Llega 'Belchite de película': lo exprés no quita lo valiente

Luces, cámara, todo un pueblo asolado por la guerra y acción. Eso ocurrirá mañana y pasado mañana en Belchite, con unos cuantos matices que hacen del evento algo único. José Ramón Mañeru es el coordinador del festival 'Belchite de Película', subtitulado '24 horas de cine exprés'. La iniciativa cumple su cuarta edición; ni siquiera la pandemia pudo frenarla en 2020.

'Belchite de Película' surgió para atraer a los autores jóvenes del mundo audiovisual aragonés al entorno que ya pisaron en su día Terry Gilliam, Guillermo del Toro o Agustí Villaronga. 'Las aventuras del Barón de Münchhausen', estrenada en 1988 por el primero de este terceto, es un momento clave para el tema fílmico en Belchite. "Ofrecí la idea -explica José Ramón- a la corporación belchitana que lidera Carmelo Pérez y enseguida les llamó la atención. El pueblo se sigue volcando; este formato no lleva a un crecimiento cuantitativo, pero admite actividades relacionadas con el interés principal que, al final, sí marcan un progreso año tras año".

El reto es hacer un cortometraje en 24 horas partiendo de cero, y entregarlo llave en mano. Guión, localización, selección de elenco, caracterización, filmación y tras la última claqueta, montaje, musicalización, etalonaje, sincronías.... que el resultado brille es algo que casi parece milagroso, y se consigue año tras año. Lógicamente, los participantes traen sus ideas preconcebidas, pero aun así hay que reaccionar rápido. "Para los que no entendemos -apunta Carmelo Pérez con una sonrisa- parecía fácil antes de comprobar que no lo es en absoluto. En esta idea hay presente y futuro; apuesta por la cultura y la gente joven. Además, aporta un plus de positividad a Belchite, había que apoyarla. Con José Ramón está siendo fácil trabajar; a ver si ahora que me oye decirlo no sube mucho el caché".

Padrinos y madrinas

No faltan los nombres de postín en el cine español entre los propagadores del mensaje que lanza 'Belchite de película'. "En cuanto lo contamos en ciertos círculos -explica José Ramón- el apoyo fue inmediato, empezando por Agustí y Luisa Gavasa, además de gente como Quique Mesa en Andalucía. Espero que el año que viene pueda acompañarnos Pepe Viyuela, que al igual que Agustí y Luisa ha rodado en el Pueblo Viejo; Luisa se desvive por nosotros, ha venido cada año. Cuando estás muy involucrado en algo, pierdes la perspectiva, y si llega un reconocimiento desde fuera es bonito, da fuerzas para seguir. De hecho, ya estamos trabajando en la quinta edición, donde esperamos dar un par de pasos adelante sin dejar de tener los pies en la tierra".

Carmelo quiere agradecer los diversos apoyos recibidos. "Mucha gente se ha volcado, desde Aragón TV a la Film Commission con Teresa Azcona cuando empezábamos. Firmas como MGS, lo mismo". También la Comarca Campo de Belchite se ha involucrado. "Recuerdo -apostilla José Ramón- la primera reunión en la cafetería del museo Pablo Serrano con Teresa; le entusiasmó desde el principio. Lo mismo con la Fundación Caja Rural de Aragón, y ahora también se ha unido Embou. La Universidad de San Jorge da el premio al mejor guión... y la puerta sigue abierta, claro".

La solicitudes que llegan al Ayuntamiento para rodar en el Pueblo Viejo son de todo tipo. Carmelo recuerda algunas. "Hay al menos una semanal; las más famosas van desde la visita de Anton Corbijn con Ara Malikian el mes pasado, con todo lo que representa para el pueblo, al rodaje de tomas de Spiderman o la visita de Arnold Schwarzenegger hace unos años para un anuncio publicitario. Se exigió discreción, y fue muy profesional; de hecho, quedaron muy contentos y aseguraron que volverían, como el personaje de 'Terminator'. Así da gusto. Aunque el impacto directo no sean grande en la economía local, llega gente curiosa que quiere ver dónde se rodó esto o aquello".

