Ruta a la cascada del Arquero, en Puertomingalvo

La cascada del Arquero es un salto de agua del río Linares que se encuentra a seis kilómetros del núcleo de Puertomingalvo, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Este enclave natural es destino de muchas excursiones de personas que visitan la zona para hacer senderismo o de los propios vecinos. Es una senda cómoda y accesible, la PRTE-25, que se puede recorrer tanto andando como a caballo.

La ruta desde el pueblo hasta la cascada es de seis kilómetros y algo menos de una hora y media en tiempo. Sale desde el Portal Alto y va por la carretera en dirección a la ermita de Santa Bárbara y el cementerio. Allí sale una pista hacia el valle que, a unos 200 metros y tras una curva cerrada, conecta con un ramal a la izquierda que hay que tomar para seguir. Un poco más adelante, hay que coger una nueva senda que sale de nuevo a la izquierda y que pasa por una granja y bancales. El sendero sigue en descenso entre chopos y carrascas hasta llegar a la masía La Carrera, que queda a la izquierda.

El próximo punto de referencia de la ruta es la fuente La Penilla, situada junto a unos pequeños huertos y tras pasar una carrasca centenaria. La ruta continúa en dirección sur, entre antiguos bancales y, más adelante, se adentra en una pequeña masa arbórea de carrascas por el que se desciende hasta una pista que hay que cruzar. A pocos metros, a la derecha, está la masía La Solana. La ruta avanza por un bosque de pinos y carrascas para volver a cruzar la pista y, cinco minutos después, desembocar en ella para cogerla hacia la izquierda. Fijándose bien, al otro lado del cauce del río ya se puede ir viendo la casaca del Arquero.

Pasada la masía Casa Gil, el itinerario sigue en descenso por una senda en algunos tramos empedrada que lleva, finalmente, hasta el río Linares, junto al Molino Viejo. Para salvar el agua, hay una pasarela que conecta, ahora en ascenso y durante cinco minutos, con el destino de esta excursión. Quienes hagan este recorrido estarán andando sobre los pasos que los vecinos daban en la antigüedad para llevar las cargas de grano al citado molino, el más importante del término de Puertomingalvo. Atravesando docenas de bancales, esta ruta salva más de 500 metros de desnivel entre el núcleo poblacional y la cascada.

La zona destaca, además de por ser un rincón diferente al resto del paisaje, por su riqueza ornitológica. De hecho, es buena idea llevar unos prismáticos en la mochila para aprovechar y ver algún ave como la collalba negra, el roquero solitario, los escribanos montesinos o las totovías. Si no ver, quizás sí se puedan escuchar a especies como el petirrojo, el cuco o la curruca zarcera, que se suele esconder en los arbustos.

Ruta a la Cascada del Arquero Laura Uranga

Otras rutas para hacer en el entorno

Además de esta ruta, en el entorno de Puertomingalvo hay cuatro senderos locales que han sido acondicionados tanto para ir caminando como para permitir el paso de personas a caballo. Estas sendas llevan hasta la fuente de La Penilla pasando por el Pellejero; al lavadero de Martín, a la fuente Pedromaría o a la Alta. Estos caminos que van por los alrededores del pueblo están señalizados y marcados con las iniciales SL en color verde. Para senderistas más exigentes hay otro itinerario más largo, el PTRE-31 que va desde la aldea Castelvispal hasta el monasterio de San Juan de Peñagolosa pasando por Puertomingalvo. Si se recorre entero, son 17 kilómetros pero se puede realizar solo un tramo, hasta el pueblo o desde éste hasta el monasterio, dejando la caminata en siete kilómetros. Tanto este recorrido como el de la cascada del Arquero se identifican con las iniciales PR y las señales son de color amarillo.

Más información Parajes naturales con un encanto especial en los alrededores de Teruel

Estas y otras rutas se pueden consultar en la guía de la Red de Senderos de la Sierra de Gúdar, editada por la Mancomunidad de esta zona de Teruel. Desde la entidad aprovechan para lanzar una serie de recomendaciones a los senderistas, como no encender fuego, sobre todo en épocas secas, como el verano. También indican que no se debe abandonar basura ni enterrarla, circular a un máximo de 20 kilómetros por hora si se va en coche por pista, o llevar a los perros controlados para que no supongan un problema para el ganado y la fauna silvestre. Se aconseja mirar siempre la previsión meteorológica antes de iniciar la actividad y comunicar a otras personas dónde se va a estar, ya que la cobertura de móvil no siempre es buena para poder llamar en caso de emergencia.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.

Visita todas las informaciones relacionadas con el turismo en Aragón.