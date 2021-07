ArtMósfera: oxígeno vecino en el páramo monegrino

Está al borde de la carretera, equidistante de Robres y Grañén, aunque pertenece administrativamente a este último municipio. Monegros puro, vamos. ArtMósfera es un invento de dos con espíritu ecuménico y expresión a escala del milenario arte circense... entre otras cosas. Allá vive y convive gente que sabe ir en ‘trircicleta’ –no sobran letras ni sílabas– y lanzar bolos al aire sin dejar caer ninguno, y también se cultiva el diseño de giras artísticas, las residencias lectivas... lo que viene siendo una atmósfera artística en condiciones, que recibió el premio Marcelino Orbés en 2017 al impulso circense en Aragón.

Berta Gascón Larraz, zaragozana, y el chileno Jorge Rodríguez comenzaron con ArtMósfera en 2016. "Estábamos viviendo en Chile –explica Berta– y nos rondaba la idea de crear algo que nos permitiera desarrollarnos profesionalmente y, al mismo tiempo, sirviese de soporte a otros artistas necesitados de crear en libertad, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Yo llevo desde hace años una empresa de espectáculos y me dedico sobre todo a producción y distribución; en otro plano, también me encantan los malabares". "Yo soy circense de toda la vida –espeta Nacho– y acumulo 30 años en la profesión; me he especializado en aéreos, acrobacias y malabares".

"Nos conocimos en Chile –recuerda Berta– porque fui para allá a ayudar a la organización de un festival de teatro de calle. Era invierno, yo estaba viviendo en Berlín y me parecía una excelente idea cambiar de aires y temperatura. Estábamos en una fiesta de Nochevieja en Valparaíso, Nacho andaba con un espectáculo allá… y las fiestas unen mucho. Me quedé dos meses más en Chile y luego volví a Berlín, pero ya con la idea de marcharme tras seis años allá. Nacho vino a Europa, viajamos por el continente y decidí reubicarme en Chile. Veníamos aquí en verano con giras, circenses sobre todo; tuvimos una tremenda con acróbatas de Kenia que duró tres meses, y que tenía como destino recaudar fondos para una escuela de circo social en Nairobi. Pasamos por Aragón y empezamos a pensar en crear una residencia artística aquí; la idea fue madurando".

Lo de elegir Monegros y ese caserón fue por el mero hallazgo. "Nos gustaba la idea de estar a medio camino entre Zaragoza y Huesca, y queríamos un lugar grande, rural 100%, fuera de lo convencional en las residencias artísticas. Habíamos visto esta casa por internet, pero creíamos que ya estaría vendida cuando viniéramos… y resultó que seguía disponible. Aquí se podía entrenar a gusto, lejos de distracciones. Hay espacio para albergar a 35 personas; el edificio está muy bien arreglado, ha sido un trabajo arduo, y también el entorno".

Vídeo de ArtMosfera de Grañén en 'Aragón es extraordinario'

Tránsito regular

El espacio ha recibido varias compañías en el proceso de creación de espectáculos, además de las creaciones propias. "Salimos por la comarca y las tres provincia de Aragón. Además de la faceta artística, estamos dentro de los espacios de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Ahora, tras año y medio de parón por la pandemia, hemos recibido nuevamente a un grupo; lo trajo una asociación amiga, Viaje a la Sostenibilidad, que está radicada en el barrio del Gancho de Zaragoza; han sido 25 chicos y chicas de entre 20 y 27 años de España, Grecia, Polonia, Italia y Francia, todos con PCR negativo previo".

Esta faceta del proyecto se abre a nuevos horizontes. "Son proyectos financiados por la Unión Europea para intercambios juveniles de educación no formal. Trabajamos varias temáticas, desde cuidado medioambiental y sostenibilidad a la apuesta de vivir en el mundo rural y, naturalmente, el trabajo en el circo, dado nuestro bagaje personal. También tenemos tres voluntarios italianos que trabajarán en total nueve meses con nosotros, hasta final de año, aprendiendo de la gestión del proyecto".

En los aniversarios de ArtMosfera se organizan espectáculos gratis para los vecinos de los pueblos cercanos. "La inauguración, en mayo de 2017, fue clave. Sin conocer a casi nadie se hizo un evento de puertas abiertas y llegaron unas 300 personas; esperábamos 50 como mucho. El aparcamiento fue una locura, la cuneta llena por cada lado, teníamos a los alcaldes y concejales de la zona aquí y la Guardia Civil se personó para ver qué pasaba con tanta gente en medio de la nada. Al final se movieron los coches para que no hubiera problemas para tractores y camiones, y el espectáculo pudo concluir. Cada año ha habido un evento aniversario, excepto en 2020".

En 2017 también empezó a celebrarse cada septiembre la Monegrina. "Es una marcha de bicis clásicas que organizamos junto con Ciclofactoría, un taller de bicis de Zaragoza. Todo debe ser clásico, desde el aparato a la indumentaria; ha venido gente de media Europa. También organizamos en 2019 un festival de teatro de calle en Robres que se retoma este año en septiembre tras el parón de 2020".

Cuando llegaron aquí, la gente miraba a Berta y Nacho con desconfianza, cirqueros locos instalados en el campo; ahora la cosa ha cambiado. "Tenemos críos y abuelos jugando al diávolo o haciendo equilibrios en la cuerda; dotamos además de actividades bajo petición o espontáneas a la zona, como intervenciones en bares y restaurantes de la zona tras un taller de ‘clown’ o malabares aquí. Creemos haber colaborado a dar visibilidad a Grañén en el ámbito artístico, a traer alegría con estas propuestas y a que muchos artistas amigos se planteen una aventura similar a la nuestra. Es posible hacerlo si te mojas y apuestas; la gente responde".

Mujeres Artistas Rurales: programón

Otro proyecto en el que se ha involucrado ArtMósfera (junto a Concilia) es el de Mujeres Artistas Rurales (MAR), que se ha puesto en marcha en Aragón. "Abarcamos ahora 13 comarcas –apunta Berta– pero la idea es llegar a las 33; va a ser una plataforma digital con un mapa interactivo en el que se tendrán localizadas a todas estas artistas, con la agenda actualizada de lo que vayan haciendo y organizando en sus pueblos. Haremos un encuentro en Monegros el próximo 16 de octubre, en un pueblo por designar; sí tenemos claro que será uno pequeño, con el menor bullicio posible. Es interesante que se conozcan entre ellas y armen colaboraciones: hemos recibido ya 400 propuestas, imagínate. El programa ha tenido muy buena acogida, e incluso nos han llamado de otros puntos de España para exportar la idea. No se limita el asunto a las artes más vanguardistas o la gente joven, también se abre a las artistas tradicionales".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.