Temática libre

En el festival (información adicional en belchite.es/depelicula-4) menudean las producciones relacionadas con el terror o el suspense, pero hay variedad. "El Pueblo Viejo y Belchite en general -explica el coordinador del proyecto- evocan drama, el entorno invita a ello, pero si repasamos el palmarés de las tres primeras ediciones, la tendencia de los jurados es valorar justamente lo contrario; es coger el rábano por las hojas y hacer una historia divertida. De hecho, parece más fácil desarrollar una idea cómica en seis minutos que hacer un drama, dada la premura y lo controladas que deben estar las exigencias técnicas".

El tema es libre, excepto la obligación de incluir un objeto y una palabra que se anuncia apenas 5 minutos antes de empezar. "El objeto lo saben tres personas y la palabra solo la sé yo -explica José Ramón- pero sí puedo avanzar que son dos cuestiones muy aragonesas y cinematográficas". A las 11.00 del sábado se convoca a una reunión informativa, y justo después de desvelar esos dos secretos, comienza la justa. De mediodía a mediodía, de viernes a sábado; los cortos entregados deben tener un metraje de entre tres minutos y diez segundos y seis minutos y diez segundos, incluyendo cabecera y créditos. La organización pone un espacio de trabajo con mesas, sillas y tomas de electricidad. Los cortos a concurso se proyectarán el sábado a las 18.30 en el Teatro Municipal, y a la conclusión de esas proyecciones se anunciarán los ganadores. El primer premio es de 1.500 euros, el del público es de 600 euros y el accésit, otros 600.

El perfil de los participantes (la inscripción se cerró hace exactamente una semana) es joven y estudiantil, muchos de ellos de Los Enlaces y el CPA, aunque no es algo exclusivo. "Hay gente que repite -explica Carmelo- y eso es una gran noticia, porque refuerza la idea inicial". "A veces hay sorpresas muy gratas -aclara José Ramón- y pasa que, por ejemplo, encuentras en uno de los equipos participantes a alguien como Félix Zapatero, fundamental en el audiovisual aragonés de las tres últimas décadas; dirigió un corto el año pasado, actuó en él e hizo un guiño casi autoparódico al rodaje del Barón de Münchhausen, donde fue director de casting y figuración. Ganó el accésit".

La cita ofrece actividades adicionales para todos los asistentes

El certamen también piensa en los residentes y visitantes, y se hacen proyecciones para acompañar la jornada de contienda. "El viernes por la tarde, a partir de las 20.00, habrá cine para ver en el Teatro Municipal -explica José Ramón- y es que tradicionalmente se han propuesto largometrajes vinculados con Belchite. El primer año se proyectó 'Las aventuras del Barón de Münchhausen' de Gilliam, en la que participó mucha gente de Belchite hace algo más de tres décadas; el segundo se pasó 'Incierta gloria', de Agustí Villaronga, y el año pasado 'La novia' de Paula Ortiz que se rodó muy cerca, en la salada de Mediana. Este año proponemos una noche de cortos: 'La comulgante', de Nacho Lasierra, tiene a Andrea Fandos de protagonista en su primera aparición fílmica, antes de ser famosa en toda España por 'Las niñas'; hay otros cuatro cortos aragoneses y un quinto con Luisa Gavasa, en el que ella adopta una vis más bien cómica". Se proyectarán 'Niño balcón', de Pilar Palomero; 'Un millón', de Álex Rodrigo, director de episodios de 'La casa de papel' y responsable de la serie 'El último show', con Marianico el Corto; 'Yo confieso', de Saúl Gallego; 'Gastos incluidos', de Javier Macipe y 'Una vida asegurada', el protagonizado por Luisa Gavasa. Por otro lado, de viernes a domingo y de 19.00 a 21.00 se abrirá el Teatro Municipal para disfrutar de la muestra 'La biblia a través de carteles de cine', del coleccionista y artista Antonio Perales Doblas, radicado en Azaila.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.