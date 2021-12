Los Aragués de Tauste y los genes de la superación personal

Entre el padre y los hijos suman más de un centenar de títulos, pero una de las mayores satisfacciones de esta saga de campeones de Tauste es haber contribuido a la formación de varios deportistas locales al amparo del Club de Atletismo Río Arba. Guillermo y Héctor Aragüés crecieron junto a la pista de atletismo donde entrenaba su padre, Enrique. Los tres llegaron a coincidir en competición, hasta que Enrique se centró en las labores de entrenador. Deportistas de alto rendimiento, aseguran que le deben todo al deporte y no entienden la vida alejada de las pistas.

Enrique supo abonar el camino. Guillermo y Héctor tienen el mérito de haber combinado con maestría los genes y el talento natural con el entorno y la amistad en medio de una pasión familiar volcada en el atletismo. El deporte ha sido para Enrique una clave importante de superación personal; el atletismo fue tabla de salvación y a la vez, inicio en un camino que ha marcado su trayectoria vital y la de toda la familia. “Empecé con el deporte al llegar al instituto, con un gran afán de superación”, recuerda. En ese momento, Tauste no contaba con ningún tipo de infraestructura para el atletismo. “Solo tenía la afición y las ganas, porque no había nada: ni pistas, ni polideportivo. Entrenaba en la puerta de mi casa. Las cosas han cambiado y, afortunadamente, ahora las circunstancias son mucho mejores para todos”.

“Me llamaban loco, iba hasta San José corriendo, a la rotonda y al cruce de Gallur, pero el deporte me hizo fuerte”, recuerda. No olvida nunca el apoyo recibido de Jacinto Latorre y del fallecido Manín Larraz. Sus inicios en el atletismo se solapan con el baloncesto y un esfuerzo de formación académica. “Me formé como entrenador nacional de atletismo, y después de baloncesto. Formamos un equipo de baloncesto y llevé todas las escuelas de este deporte. Conseguí en Tauste un equipo de chicas, que era impecable “.

Fueron unos años con gran actividad, porque además surgió su amor por el deporte tradicional y la barra aragonesa. Los éxitos llegaron enseguida. “Yo competía a nivel nacional e internacional en lanzamiento de peso. Fui dos veces campeón de España, en juvenil y junior, y récord de Aragón absoluto con 16 metros, con una bola de 7,250 kilos. A nivel de atletismo llevaba un pequeño grupo, Patricia Heredia ya estaba también con nosotros. Tengo un gimnasio en casa y estuve entrenando a 15 personas en todos los niveles, con una tabla personalizada para cada uno; incluso de natación venia gente, por supuesto por el precio de la amistad”.

Al preguntarle por los detalles van surgiendo muchos momentos clave en su biografía. “Como entrenador de baloncesto, de atletismo, miembro de la selección aragonesa o con la selección española, he estado en el centro de alto rendimiento de León un montón de veces, y en el de Barcelona” y subraya el importante papel que juega el entrenador que “es el motor, amigo y padre a veces, porque más allá del deporte se adquiere un gran compromiso”.

Crecer como personas y deportistas al calor de la pista de atletismo

Guillermo y Héctor fueron creciendo como atletas de una manera natural. “Mi padre nos traía a la pista porque era el pasatiempo de los domingos por la mañana, y hacíamos un poco de todo. Luego nos fuimos introduciendo en las pruebas técnicas, los artefactos de lanzamiento, saltar longitud, vallas y poco a poco, tocando todo. Por eso los dos venimos de las pruebas combinadas”, recuerda Guillermo. “Ya tengo una edad (30) y ahora estoy centrado en preparar las oposiciones para bombero, en las que el requerimiento físico es muy elevado.. Yo quería dedicar mi futuro a algo en lo que pudiera utilizar la condición física que he adquirido en toda mi vida, y unirlo con la ayuda a los demás”.

