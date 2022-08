Aragoneses en Salou, Cambrils y La Pineda: "Al acercarnos ya se veía un río de coches; impresiona"

Los 15 kilómetros de litoral que abarcan (de norte a sur) La Pineda, Salou y Cambrils reciben cada verano a miles de aragoneses, que tienen en las localidades tarraconenses sus segundas residencias fijas; si a eso se le suman los visitantes ocasionales, no es exagerado afirmar que se trata de las playas predilectas de Aragón, aunque en el caso de Salou también hay un fuerte contingente navarro en disputa por ser el colectivo visitante más numeroso. En este puente de la Virgen, tal y como era de prever, los tres emplazamientos están de bote en bote, con llenazo absoluto.

Israel Valero, residente zaragozano con raíces en Campo Romanos, lleva casi tres décadas veraneando en La Pineda. “Este viernes ya se nota la ocupación a tope por aquí; de hecho, vengo de acercar a mi hija al tren en Camp de Tarragona y al acercarnos ya se veía un río de coches, impresiona, pero estamos a gusto aquí; supongo que mañana será aún más tremendo, al haber puente. Estamos acostumbrados; es toda una vida viniendo, desde que mis hijos eran muy pequeños”.

En la playa de La Pineda hubo que madrugar este viernes 12 de agosto para coger primera línea. Mercé Veciana

Valero se ha fijado en el estado de un gremio concreto. “Lo que sí he notado, porque he pertenecido siempre al mundo hostelero, es que los negocios locales han ido de cráneo buscando personal, sobre todo camarero y cocineros. También faltaban dependientes en las tiendas: una locura. En cuanto a las instalaciones y el mobiliario urbano en la playa, se han ido incorporando cosas: por ejemplo, algo tan simple y útil como duchas para pies. Los chiringuitos se han modificado, a mejor, y hay el doble que antes”.

Cambrils desde las urbanizaciones

Esther Campodarve, zaragozana de ascendientes en el Sobrarbe, también es veraneante de larga duración en la zona. “Vengo a Cambrils desde los cuatro años, y tengo 41, así que calcula; me gusta mucho. Hay mucha gente estos días, pero en la zona donde estoy con la familia no ha cambiado mucho el número, estamos los de toda la vida. En la urbanización de La Llosa lo que más hay es gente con segunda residencia de siempre, y tenemos la suerte de no tener que madrugar para coger primera línea de playa, nos repartimos por las calas. La que sí está llena es la playa grande del pueblo, a la izquierda del puerto, y Cambrils en general, claro, se nota el puente”.

Por su parte, Nacho Gimeno -zaragozano con genoma de las Cinco Villas- lleva también toda la vida yendo a Salou, al apartamento familiar. “Paso mucho tiempo al año aquí, me reparto el tiempo con Zaragoza; este año llevo yendo y viniendo desde abril, llegué tras la Semana Santa; puedo trabajar a distancia. Por eso he podido ver la evolución de las visitas a Salou en 2022: a finales de mayo, los gremios andaban como locos, con hoteles y apartamentos preparando la temporada y apertura de nuevos locales”.

Gimeno señala que en junio también había bastante gente, pero el volumen de visitas bajó algo a final de mes. “En julio también se notó bajón respecto a años previos a la pandemia. Este puente anda todo lleno, claro, pero ya se ha visto que agosto no está como otros años. Hay mucho turismo nacional, pero el extranjero se ha resentido; aunque se ve bastante francés, el británico no está y obviamente no hay rusos. Hablando con los gremios, en junio ya se olían que no iba a ser un agosto tan tremendo como otros”.

El zaragozano, que ha hecho un análisis pormenorizado de la situación, piensa que “la economía está tocada; muchos de los que no tienen segunda residencia y solían alquilar 15 días ahora pasan una semana o cuatro noches. Yo quiero pasar ahora unos días por el Pirineo, pero regresaré a Salou a final de mes y pienso pasar buena parte de septiembre aquí, se está muy bien”.