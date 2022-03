Baños de bosque, qué son y dónde hacerlos en Aragón

Adentrarse en un bosque con el objetivo de empaparse de todo, entrar en contacto con los árboles y vivir la experiencia con los cinco sentidos es el objetivo de los baños de bosque. Esta práctica de origen nipón invita a sumergirse en la frondosidad vegetal para ver, oír, oler, sentir y tocar como terapia para mejorar el bienestar físico y mental. El nombre japonés de estas actividades es shinrin-yoku y, literalmente, significa “absorber la atmósfera del bosque”.

Para poder establecer este contacto tan puro con la naturaleza no es necesario cruzar el mundo. En Aragón hay varios lugares donde se pueden realizar baños de bosque. Para principiantes en este tipo de experiencias, es recomendable hacerlas de la mano de guías especializados y, aunque no siempre, se suelen realizar de cara a la primavera, para que el frío no impida disfrutar la terapia al máximo.

Baño de bosque en Olba (Gúdar-Javalambre). La Casa de los Moyas

Maestrazgo y Gúdar-Javalambre: destinos especializados

Las comarcas turolenses de Gúdar-Javalambre y del Maestrazgo cuentan con la certificación de destino de naturaleza especializado en baños de bosque, homologado por el Instituto de Baños de Bosque. Las posibilidades en esta zona son varias. En el entorno de Villarroya de los Pinares, Serafina Buj, de Maestrazgo T-Guío, organiza estas terapias en sesiones de unas dos horas y media de pura desconexión de la rutina y conexión con la naturaleza y con uno mismo. El precio es de 20 euros por persona y se podrán disfrutar a partir de mayo. En Castellote, Amira y Jesús, de El Tao de la Tierra, guían en esta inmersión de cuerpo y alma.

En Olba (Gúdar-Javalambre), Teresa, del alojamiento rural Casa de los Moyas, organiza baños de bosque por 25 euros por persona. Son sesiones de unas dos horas y media para grupos de un máximo de diez personas. Habitualmente se ofrecen los sábados a partir del mes de junio pero este año está habiendo más demanda y se empezarán a organizar en abril.

Otras zonas propicias para este tipo de actividades en la provincia de Teruel son los pinares de Rodeno de Bezas y los montes de Orihuela del Tremedal, en la sierra de Albarracín. De hecho fue allí donde se empezó a realizar esta terapia relativamente nueva en Aragón.

año de bosque en el pinar Villanueva de Huerva (Campo de Cariñena) Jesús Martín

Villanueva de Huerva, el único destino en Zaragoza

Jesús Martín es un guía especializado en baños de bosque que ofrece este tipo de actividades en el bosque de pinar autóctono de Villanueva de Huerva, en la comarca de Campo de Cariñena. La experiencia dura unas dos horas a lo largo de un recorrido de dos kilómetros en el que hay tiempo para dibujar y escribir poemas, para sentir y para respirar. Es la única experiencia así de toda la provincia de Zaragoza, al ser la menos boscosa de las tres aragonesas. Además, la propuesta de Jesús es de las pocas de Aragón que se desarrollan siempre en el mismo bosque.

Actualmente, se puede reservar el baño de bosque de forma individual a través de su web Dinosaurios de Zaragoza pero, en primavera, cuando abra el Centro de Interpretación de Villanueva de Huerva, se va a ofrecer como ruta guiada de forma regular. Durante este viaje, Jesús aprovecha para hablar del origen y los beneficios de los baños de bosque, así como de conceptos como el wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto.

Baño de bosque la chopera de Belsué (Hoya de Huesca). Turismo con Alma

Baños forestales en Huesca

En la provincia de Huesca, los baños forestales se pueden realizar en muchas zonas gracias a la riqueza en bosques del norte de Aragón. En la comarca del Sobrarbe, la guía certificada Yolanda Fernández ofrece estas experiencias en cinco ubicaciones. Dos de estos lugares están en el valle de Gistaín y son el entorno del campamento de la Virgen Blanca y el abetal centenario y el ibón de Plan. También se realizan en el valle de Pineta, a la entrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; en el cajigar de Cosculluela, a las faldas de la peña Montañesa (San Lorién); y en Turieto Alto y Bajo, en el sector Ordesa. Las sesiones tienen una duración de entre dos y tres horas y son para grupos de 4 a 14 personas, con un precio de 25 euros cada uno.

Cristina Martínez es una guía certificada en baños de bosque que organiza estas actividades a través de Trece Sentidos Bosque. Tiene varios itinerarios recurrentes en la Jacetania y el Alto Gállego, como Javierre del Obispo, en Sabiñánigo, o el hayedo de Abí, en el valle de Aísa. Las sesiones se organizan una vez al mes y cuestan 20 euros por persona. La próxima cita es el 13 de marzo, a las 10.30 en los alrededores de Jaca.

El bosque del Betato, en el valle de Tena, es un lugar mágico en el que también se pueden realizar baños de bosque. Loreto Gabarre, de Turismo con Alma, es la guía especializada que conduce este tipo de actividades. De forma puntual también se desarrollan en la chopera de Belsué, en la sierra de Guara. Sus propuestas se ofrecerán a partir de mediados de abril.

Sea cual sea el lugar, según los expertos en la materia, tocar y sentir los árboles tiene beneficios físicos, como la disminución de la tensión arterial o el refuerzo del sistema inmunológico, y también psicológicos, para aliviar la ansiedad o para favorecer a la conciliación del sueño.