“El atletismo –continúa Guillermo– no te da nada económicamente hablando; entonces, hay que compaginar estudios y trabajo, continuar la vida personal”. Además de su actividad competitiva, ha tenido tiempo de formarse como maestro de Educación Física y sigue compitiendo en División de Honor con el Scorpio, pero ya con otro horizonte.

De azulgrana

Héctor tiene 26 años, es ingeniero y acaba de renovar con el F.C. Barcelona. “El Barça es para mí el mejor equipo de atletismo de España, sin duda, y estar en un equipo de esa entidad es la meta que todo deportista quiere alcanzar. Compartir equipo con tus ídolos es un honor”, dice. “Ahora mismo estoy a tope con la competición, son meses de preparación muy duros para empezar la temporada de invierno, que llega con buenas sensaciones”. La llegada del covid supuso un parón. “Nos quitó el ritmo de competición que es lo más importante, ahora toca cogerlo para llegar fuerte a la liga del verano y afrontar lo que venga”.

Los dos están muy agradecidos a su trayectoria y aseguran que el deporte de alto rendimiento no les ha quitado nada. “Al revés, te aporta un montón de cosas, valores, educación, un estilo de vida que nos ha acompañado siempre, hábitos saludables”, dice Héctor.

Hace muchos años que dejaron de contar títulos y kilómetros. Son incontables, lo que es seguro que conocemos toda España y que hemos viajado a cada ciudad bastantes veces. “Ha habido semanas de tres competiciones, y cada una en un lugar alejado. A mí me gusta medir en maletas con todo lo que conlleva hacer y deshacer, organizar tres viajes, tres entrenamientos y encajar una planificación logística que es de alto nivel también”, dice Héctor. Los dos hermanos siguen teniendo todo el apoyo familiar, y siempre que es posible cuentan con el importante aliento desde las gradas.

Los hermanos reivindican su carácter de ser medio luesianos y medio taustanos, y por ello apuestan por sacar los colores de los dos pueblos. “Siempre que podemos participar lo hacemos en Tauste o en Luesia como atletas, y si no, desde la organización. En Luesia no nos perdemos lo más tradicional, que es la carrera del Gallo”.

Cuando es tu hermano quien bate tu récord

Héctor Aragüés posee el récord absoluto de lanzamiento de jabalina en Aragón. Ese lanzamiento de 74,90 metros, que permanece imbatido desde julio de 2017, es el momento más especial de su carrera deportiva. Héctor señala que “fue épico, es mi mejor marca personal y la conseguí en la última oportunidad, en la competición para hacer la marca que me exigían para ir al Campeonato de Europa; hacerla significaba ser el mejor de todos los tiempos de Aragón, mejorar mi marca personal en tres metros. Es lo más grande que me ha pasado en el deporte, es el actual récord en Aragón”. Ya había batido el récord regional absoluto en cuatro ocasiones, pero no es el único de la familia que puede presumir de ello. Su hermano Guillermo, cuatro años mayor, le llevaba la delantera. “He ido consiguiendo los récords a nivel aragonés pero Héctor me ha batido todos. Me siento orgulloso de mi hermano, he estado de espectador viendo cómo lo hacía”, señala.

Para Guillermo, la internacionalidad fue su mejor momento deportivo. “Me quedo con la temporada de juvenil de segundo año, cuando fui campeón de España; luego fui segundo. No se me olvidará en la vida”. Los dos hermanos comparten el orgullo de haber sido pregoneros de las fiestas de Tauste. En septiembre de 2009, Guillermo –junto a Patricia Heredia, compañera de logros deportivos– subía al balcón municipal para leer el pregón que abrió las fiestas. Fue un reconocimiento del ayuntamiento por haber sido los dos primeros atletas taustanos participando en competiciones internacionales. En 2017 llegó el turno de Héctor. Como sus predecesores, no olvidó recordar su paso por la escuela de atletismo Río Arba, a sus compañeros y, sobre todo, a su hermano “mi fiel escudero en competiciones y entrenamientos” y sus padres. “Cuántas horas de viaje, de grada y de nervios, en cualquier lugar de la geografía española o en el extranjero, siempre animando”.