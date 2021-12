Luis Alberto Hernando, un burgalés muy de Jaca y del valle del Aragón

Aunque es natural de Burgos, se le puede considerar un jacetano más, porque lleva el nombre de Jaca ahí donde va. De hecho, Luis Alberto Hernando se ha atrevido con la promoción ‘oficial’ del territorio, y es la imagen de la última campaña de la asociación de empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania (Acomseja).

Corre mucho, muchísimo, pero sabe templar y mandar cuando toca, tanto en la ruta como al acabar el trote. Aunque se puede decir que ahora mismo es el mejor en carreras de montaña, y sus brillantes triunfos así lo avalan, también ha demostrado desenvolverse muy bien delante de las cámaras. Y también con sus publicaciones en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Luis Alberto derrocha simpatía y mucho humor. Cualquiera que lo conozca, lo sabe. De hecho, cuando se le propuso este reportaje, dijo entre risas: “¿Ya queréis jubilarme?”. Además del humor, es muy ‘campechano’, como suele decirse; siempre tiene una sonrisa o buenas palabras para cualquiera que se le acerca. Aunque es un personaje muy conocido y seguido a nivel nacional e internacional, también atesora una singular modestia. Nunca se le ha subido la ‘fama’ a la cabeza. Todos estos rasgos de personalidad han motivado que sea muy querido.

Hace 19 años que llegó a Jaca, a raíz de entrar a formar parte del equipo de competición de la Guardia Civil. Como él dice, aquel aterrizaje fue una mezcla de trabajo y deporte. Su vida ha estado ligada a la actividad deportiva desde muy joven; de hecho su familia tiene una larga tradición en el mundo del atletismo, y su padre fue campeón del mundo de maratón de veteranos. Pertenece a una estirpe como la suya le llevó a empezar en el atletismo con nueve años, precisamente “porque mi padre y mi hermano lo practicaban”. Al principio “jugaba a atletismo”, y poco a poco se fue metiendo en la competición. “Fue muy natural cómo empecé con el deporte, ya que en casa lo entendían, me apoyaban y no ponían impedimentos con los horarios de entrenamientos”, recuerda.

Esquís y dianas

Tras dejar el atletismo, dio el salto al biatlón en 2002, donde compitió en Copa de Europa, Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos de Turín 2006, de los que guarda una experiencia “un poco agridulce”. “Fue muy positivo poder entrenar como un deportista profesional y dedicarme al deporte, que es a lo que siempre había aspirado, eso sí”.

Luis Alberto recuerda con mucha emoción todo el recorrido desde la Copa de Europa hasta conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos, y una vez allí “iba sin ningún tipo de posibilidades, con la idea de poder ir a cerrar filas; no fue mi mejor experiencia en el terreno deportivo, demasiados nervios, tensión… me quedo con los cuatro años de preparación, que fueron los más gratificantes”.

Tras el biatlón pasó al esquí de fondo, pero diversos condicionantes le hicieron “estancarse”, por lo que decidió cambiar. Además, hacer el curso de montaña de la Guardia Civil “fue otro aliciente”. Antes de participar en el Campeonato del Mundo de Skyrunning de Prenama (Italia), donde logró la medalla de plata, decidió dejar el deporte de competición en el plano profesional “con buen sabor de boca”, y fue cuando se planteó probar con las carreras de montaña.

Luis Alberto, en la reciente presentación de la campañá que ha hecho para Acomseja. Laura Zamboraín

“Tenía el presentimiento de que se me iban a dar bien por los resultados que había tenido en las carreras populares por el Valle del Aragón”, señala. “Una vez que conseguí la plata en el Campeonato del Mundo, y como iba teniendo buenos resultados, me fui enganchando y metiéndome cada vez más, me di cuenta que de los deportes que había practicado era el que más me gustaba, y ahí he seguido hasta ahora”. Un placer para los aficionados, un dolor de cabeza para sus rivales (aunque lo admiren) y un lujo para el deporte aragonés.

“Yo elegiré mi última carrera; de momento, seguiré dando guerra”

Luis Alberto Hernando ha sido tres veces campeón del mundo de ‘trail running’ (2016, 2017 y 2018), dos veces campeón del mundo de ultras (2014 y 2015) y campeón de Europa de ultras (2017), además de muchas otras victorias en las grandes carreras a nivel mundial, así como en el esquí de montaña. ¿Con qué otros triunfos nos va a sorprender en el futuro? “Lo más sorprendente sería tener algún otro triunfo”, dice entre risas. “Me está pasando un poco como me pasó con el esquí de fondo, ya empiezo a tener una edad, se me han juntado lesiones con trabajo y un poco de mala suerte. Además la pandemia tampoco ha ayudado mucho, y estoy más volcado en el trabajo que en el trail en la actualidad”, reconoce.

Las palabras de Luis Alberto sorprenderían en alguien de su palmarés si no fuesen coherentes con su carácter humilde y realista al mismo tiempo. “No sé si volveré a estar al nivel que tuve, cada vez se complica más, tanto por mis condiciones como por el nivel tan alto que tienen las nuevas generaciones”, reconoce. Le gustaría hacer la temporada completa, hasta diciembre de 2022, “corriendo las carreras que suelo correr, y alguna internacional, pero sin pensar en ninguna en concreto. Siempre me han gustado las carreras oficiales, ojalá pueda clasificarme para algún campeonato”.

Por el momento, no se ha marcado ninguna fecha de fin de actividad. Lo que sí tiene claro “es que me gustaría poder ponerme en el calendario una carrera que me motive para que sea la última, contando que me lo permitiesen las lesiones”. También le gustaría que fuese una del valle del Aragón, como la Canfranc-Canfranc, una de sus primeras competiciones de montaña.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.