron oficialmente, hubo gente que se marchó, y ya sabes lo que pasó en muchos de los otros pueblos de la comarca, y también de la vecina… 1.500 personas evacuadas en este terreno en el que vivimos es mucho”.

Yolanda habla en nombre de sus vecinos al expresar un deseo. “Que esto no se repita; lo digo porque tal y como está el verano, la sequía, los campos y montes sin limpiar... hay cosas que no acabas de entender hasta que te informas, pero otras veces te informas y aún se comprenden menos. Un ejemplo: hablando con los pastores del pueblo queda claro que el hecho de que la ganadería extensiva esté casi desaparecida elimina la limpieza natural del monte que han hecho siempre los animales. Pero es que luego un club de montaña pide permiso hace nada para limpiar la zona de Alcalá y se lo deniegan… no se puede esperar a que se queme el monte para tomar medidas, o recuperar las que antes funcionaban. Incendios ha habido siempre, pero ahora hay más, y más graves”.

Comunión con la naturaleza

Como amante del monte y las caminatas, Yolanda Magallón decidió pasar a la acción hace unos años, y en 2021 se dio luz verde a un proyecto consistente en balizar recorridos de ‘trail’ de iniciación en cada término municipal de la comarca de Tarazona y el Moncayo. “Empezamos en Santa Cruz de Moncayo, muy bonito a pesar de no tener mucha extensión de territorio; yo veía muchas opciones interesantes en ese tiempo de pandemia a pesar de término municipal pequeño; luego marcamos también rutas en Los Fayos, San Martín de la Virgen de Moncayo, Litago, Lituénigo, Trasmoz y Alcalá de Moncayo. En una próxima fase queremos hacer cosas en los términos de Tarazona, Torrellas, Vera de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Novallas, Malón y Vierlas, siguiendo además el curso del Queiles y la vía verde del Tarazonica”.

El incendio ha golpeado estos planes, lógicamente. “Los terrenos en El Buste están íntegramente afectados, y lo mismo pasa en Vera, sobre todo en la zona de la Maderuela. También habrá que reponer postes en Alcalá y Litago. Aún no he entrado, por lo que te decía antes: no estoy preparada, es demasiado reciente… pero lo haré pronto. Pasé en coche por la Maderuela y es un paisaje lunar, desolador; era una preciosa zona de carrasca. Muy duro”.

La nueva fase de este empeño se aprobó antes del verano. “La adjudicación ya está hecha y en septiembre comenzaremos a trabajar, en la medida en que pueda hacerse. La ilusión es unir luego todas las rutas marcadas con los PR, GR y otros senderos locales. La verdad es que hemos tenido una gran implicación de los ayuntamientos, recuperando además senderos cerrados por desuso. Lo más bonito y conocido que hay en la comarca es el Parque Natural del Moncayo, pero te aseguro que en lo menos conocido hay mucho atractivo para conocer, y cada municipio su encanto”.

Retrado de Yolanda Magallón en el polideportivo de Tarazona. L. U.

Hazañas deportivas versus solidaridad

Yolanda realizó el año pasado la Ibérica Traversa, prueba ciclista de autosuficiencia que cruzaba España de Norte a Sur. El citado abandono de la French Divide no fue traumático como tal, porque tenía muy claro que debía hacerlo, pero sí es frustrante dejar un trayecto así estando en plenitud de forma. “Iba todo en plazo y andaba superfeliz, cumpliendo los kilómetros planificados de cada día. En Francia la logística es más compleja en cuanto a comidas y horarios, aunque los lugares para dormir los resolví haciendo mucho vivaqueo allá donde parase, para que no me condicionara ese factor. La comida y la carga de GPS y batería del móvil era más liosa; en España, la cultura de bar en cada pueblo es un salvavidas en estos casos, en Francia la actividad a ciertas horas es más de puertas adentro”.

El sábado 13 por la tarde, con el teléfono en modo avión durante buena parte del recorrido del día, Yolanda empezó a recibir fotos inquietantes cada vez que paraba a reposar y encendía el móvil para revisar posibles mensajes urgentes. “Desde que llegó la primera creo que ya no estaba mentalmente en Francia, tenía a toda mi gente en la cabeza, el miedo por saber su suerte… por ejemplo, hay un proyecto vinícola en la zona de la Aparecida que lleva un amigo, y el terreno resultó afectado; también tengo gente amiga en la Maderuela, y en varios pueblos, claro".

La corredora recuerda que "ya me decían algunos que habían perdido todo, que el fuego parecía incontrolable por el viento cambiante, que había llegado al Cabezo de la Arena en el término municipal de Tarazona… a pesar de eso me animaban a seguir la Divide, pero cuando desperté el domingo por la mañana tuve claro que no debía seguir. Quería ayudar en lo que pudiera”.

Yolanda concluye su reflexión ponderando el sentimiento solidario que emergió el fin de semana en la zona afectada por el fuego. “Veo que hay aseguradoras que han ofrecido asesoría a gente afectada sin que fueran clientes; la Asociación de Amigos de Veruela estuvo recogiendo impresiones e ideas para hacer más efectivas las ayudas; hay psicólogos y sociólogos que se han prestado para dar apoyo anímico o el despliegue en Tarazona, Borja, Torrellas, Magallón, Pozuelo, hasta en Ágreda”.

La deportista y logista no quiso olvidar a otros colectivos en su análisis. “La coordinación de los agricultores para los cortafuegos espontáneos, arriesgando sus medios de vida y poniendo en peligro su propia existencia, fue increíble; los comercios que donaron desde comida a almohadas y sábanas; los voluntarios de acogida… cuando pase un poco de tiempo, porque ahora aún hay mucha pena y preocupación al recordarlo todo y ver lo que ha pasado, estas imágenes de solidaridad nos harán sentirnos orgullosos como grupo humano que comparte un lugar en el mundo. Ha quedado claro que cuando hay que arrimar el hombro en los pueblos, la gente está”.