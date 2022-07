Cómo solicitar plaza para los viajes del IMSERSO 2022-2023 y el plazo para hacerlo

Los viajes de la temporada 2022-23 del programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) comenzarán en unos meses, con viajes por toda España. No obstante, el plazo para las nuevas solicitudes está ya abierto. Los usuarios ya acreditados anteriormente en el programa reciben ahora en sus domicilios las cartas de renovación, a las que se adjunta un impreso de solicitud que solamente debe rellenarse y enviarse si ha habido algún cambio en los datos ya facilitados anteriormente. Si no hay cambios, esas personas no deben realizar ninguna acción y siguen dentro del programa.

Las personas que se anotan por primera vez tienen de plazo hasta el próximo 19 de julio para hacerlo. Desde el IMSERSO se recomienda hacerlo a través de su sede electrónica (imserso.es) o bien imprimir la solicitud, rellenarla y enviarla en sobre franqueado (no por correo certificado) a la siguiente dirección: Programa de Turismo del IMSERSO, apartado de correos 10.140 28080 Madrid.

Cambios en los datos ya acreditados en el IMSERSO

Las personas ya acreditadas, si los datos son incorrectos o han cambiado, deben remitir el impreso de solicitud cumplimentado en el plazo que concluye el próximo 19 de julio. Pueden hacerlo en la sede electrónica del IMSERSO, utilizando el número de referencia que aparece en la carta que han recibido, o bien el sistema Cl@ve en la sede web de IMSERSO (dentro del Programa de Turismo y apretando el icono ‘Edición’) o bien escaneando con el móvil el código QR que aparece en la carta de renovación con el teléfono móvil. En el caso de que no se pudiera emplear ninguno de estos medios, habría que remitir el impreso de solicitud cumplimentado con los nuevos datos a la misma dirección detallada para las peticiones de nuevos usuarios.

En la web del IMSERSO también existen ya proyecciones de precios para las zonas costeras peninsulares e insulares, así como para el turismo interior. Van desde los 115 euros de un viaje por capitales de provincia de cuatro días y tres noches en media pensión a los 405 euros por nueve noches en las Canarias, transporte incluido.

