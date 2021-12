Canciones de Navidad: hay vida más allá de los villancicos

En Estados Unidos hay una broma recurrente (y aún vigente) desde 1994, año en el que Mariah Carey editó su célebre tema ‘All I Want For Christmas (Is You). Se trata de la canción pop de temática navideña más popular de la historia, con casi 1.000 millones de reproducciones en Spotify, y en el país de las barras y estrellas se dice que Mariah Carey revive justo después de Halloween para determinar en ese preciso instante el inicio de la Navidad. Los dos siguientes meses pertenecen a la reina navideña por antonomasia, nacida en Huntington, a una hora del JFK y a otra (justo en medio) de Los Hamptons, la zona de reposo de los millonarios neoyorquinos que se ha convertido en su cuartel de verano habitual. La coescribió junto al brasileño Walter Afanasieff, su compañero del metal, y cada año sigue recibiendo miles y miles de dólares por derechos de autor: en 2018 la cifra alcanzó los 60 millones de dólares, unos 53,2 millones de euros, a razón de medio millón anual de media.

En estas fechas, Mariah está por doquier en la Gran Manzana… y en todas partes. Este año, además, ha sacado una nueva canción navideña; “Fall In Love At Christmas’ es un baladón de los de chimenea y velada romántica, en el que comparte micro e intro cascabelera con Khalid y Kirk Franklin. También anuncia especial en Apple TV+: ‘Mariah's Christmas: The Magic Continues”. En el corazón de los más devotos ‘navidófilos’ hay miles de canciones, pero la del Band Aid británico de 1984 está sin duda entre las favoritas de todos los tiempos: ‘Do They Know It’s Christmas Time’, coordinada por Bob Geldof y producida por Midge Ure de Ultravox con Paul McCartney, Bowie, Sting, Bono, Freddie Mercury, Simon LeBon, Bananarama o Boy George, entre otros. En ‘Love Actually’ (2003), quizá el nuevo gran clásico del cine navideño, la canción de Mariah Carey rivaliza en protagonismo con “Christmas Is All Around’, interpretada por Billy Mack (personaje encarnado por el actor Bill Nighy). Para los que prefieren villancicos cazalleros y otras formas de suma belleza, está 'Fairytale of New York' de los Pogues, claro.

Canciones navideñas 'made in' Aragón

La canción navideña en Aragón se centra sobre todo en el villancico, más que en la aproximación pop. El trabajo de compilación de La Orquestina del Fabirol es uno de los más notables al respecto; con la grabación ‘La Navidad en Aragón’ registró su interpretación de 16 villancicos tradicionales d la tierra. No obstante, también se ha explorado la temática en otros géneros alejados del folk.

El dúo zaragozano Marla Sloan, compuesto por Antonio Solán y Clara González, lanzó hace dos años el tema ‘Aragón es Navidad’, que también puede encontrarse con otro título: ‘Eres luz en Navidad’. “Quisimos lanzarlo para dar visibilidad a cómo se celebran estas fiestas en la ciudad; tiene un mensaje muy optimista y cálido, habla de acercarte a los tuyos, dar valor a la gente y celebrar los reencuentros tan bonitos que caracterizan a estas fechas”. En Marla Sloan suelen utilizar el inglés como medio de expresión, aunque en el caso del tema navideño se decantasen por el español. La dupla lanzó un primer álbum en 2016 y están preparando actualmente el segundo, del cual han sacado algunos adelantos como ‘By Your Side’ o ‘Halfway Through’.

En los temas navideños no hay solamente campanas y sonrisas; de los surgidos en Aragón destaca ‘Feliz daño nuevo’, un bello tema de Louisiana, lanzado hace 11 años con letra de Ana Muñoz y un tono muy poco festivo. Por su parte, el guitarrista Chabi Benedé unió fuerzas con la vocalista Jezz Bells para un disco temático que se mueve entre el jazz y el blues: ‘Cartas de Navidad’. “Eran revisiones de villancicos famosos fue un proyecto curioso y bonito en el sello de un amigo, Pedro Popker, y tuvo su impacto: llegamos a hacer un concierto en El Poeta Eléctrico para presentarlo. Jezz Bells está en un grupo de gospel, tiene una voz magnífica y la verdad es que nos gustó ese resultado, que se alejaba un poco del carácter más folk. El año pasado también me uní a Silvia Solans para Barbastro TV e hicimos un ‘Jingle Bells Rock’ a acústica y voz. El año pasado también hice otra canción con Jezz, y suelo probarme con arreglos de temas navideños”.

El neoyorquino Leo Susana, afincado en Aragón desde hace 15 años y vecino de Fiscal en la actualidad, lanzó en 2020 un epé llamado ‘Lo-Fi Christmas’, con cuatro canciones, disponible en Spotify. Tres de ellas son instrumentales -‘O Christmas Tree’, ‘Deck the Halls’ y una elegante versión hillbilly de ‘Jingle Bells’- y el cuarto tema a guitarra y voz, el clásico ‘O Holy Night’. “Este año preparo alguna canción navideña más, que lanzaré en los próximos días”, explica. Hace apenas una semana sacó ‘Remembering You on Thanksgiving’, tema centrado en la celebración familia más tradicional de su país de origen, el Día de Acción de Gracias.

Tampoco se puede olvidar al equipo de Oregón TV, que lleva casi dos décadas en la programación de Aragón TV dándole la vuelta a canciones navideñas en los programas cercanos a estas fechas. En 2020 sacaron el tema ‘Este año en Navidad’, cantado por un primo oregonés de Bing Crosby, y que abundaba en el tradicional miedo de juntarse con la familia, recibir a Papá Noel y o a los grupos de villancicos que tocan a la puerta de las casas en busca de los aguinaldos.

Por cierto; con la llegada de diciembre ha aterrizado en las redes un tema nuevo de Las Novias, 'Diario de Navidad', un antivillancico de punto épico que constituye una llamada a la conciencia y también recuerda a gente querida que ya no está. la banda zaragozana prepara álbum para 2022, año que marca el trigésimo aniversario de su viaje iniciático con 'Sueños en blanco y negro'.