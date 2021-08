¿Sabías que en Aragón hay una ermita donde siempre llueve?

Cada primero de mayo sale desde Castellote una romería llamada El Llovedor de los Hombres, que lleva a los participantes a la ermita del Llovedor; ese día marchan en Castellote incluso los que no pisan la iglesia el año entero. No es la única de cada año, aunque en 2020 y 2021 no se han podido hacer por la pandemia; hay una femenina el domingo anterior a Pentecostés. La ermita está situada en la cara norte de la loma en la que se asienta el castillo local, justo debajo de una surgencia de agua, que le da su nombre. El efecto visible es que sobre la roca caliza en la que se apoya la ermita siempre “llueve”.

El sitio es mágico; el edificio, humilde, se hizo en honor a la Virgen del Agua, de cuya aparición hay testimonios en 1170; tiene una sola nave de un tramo, cubierta por techo plano, con el presbiterio y la sacristía cobijados bajo la roca. Hace medio siglo se renovó el tejado y se construyó un cubierto adosado, que permanece allá a día de hoy. En los últimos meses no ha parado la actividad de recuperación, aunque no haya habido grandes concentraciones de gente por razones obvias; de hecho, se ha sacado a la luz el retablo natural de la ermita gracias al esfuerzo de la cofradía de la Virgen del Agua, que tiene más de 1.100 cofrades. También se han arreglado los caminos de acceso y se ha restaurado el porche, además de recuperar el altar mayor e instalar un sistema que, mediante el pago de un euro, permite escuchar los cánticos de la romería y encender las luces del altar.

El Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) recuerda que el agua llegaba a Castellote por un acueducto aún visible (restaurado en 2010) con 11 arcos ciegos; la vista del Llovedor desde arriba también es una imagen poderosa. El agua se tomaba de la fuente de las Lomas, en el barranco del Llovedor. Hasta la ermita y desde el pueblo se puede llegar subiendo hacia el castillo, y tomando a media subida la bifurcación hacia el sendero PR-TE 53, que da la vuelta al castillo. También se llega sin atravesar el túnel de entrada a Castellote, pues queda a la derecha en ese punto de llegada al pueblo, bajando por un sendero, en un trayecto de aproximadamente un kilómetro.

