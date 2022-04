Enoturismo en Aragón: seis denominaciones de origen y más de 40 bodegas para visitar

Los amantes del vino, de visitar bodegas y de conocer más sobre los pueblos ligados a la actividad vitivinícola en Aragón esta Semana Santa tienen la oportunidad de acercarse a este mundo. El enoturismo es una alternativa por la que cada vez optan más personas y en la Comunidad hay una oferta muy amplia y variada de actividades en este ámbito. Las cuatro principales denominaciones de origen (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano) han creado rutas del vino que incluyen no solo las visitas a bodegas y las catas de vinos, sino también hay museos y otros alicientes en su radio de acción.

En total, en todo el territorio aragonés hay más de 40 bodegas visitables. En la zona de Calatayud, está el Espacio Lugus, Castillo de Maluenda, Esteban Castejón, Langa, San Alejandro y Virgen de la Sierra. Situadas al oeste de la provincia de Zaragoza, la zona se caracteriza por tener los viñedos a mayor altitud, lo que pospone su maduración y cosecha, siendo la vendimia en sus campos bien entrado el mes de octubre. Además de las bodegas, se puede visitar el Museo del Vino de la DOP, así como darse un baño de vino o una envoltura en el balneario de Alhama.

La Ruta de la Garnacha, en la DOP Campo de Borja, incluye siete bodegas que se pueden visitar. Son Bodegas Borsao, Bordejé, Ainzón, Aragonesas, Pagos de Moncayo, Román y Palmeri Sicilia. La denominación abarca los 18 municipios de la comarca de Borja así como Vera de Moncayo y El Buste. Su estrella es la garnacha, variedad de uva que da nombre a la ruta. Además de las visitas, que en la mayoría de los casos se tienen que reservar previamente por internet o teléfono, en algunas bodegas también se ofrecen cursos de cata o actividades, como la que permite ser vendimiador por un día, cuando es época.

La de Cariñena es la más antigua de las denominaciones aragonesas y cuenta con más de 14.000 hectáreas de viñedos. Esta ruta tiene su propio vino, el Vino de Las Piedras, y aglutina a trece localidades de la comarca, las mismas que bodegas visitables. Estas son Solar de Ubezo, Ignacio Marín, San Valero, Paniza, Heredad Ansón, Bodem, Dominio de Longaz, Care, Tierra de Cubas, Gabarda, Grandes Vinos, Hacienda Molleda y Vinos y viñedos. Además visitar una de sus bodegas y probar sus variedades de cabernet, berdejo, merlot, tempranillo y garnacha, la ruta también incluye un museo de la DO, en Cariñena.

La DO Somontano es la única de la provincia de Huesca y es la que más bodegas visitables tiene. Con capital en Barbastro y repartidas por diez municipios, en el territorio hay 18 bodegas a las que se puede ir para conocer cómo se elabora el vino y, por supuesto, probarlo. El Grillo y la Luna, Laus, Pirineos, Sommos, Batán de Salas de Beroz, Fábregas, Lalanne, Meler y Viñas del Vero - Blecua están en Barbastro. También se puede visitar Bodegas Alodia (Adhahuesca), Valdovinos (Antillón), Sers (Cofita), Otto Bestué (Enate), Monte Odina (Ilche), Obergo (La Puebla de Castro), Idrias (Lascellas), Osca (Ponzano), Enate (Salas Bajas) son el resto de bodegas visitables de esta denominación de origen oscense. Además, el bus de vino realiza varias rutas combinadas con distintas actividades en este territorio.

De forma ordinaria, la mayoría de las bodegas están abiertas todos los días, excepto en campaña de vendimia, y las visitas se suelen organizar los fines de semana siempre con reserva previa. En fechas señaladas, como esta Semana Santa, se habilitan nuevos horarios, como es el caso de la Bodega El Grillo y la Luna (Barbastro), donde se organizan visitas este jueves a las 12.30 y el sábado a las 10 y a las 12.30. Al recorrido por las instalaciones y la cata de tres vinos se le puede incluir un picoteo. En otras, como Heredad Ansón, en Muel (DO Cariñena), las catas se pueden hacer en familia. Mientras los adultos prueban los vinos, los niños pueden catar mostos sin alcohol o realizar manualidades. En algunos casos, las visitas son gratuitas, como en las Bodegas Bordejé (Campo de Borja) y en Borsao, de la misma denominación, esta primavera están de estreno. Se acaba de inaugurar la Enoteca El Tejar, un edificio de nueva construcción que se puede visitar estos días previa reserva. El tour se completa con la cata de tres vinos y unas tapas de acompañamiento.

Además de estas cuatro grandes denominaciones de origen aragonesas, la bodega del Vino de Pago Aylés también cuenta con su propio sello de calidad. Se sitúa en Mezalocha (comarca Campo de Cariñena) y cuenta con 46 hectáreas de viñedo. En esta bodega se elaboran seis vinos que son únicos en la Comunidad por el clima extremo de esta zona, con inviernos secos y fríos, primavera muy cambiante y veranos muy cálidos; y por tener el viñedo abierto al cierzo y protegido de los vientos cálidos, entre otras peculiaridades. La bodega se inauguró en el año 2000 y está abierta al enoturismo para mostrar sus instalaciones y dar a probar sus vinos, los únicos de Pago (como se denomina a la categoría superior en el ranking de calidad vitivinícola) en Aragón.

Aunque no abundan en la Comunidad, también hay dos bodegas que forman parte de la DO Cava y que se pueden visitar. Una es la Bodega San Valero, que también pertenece a la DO Cariñena, y donde se producen tres tipos de cava. Gestiona 500 viticultores que cultivan 4.000 hectáreas de viñedo en las inmediaciones de Cariñena. La otra bodega donde poder probar los mejores vinos espumosos con la DO Cava es Monasterio de Veruela, en Ainzón, perteneciente al Grupo Ruperte.

