Aragón, destino destacado para el puente del Pilar

"Nos queda una casa y porque nos la han cancelado después de reservada, pero seguro que se llena en los próximos días", señala Juan Carlos Solanas, de la casa rural El Mirador, en Gavín. En este complejo rural, de las cinco casas que ofrecen, dos de ellas estarán ocupadas por zaragozanos, un tanto por ciento que contrasta con el resto del año. "Madrileños, catalanes, vascos y valencianos es lo que más recibimos en verano. De Zaragoza suele viene en torno al 7%", añade Solanas.

Las empezaron a reservar alrededor del 15 de agosto, algo que no ha sido usual otros años. En algunas casas rurales achacan esta tendencia a la reducción de los actos de las Fiestas del Pilar. "Sobre todo, piden aprovechar el bono turístico aragonés, por lo que se buscan destinos dentro de la Comunidad, como en la provincia de Teruel y en el Pirineo, en concreto el Maestrazgo y Albarracín", sostiene Fernando López-Torres, de Viajes Zanzibar, una agencia de viajes de Zaragoza.

"La previsión es que los aragoneses continúen descubriendo nuestro territorio"

En la retina de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín está el pasado verano, que todo apunta a que el puente del Pilar será similar, con alta afluencia. "La previsión es que los aragoneses continúen descubriendo nuestro territorio", sostiene José Vicente Querol, gerente de la entidad. Un punto que favorece los visitantes en esta zona es su cercanía con la capital aragonesa: "Vienen a pasar el día o el fin de semana".

En la casa rural La Ojinegra de Alloza tienen "todo completo", no solo para el puente del Pilar, sino también los próximos fines de semana de octubre. "En nuestro caso proceden de Valencia, porque allí también es fiesta el 9 de octubre", dice Belén Soler, copropietaria de ese complejo rural, que apuesta por un turismo sostenible y de calidad. "De Zaragoza recibimos más a familias que pasan un par de días, un fin de semana, por ejemplo", añade Soler, que también gestiona el restaurante ecológico, parada de turismo gastronómico en Aragón.

También esperan a valencianos en la Casa del Herrero, en El Poyo del Cid. "Este puente siempre se suele tener ocupada, pero sobre todo hay demandas para fin de año", concreta Nieves Layunta, una de las propietarias del complejo rural. "Los últimos que me han llamado eran aragoneses", sostienen en la Casa de las Avellanas, en Alquézar. A pesar del interés que suscita, en su caso, todavía no está reservada, pero "aún hay tiempo".

Las escapadas en los puentes del Pilar, como señalan desde la agencia de viajes zaragozana, no solían ser muy habituales antes de la pandemia, una tendencia que se extiende ahora también. "No eran fechas de grandes viajes", añade. A diferencia de otros aeropuertos, como Valencia o Bilbao, desde Zaragoza no está previsto que parta ningún vuelo especial, tal y como informa López-Torres. En la página web de Aena tampoco aparecen vuelos para esos días más allá de los regulares, que se operan de forma habitual. Para los que sí que hay fecha para los del puente de la Constitución.

